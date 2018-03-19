Чей «Новичок»: что даст проверка международных инспекторов

Российского посла вызывают в МИД Швеции из-за «дела Скрипаля», причиной тому — недавние слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о возможном происхождении отравляющего вещества, примененного в Великобритании.

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«Посол России будет вызван в Министерство иностранных дел завтра из-за российских обвинений в том, что Швеция может стать источником токсического вещества, использованного при покушении на убийство в Солсбери», — доложили в шведском дипведомстве.

Ранее Мария Захарова, касаясь инцидента в Солсбери, сказала, что «наиболее вероятным источником происхождения <…> являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования». По ее словам, это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, «по поводу США тоже надо ставить вопрос».

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём назвала заявление Захаровой неприемлемым.

Вызов российского дипломата в МИД Швеции последовал на фоне заявлений главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который обвинил российскую сторону в умышленном «запутывании» дела с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Это классическая русская стратегия — пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания», — заявил Джонсон, выступая перед журналистами в Брюсселе.

По словам британского министра, российские опровержения звучат «все более абсурдно».

«То они говорят, что никогда не производили [газ] «Новичок», то говорят, что они его производили, но его запасы были уничтожены. Потом говорят, что они его производили и все запасы были уничтожены, но кое-что было вывезено в Швецию, Чехию, Словакию, США или даже Великобританию», — не унимался Джонсон.

Это уже далеко не первый выпад Джонсона в адрес Москвы за последнее время — после происшествия в Солсбери и без того прохладные российско-британские отношения превратились в сплошной конфликт. На прошлой неделе, например, британский министр заявил, что к организации отравления Скрипаля был причастен президент России Владимир Путин — не приведя при этом никаких доводов в пользу таких обвинений.

«Мы спорим с путинским Кремлем и с его решением — а мы считаем, что вероятнее всего это было его решение — распорядиться об использовании нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны», — заявил Джонсон.

Глава РФ, в свою очередь, попытался образумить британских коллег, справедливо отмечая, что никто в России не позволил бы себе «подобные выходки» накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. «Это чушь, бред, нонсенс», — заявил глава РФ.

Путин также подчеркнул, что у России нет никакого химоружия, поскольку его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Президент добавил, что российская сторона готова к сотрудничеству в расследовании, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

Вопреки всем доводам со стороны Москвы и отказу Лондона предоставлять конкретные доказательства, солидарность с британскими властями выразили многие западные страны. 15 марта США, Великобритания, Франция и Германия обнародовали совместную декларацию, в которой осудили Москву за якобы применение отравляющего вещества на территории Великобритании и потребовали рассекретить все данные о проекте «Новичок».

Тем не менее, нашлись и сомневающиеся. В частности, на экстренном заседании ООН, созванном британским премьером Терезой Мэй, ряд стран призвали Лондон тщательно и в соответствии с международными правилами расследовать случившееся и не делать скоропалительных выводов. Лондон прислушался к этим голосам.

Британия пошла к ОЗХО

19 марта международные эксперты по химическому оружию прибыли в Лондон, чтобы осмотреть место отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и встретиться с ведущими дело следователями. Специалисты из Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) также должны получить для проверки образец вещества, которое, как утверждают британские власти, разрабатывалось в Советском Союзе и носит название «Новичок».

«После этого оно (отравляющее вещество — «Газета.Ru») будет отправлено в лучшие международные лаборатории, отобранные ОЗХО, для тестирования. Предположительно, что результаты появятся не ранее, чем через две недели», — говорится в официальном заявлении британского МИДа.

Делегация ОЗХО также посетит британскую военную лабораторию Портон-Даун, которая по странному совпадению находится в графстве Уилтшир всего в нескольких километрах от Солсбери. Портон-Даун является едва ли не самым засекреченным и закрытым объектом в Великобритании.

С этой лабораторией связаны довольно мрачные истории: в годы Первой мировой войны здесь создавали химическое оружие, а по слухам также проводили страшные опыты на людях (по крайней мере, об этом пишет британская газета The Guardian). Подтверждает эти догадки хотя бы тот факт, что именно эта лаборатория предоставляла огромный объем данных о последствиях воздействия нервных агентов на организм человека.

The Guardian пишет, что с 1945 по 1989 год в Портон-Дауне подвергали опытам с использованием нервно-паралитических веществ более 3400 человек. «Кажется вероятным, что в Портон-Даун испытания химического оружия проводились на большем количестве людей и в течение большего периода времени, чем где-либо в мире», — отмечали авторы газеты.

Что дадут проверки

В беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин заметил, что само по себе обращение Великобритании в ОЗХО является хорошим сигналом.

«Важно, что Великобритания в конце концов решила пойти по правовому пути, а не просто громогласно заявлять, что во всем виновата Россия. Сейчас, когда европейские коллеги немного образумили и Мэй, и Джонсона, они решили пойти по этому правильному юридическому пути и разбираться через ОЗХО», — сказал Топорнин.

Однако проверки Организации по запрету химоружия еще не гарантируют прояснения ситуации. Эксперт из МГИМО считает, что выяснить происхождение вещества в любом случае будет трудно, и даже в случае, если окажется, что Скрипаля отравили не «Новичком».

Состояние отношений Москвы и Лондона, между тем, уже оставляет желать лучшего — и вряд ли это можно исправить в ближайшее время, какими бы ни были выводы экспертов ОЗХО. «Изначальная эмоциональная реакция Великобритании на происшествие в Солсбери привела к тому, что британско-российским отношениям был нанесен огромный урон. Шлейф от этого дела уже есть», — констатировал Топорнин.