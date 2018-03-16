«Прошу снять Собчак за нарушение закона»

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская заявила, что отправила в ЦИК запрос с требованием снять с президентских выборов кандидата от «Гражданской инициативы» Ксению Собчак. По словам Поклонской, причина депутатского запроса — посягательство Собчак на территориальную целостность Российской Федерации и выражение непозволительного неуважения к крымчанам.

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«Конечно же, я молчать не могу, поэтому направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России и прошу снять с регистрации кандидата в президенты Собчак за нарушение закона», — приводит слова Поклонской RT.

Экс-прокурор Республики Крым заявила, что хотела выразить этим запросом позицию крымчан и севастопольцев. Поклонская подчеркнула, что и она, и жители Крыма считают себя Россией, и если это «кому-то не нравится, то это его трудности, но не наши».

По мнению депутата Госдумы, кандидат в президенты не имеет права публично объявлять о том, что какая-либо часть РФ не принадлежит стране. «Это недопустимо и запрещено законом об избирательных правах», — утверждает Поклонская. При этом она призналась, что не рассчитывает на реакцию Центризбиракома.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что после 9 марта «нереально снять хоть кого-то из кандидатов с выборов». Все они «дойдут до финишной прямой». По словам Памфиловой, такая возможность была бы в теории возможна, если бы кто-то из кандидатов подал в суд на своих конкурентов до 9 марта.

13 марта в ходе теледебатов кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак назвала Крым «источником бед и проблем» для России. По ее словам, крымскую «проблему» предстоит решать еще ее детям. Собчак подчеркнула, что хочет посетить Крым не с предвыборной агитационной целью, а с гуманитарной миссией.

За два дня до этого кандидат «против всех» опубликовала открытое письмо, в котором объяснила свою позицию по «крымскому вопросу», а 27 февраля просила позволить ей приехать в Крым 27 февраля через украинский КПП «в соответствии с законами Украины». Собчак объяснила такой шаг тем, что считает для себя необходимым «безукоризненно» соблюдать законы Украины в отношении полуострова, равно как и законодательство Российской Федерации.

Независимый эксперт, юрист Алексей Мельников рассказал «Газете.Ru», что целью обращения Натальи Поклонской в ЦИК является не снятие кандидата с выборов, а «некое привлечение внимания, какие-то политические цели». Мельников также констатировал, что нет закона, запрещающего Собчак высказывать свое мнение.

«Если Ксения Собчак считает, что Крым является украинским — здесь нет состава преступления, называемого «призывы к изменению территориальной целостности России». Это ее мнение о том, кому принадлежит Крым, а не призыв. С ее мнением очень сложно согласиться, но право выражать это мнение забрать у Собчак нельзя»,

— подчеркнул юрист.

В среду, 7 марта, Ксения Собчак попала в базу данных «Миротворца». Как сообщается на сайте, Собчак была внесена в черный список за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке в Крым в апреле в 2014 году.

Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов в марте 2014 года в результате референдума. В нем приняли участие 80% избирателей Республики Крым. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

Владимир Путин заявил в середине октября 2016 года, что крымчане выразили свое мнение и вопрос «исторически закрыт». В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.

Выборы президента в России пройдут 18 марта 2018 года. День голосования в этом году совпадает с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. В избирательном списке будут указаны восемь фамилий в алфавитном порядке: 1. Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), 2. Павел Грудинин (КПРФ), 3. Владимир Жириновский (ЛДПР), 4. Владимир Путин (самовыдвиженец), 5. Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), 6. Максим Сурайкин («Коммунисты России»), 7. Борис Титов (Партия Роста), 8. Григорий Явлинский («Яблоко»).