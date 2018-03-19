Путин обозначил приоритеты нового срока

Президент России Владимир Путин назвал цели нового президентского срока, передает РИА «Новости». «Основное, чем мы будем заниматься, — это, конечно, прежде всего, внутренняя повестка дня, обеспечение темпов роста экономики Российской Федерации, придание ей инновационного характера. Это развитие в области как раз здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших для того, чтобы двигаться вперед и поднимать уровень жизни наших граждан», — заявил Путин.

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Он добавил, что также будут решаться вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны. «Есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности, безопасности. Без этого тоже не обойтись. Но, тем не менее, все-таки главное для нас — это внутренняя повестка дня», — подчеркнул Путин.

Также Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба выразил надежду на дальнейшую совместную работу.

Президент России также анонсировал сокращение военных расходов, объяснив это тем, что наша страна не намерена втягиваться в гонку вооружений. «У нас все есть», — сказал Путин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина есть понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию России. При этом он отметил, что этот план уже рамочно оформляется соответствующими поручениями.

«У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны, о чем он и говорил в своем послании Федеральному собранию. Вы знаете, что это план, скажем так, рамочно начал оформляться с выпуском перечня поручений президента, на основе которых уже в том или ином виде будет подготовлена такая дорожная карта. Конечно, наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала, на основе новых возможностей, которые предстоит и которые возможно с точки зрения президента открыть», — заявил Песков.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня, 19 марта поручил кабмину доработать дополнительные инициативы по итогам послания президента Федеральному собранию.

«Как известно, президент подписал список поручений по итогам послания Федеральному собранию, в нем есть пункты, относящиеся к компетенции правительства как действующего состава, работающего до сложения полномочий перед вновь избранным президентом, так и для будущего состава правительства. Речь, в частности, идет о совершенствовании законодательства, касающегося определения кадастровой стоимости имущества, налогов на доходы физических лиц, правового статуса самозанятых, а также совершенствования механизмов социальной поддержки, поддержки сельхозпроизводителей», — сказал Медведев.

«Понятно, что действующий состав правительства, завершающий по конституции свои полномочия, должен обеспечить бесперебойное функционирование экономики, социальной сферы в текущий период, сделать все необходимое для подготовки дальнейшего развития страны в соответствии с намеченными планами», — добавил премьер.

Сам Путин уже заявил, что изменения в составе российского правительства пройдут только после инаугурации главы государства. По словам Путина, все перестановки в правительстве должны осуществляться только президентом, официально вступившим в свои полномочия.

«Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как надо сделать. Основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации», — подчеркнул Путин. Торжественная официальная церемония вступления избранного лидера в свои полномочия должна пройти 7 мая 2018 года. Путин также коснулся вопроса о возможной смене главы правительства. По словам избранного президента, он думает, что им может стать действующий премьер-министр Дмитрий Медведев — но пока что еще ничего не решено.

«Я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов», — отметил Путин в разговоре с журналистами.