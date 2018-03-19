«Соскучились?»: Путин улыбнулся британцам

Огромная проекция изображения Владимира Путина появилась на фасаде британского министерства иностранных дел в Лондоне. На стене рядом с лицом Владимира Путина появились слова «Miss me?» («Скучали по мне?»). Такая фраза связана с отсылкой к популярному телесериалу «Би-би-си» «Шерлок», где изображение одного из главных героев, Мориарти, появлялось повсюду на телевизорах и билбордах после его возвращения «в игру».

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Арт-группа Philosoraptor разместила в сети видео, на котором запечатлен перформанс на здании британского министерства иностранных дел. Сообщается, что таким способом активисты пытались призвать власти Британии к уважению выбора народа России.

Видео снято в ночное время суток — в ночь на 19 марта, когда стали известны предварительные результаты голосования на выборах президента России и уже можно было сделать вывод, что Владимир Путин побеждает с большим отрывом.

Фоторепортаж: «Скучали по мне?»: проекция с Путиным появилась на здании МИД Великобритании __is_photorep_included11688511: 1

Президентские выборы прошли в России 18 марта, а 19 марта Центризбирком представил предварительные результаты голосования. По итогам обработки 99,83% протоколов на выборах побеждает Путин с результатом в 76,6% голосов. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что официальные окончательные итоги выборов президента России будут подведены в течение 10 дней. При этом явка избирателей была очень высокой — как среди граждан, проживающих на территории РФ, так и в Лондоне. Число проголосовавших за Владимира Путина россиян в Великобритании увеличилось почти вдвое на выборах в 2018 году, о чем свидетельствуют данные ЦИК РФ.

В 2012 году на выборах президента России в Лондоне за Путина отдали голоса 27,7% избирателей. В 2018 году за Путина на УИК 8061 в Лондоне проголосовал 1921 человек или 51,79% избирателей. Второе место получила Ксения Собчак, набравшая 23,42%, третье — Павел Грудинин с 8,88%.

На данный момент среди западных коллег поздравления Путину выразил только президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. В сообщении немецкого лидера говорится, что Германия надеется на диалог с Россией с целью преодоления разногласий, которые возникли в Европе.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов рассказал НСН, в каком непростом положении оказались западные лидеры после президентских выборов в России. Поздравить — значит, признать и поддержать Путина и Россию, что крайне невыгодно в риторике настоящего времени, поэтому ожидать поздравления европейских политиков в ближайшее время точно не стоит, рассказал политолог. Формально, по его словам, мировые лидеры имеют право дождаться официального объявления итогов выборов в России.

«И очень интересно будет посмотреть на формулировки и на то, кто поздравит, а кто решит воздержаться», — заключил Лукьянов.

Разногласия Москвы и Лондона в последние недели обострились в связи с инцидентом в Солсбери, где были отравлены экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Британские власти считают, что за отравлением стоит Кремль. При этом детали расследования не приводятся.

Между тем, глава британского МИДа Борис Джонсон обвинил в причастности к отравлению Скрипаля лично Владимира Путина. В Кремле сочли такой выпад непростительным с точки зрения дипломатии и продолжили отрицать причастность к этому делу. После Британия приняла решение выслать 23 российских дипломатов: в ответ на это Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон обвинил российскую сторону в умышленном запутывании дела с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и заявил, что Россия «прячет иголку в стоге сена».