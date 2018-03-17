«Новичок» оказался нерусским

МИД России убежден, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намеренно использовала характерное русское слово «новичок» для обозначения нервно-паралитического агента, использованного при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, глава британского правительства «оперирует не формулой [вещества], а вот этим самым шаблонным названием». По мнению Захаровой, слово «новичок» дает моментальную ассоциацию с Российской Федерацией — даже «с чем-то русским».

Представитель внешнеполитического ведомства России также отметила, что раскрытие британскими экспертами и политиками формулы «Новичка» прольет свет на страны-разработчики этого боевого отравляющего вещества.

Захарова также заявила, что в Российской Федерации и Советском Союзе никогда не проводились исследования по разработке химических веществ с прямым или кодовым именем «Новичок». По словам представителя МИД РФ, это название «не было ни запатентовано, ни использовано в качестве какого-то символа, шифра или кода».

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Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил ранее, что первый президент России Борис Ельцин еще в 1992 году свернул все программы по исследованию и производству химического оружия. Дипломат также подчеркнул: в России и СССР никогда не существовало программы под названием «Новичок».

«Можно с большой долей вероятности, highly likely, предположить, что вещество, примененное в Солсбери, проистекает из каких-то лабораторий западных стран, где такие разработки успешно велись, о чем свидетельствуют публикации в открытых источниках», — отметил Шульгин.

По словам постпреда,

в список упомянутых им западных стран входят США и Великобритания. Шульгин также добавил, что это именно на Западе создавалось боевое отравляющее вещество с кодовым названием «Новичок».

Ранее советский ученый Вил Мирзаянов, участвовавший в разработке химических отравляющих веществ типа «Новичок» и эмигрировавший в США, заявил в интервью русской службе «Би-би-си», что от созданного им яда существуют противоядия-антидоты. По словам Мирзаянова, первая помощь при отравлении «Новичком» — атропин и афин (штатные антидоты при первой медицинской помощь — «Газета.Ru»).

Ученый также отметил, что были созданы другие, более мощные антидоты, которые способны остановить действие «Новичка» — но при этом они не вылечивают человека. По его словам, Скрипалю и его дочери, «скорее всего, ввели, хоть и поздно, атропин или афин в вену и помогли», однако их организмы уже были необратимо повреждены к тому моменту.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники в контртеррористическом отделе Скотленд-Ярда и MI5 сообщило, что «вероятные убийцы из России» даже не въезжали в пределы Великобритании, чтобы отравить экс-полковника ГРУ и английского шпиона Сергея Скрипаля. По новой версии следствия, нервно-паралитическое отравляющее вещество «Новичок», которым был отравлен Скрипаль, было привезено из Москвы его дочерью Юлией.

По данным спецслужб, этим ядом были пропитаны вещи в багаже Юлии Скрипаль, прибывшей в Хитроу рейсом из Москвы 3 марта. Она «непреднамеренно доставила яд» на территорию Соединенного королевства, сообщает издание. «Отравленный предмет одежды или подарок» оказались в итоге доме Сергея Скрипаля в Солсбери. Один из источников британской газеты заявил, что убийцы могли с легкостью попасть в квартиру Юлии в Москве и подбросить яд ей в чемодан.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль, дочери экс-полковника ГРУ. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации 16 марта 2018 года возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в сообщении. В тексте публикации отмечается, что российские следователи готовы к совместной работе с правоохранительными органами Великобритании.