Путин увидел будущее

На текущей неделе повестка президента России Владимира Путина довольно плотная. 14 марта он принял участие в севастопольском митинге, который был посвящен 4-летию возвращения Крыма в состав России. На следующий день (и за три дня до президентских выборов) Путин был уже в Москве, он посетил форум «Россия – страна возможностей» на ВДНХ. Здесь собрались участники проектов, входящих в открытую платформу с тем же названием.

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Главная задача проекта «Россия – страна возможностей» — это «создание системы прозрачных социальных лифтов», «самореализация талантливой молодежи», а также «консолидация лучших общественных инициатив», как утверждает официальный сайт Кремля. Среди организаторов проекта — первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

На форуме Путин встретился с небольшой группой молодых людей, развивающих перспективные социальные проекты. Каждый из них, улыбаясь, рассказывал о собственной истории успеха.

Первым на встрече слово дали замминистру энергетики Павлу Сорокину. Свою должность он получил недавно, – победив в конкурсе «Лидеры России» и получив личное одобрение президента. На этот раз Сорокин вновь напомнил об этом.

«Я месяц назад был у Вас как один из победителей «Лидеров России» с моими коллегами и, если честно, не думал, что жизнь после этого так сильно изменится», — начал Сорокин. «И я сказал, что вас пора повышать. И вас повысили», — сказал Путин. «Чуть-чуть повысился», — ответил Сорокин.

«Как чуть-чуть? Ничего себе. Замминистра стал — чуть-чуть?», — изумился президент. В зале посмеялись. Впрочем, настроен Путин был позитивно и заявил, что амбициозность — это хорошо.

Вскоре он уже пообещал помощь Давиду, студенту из Волгограда, который мечтает разрабатывать современные протезы и экзоскелеты для подготовки «людей будущего», а также делать роботов для сбивания сосулек.

Путин поинтересовался, где Давид планирует работать параллельно с исследовательской деятельностью. Тот ответил, что собирается устроиться инженером на заводе по фасовке продуктов. Путин посоветовал ему поговорить с организаторами форума насчет трудоустройства и, что самое главное в этом контексте, — обещал, что поговорит и сам.

Перед Путиным выступали молодые предприниматели, врачи, научные деятели. Одна из студенток рассказывала о своей идее внедрения технологии эффективного использования газа для более оптимальной добычи нефти.

«Для нас это тоже очень интересно. Ну и чем меньше таких разработок будет внедряться в других странах, тем лучше, – с иронией отметил президент. — Потому что мы останемся вне конкуренции по добыче и продаже углеводородов».

Молодая предпринимательница Дарья рассказала, что занимается производством полуфабрикатов, а также хочет открыть вокальную школу для детей. «На голодный желудок не запоешь», — заметил президент.

Участник проекта Павел рассказал, что принял решение уехать из Санкт-Петербурга, чтобы стать министром образования в Нижегородской области. «А я вот не хотел уезжать», — вспомнил президент, но тут же порадовался, что новоиспеченный чиновник не страшится понижения в зарплате.

Молодой врач рассказал о том, что его бабушка болеет и попросил президента подписать ей открытку. «Может быть, дополнительная помощь нужна какая-то?», — спросил Путин. Но проситель отказался.

Последняя выступавшая — девушка Надежда — призналась, что хоть в конкурсе не победила, но получила мотивацию развиваться. «Вы все — надежда нашей страны!», — обыграл ее имя президент, прощаясь с аудиторией.

Президент прошел в другой зал форума, где выступил с кратким итоговым заявлением.

«Страна, наша родина, любимая нами Россия, она ждет и очень хочет, чтобы каждый из вас смог реализовать все свои планы, все свои начинания, все свои творческие задумки. Потому что если это произойдет, то вместе с вами будет развиваться и страна, она будет устремлена в будущее, она будет успешной, она будет страной, которой все мы будем гордиться в будущем. Мы обеспечим ее будущее, и мы сделаем это вместе! Да?» — задал он риторический вопрос слушателям. Те дали утвердительный ответ.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В этом году день голосования совпадает с датой воссоединения Крыма с Россией.

Помимо Владимира Путина, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца, избиратели увидят в бюллетенях Сергея Бабурина (партия «Российский общенародный союз»), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Ксению Собчак («Гражданская инициатива»), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Бориса Титова (Партия роста), Григория Явлинского («Яблоко»). Фамилии в бюллетене будут располагаться в алфавитном порядке.

Путин практически не участвовал в предвыборных мероприятиях в качестве кандидата. Крупных мероприятий, посвященных его кампании, было всего два – встреча с доверенными лицами и митинг в Лужниках.

Формальной програмы у кандидата Владимира Путина до сих пор нет. По мнению экспертов, все основные тезисы своего видения будущего России он изложил в ходе послания Федеральному собранию. Впрочем, это было президентское мероприятие. Обязанность главы государства выступать с посланием прописана в Конституции страны.

Несколько источников «Газеты.Ru» в штабе кандидата подтвердили: было бы странно оформлять отдельную программу после обращения Путина к парламентариям.

Андрей Кондрашов, пресс-секретарь штаба кандидата Путина, заявил «Газете.Ru», что его команда не планировала распространять программу или публиковать ее в одном из СМИ. Впрочем, штаб подготовил предвыборные тезисы, отражающие взгляд Путина на экономику и политику России для помощи в работе региональных штабов.