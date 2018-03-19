«Это другой Путин»: западные СМИ о выборах в России

Главы государств начали поздравлять действующего президента России Владимира Путина с переизбранием на новый срок. Поздравительные телеграммы Путину уже направили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев и лидеры ряда других государств.

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Влиятельное либеральное издание The New York Times отмечает, что своим избранием на четвертый срок, Путин «получил широкий мандат на четвертый срок», учитывая поданное за него количество голосов.

На это же обращает внимание Bloomberg: «Результаты показали поддержку Путина, который едва вел кампанию перед голосованием в воскресенье и не подвергался реальной конкуренции на выборах». Издание отмечает, что

Путин «продолжит без изменений курс на возвращение России статуса великой державы, однако об экономических реформах можно забыть».

При этом в статье также написано, что, Путин будет пребывать в статусе «хромой утки», учитывая последний конституционный срок, поэтому «многие ожидают борьбы в элитах за место преемника» президента.

Телекомпания ABC опубликовала статью «Владимир Путин одерживает убедительную победу, но оппоненты отмечают давление на голосующих». Кроме того, ABC констатирует, что победа Путина пришлась на новый виток противостояния с Западом в связи с делом бывшего полковника Сергея Скрипаля, отравленного в Лондоне.

«Президент России Владимир Путин переизбрался с ошеломляющей победой, распространив свое господство над крупнейшей страной мира еще на шесть лет в то время, когда его связи с Западом находятся на враждебной траектории», — считает телекомпания.

Французское издание Le Monde отмечает что популярности Путина способствуют «его военные кампании».

«Владимир Путин всегда был вовлечен во внутреннюю и внешнюю политику. Четыре войны, которые выпали на его восемнадцать лет службы, привели к новой популярности».

В интервью изданию Figaro бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти, директор по исследованиям в экспертном фонде IRIS отмечает, что победивший на выборах человек — «другой Путин». Если ранее президент России хотел сблизиться с Западом, то сегодня «это желание остыло».

Вообще тема нового витка противостояния Москвы и Запада стала лейтмотивом публикаций в зарубежной прессе. Так, обозреватель AP Анжела Чарлтон отмечает, что «несмотря на дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом, новый мандат Путина дает ему небольшой стимул искать союза с Вашингтоном, тем более что расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года только усиливается».

При этом она отмечает, что для Путина, в целом, складывается достаточно благоприятный фон в Европе, учитывая недавние успехи «дружественно настроенных к Кремлю» лидеров в Германии и Италии.

В свою очередь, британская The Guardian отмечает высокую явку на выборах президента России и пишет, что это была задача властей, и они старались привлечь избирателей на выборы нестандартными способами. «Явка стала основным направлением кампании в последние недели, когда Кремль начал широкомасштабную кампанию по привлечению избирателей, в которую были включены розыгрыши разнообразных призов», — отмечается в статье.

Обозреватель немецкой радиостанции DW Инго Маннтеуфел также отмечает, что вопрос высокой явки был важен для Кремля.

«Доля голосов в размере 70% и более для Путина в сочетании с высокой явкой избирателей — предпочтительно около 70% — развеет сомнения в его легитимности», — пишет обозреватель.

Австрийская газета Kurier пишет, что новый срок Путина — это консолидация политики вокруг личности самого президента, которую можно свести к девизу «Россия — это я». При этом тут же проводятся параллели с недавним решением китайских депутатов позволить лидеру КНР Си Цзиньпину руководить страной более двух сроков. «Имея мандат до 2024 года, Путин мог бы внести определенные конституционные поправки», — отмечается издание.

Правда, сам Путин уже дал понять, хотя и косвенно, что не намерен оставаться у власти после 2024 года.

На вопрос журналистов:, планирует ли Путин вернуться к власти в 2030 году, президент ответил: «Ну, это немножко смешно, я должен до 100 лет сидеть?»