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«Эти меры будут наказанием для простых россиян»

Джонсон назвал бесполезным ответ России по «делу Скрипаля»

Высылка Москвой 23 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона в рамках скандала с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля негативно скажется исключительно на самих россиянах, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По его словам, россияне лишатся возможности изучать английский язык и подавать заявки на получение британских виз. Москва назвала действия Лондона «постановкой».

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал «бесполезной» высылку Москвой 23 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона в рамках скандала с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля, передает RT.

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«Эти бесполезные меры будут только наказанием для простых россиян, лишая их безобидных возможностей изучать английский язык и подавать заявки на получение британских виз. Сегодня Россия одинока и изолирована», — указал британский дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что гордится своими подчиненными — британскими дипломатами, работающими в России.

«Я поговорил с нашим послом и сотрудниками в Москве сегодня утром. Они делают замечательную работу в сложных условиях, и мы должны гордиться их стремлением служить интересам Великобритании за рубежом», — указал он.

Джонсон добавил, что теперь его задача — помочь сотрудникам вернуться из России в Великобританию.

В четверг 15 марта стало известно, что 23 российских дипломата, в том числе и представители военного атташата посольства РФ в Лондоне, будут вынуждены покинуть территорию Великобритании до 20 марта. Лондон решился на такой шаг после обвинений Москвы в причастности к отравлению Скрипаля и заявления о том, что «большинство российских дипломатов являются неофициальными разведчиками».

В ответ Москва приняла решение о высылке в недельный срок 23 британских дипломатов из России и наделила их статусом «persona non grata». Также Россия отзывает согласие на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — резюмировали в МИД России.

Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, назвал «адекватной, своевременной и чувствительной» реакцию МИДа России на действия британской стороны.

«Я считаю, что реакция абсолютно адекватная, своевременная и, уверен, чувствительная для британской стороны. Не мы эту ситуацию начинали — вся кампания обвинения в адрес России абсолютно безосновательна», — сказал сенатор.

Парламентарий считает, что Россия должна была дать ответ британским властям как можно быстрее.

«Я думаю, что все три элемента этого решения — и по дипкорпусу, и по генконсульству в Санкт-Петербурге, и по Британскому совету — не создают для британцев никаких поводов для дальнейших ответных действий», — подчеркнул Косачев.

Также он полагает, что между странами возможно возобновить «нормальные отношения».

Посол России в Великобритании Александр Яковенко в ответ на требования доказать непричастность РФ к отравлению Сергея Скрипаля напомнил Лондону о презумпции невиновности.

Он добавил, что утверждения о причастности России к инциденту с Сергеем Скрипалем должна доказывать Великобритания, передает ФАН.

Дипломат выразил сомнения касательно того, предоставила ли Британия какие-либо доказательства США, Франции и Германии.

«Если да, почему бы не представить их по каналам, изложенным в Конвенции о запрещении химического оружия? Универсальный правовой принцип — это презумпция невиновности, и бремя доказывания лежит на британском правительстве», — сказал посол.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Британии срежиссированными, передает НСН.

«Это все часть огромного спектакля, шоу, очень страшного шоу, которое действительно дестабилизирует международную обстановку», — заявила Захарова.

Говоря о деле Скрипаля и обвинениях, выдвинутых в адрес России, Захарова отметила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не знает формулы химического вещества, которым отравили экс-сотрудника ГРУ. Зато британский премьер специально использует «шаблонное название», чтобы возникла ассоциация с Россией.

Национальный совет по безопасности Великобритании, в свою очередь, заявил, что соберется в начале следующей недели, чтобы обсудить «дальнейшие шаги» после объявления ответных мер Россией в отношении Британии.

«В свете прежнего поведения России мы предвидели подобный ответ, и Национальный совет по безопасности соберется в начале следующей недели, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Наш нынешний приоритет — позаботиться о наших сотрудниках в России и помочь тем, кто возвращается в Великобританию», — говорится в заявлении МИД Великобритании.