«Это все время происходит»: дебаты перешли в драку

Кандидат в президенты РФ от «Коммунистов России» Максим Сурайкин попытался напасть на доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина журналиста Максима Шевченко во время дебатов на телеканале «Россия-1», передает РИА «Новости».

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Опоздавший на дебаты Сурайкин привел с собой женщину, некую Лидию Филькину, и представил ее как свое доверенное лицо и бывшего работника «Совхоза имени Ленина», которым руководит Грудинин. Свое опоздание Сурайкин объяснил тем, что его и Филькину не пускала в здание охрана.

Грудинин после появления Филькиной ушел из студии, оставив вместо себя Шевченко как свое доверенное лицо.

Ведущий дебатов Владимир Соловьев разрешил выступить Филькиной как доверенному лицу Сурайкина. «Я хотела обратиться к Грудинину Павлу Николаевичу. Он меня увидел, сразу убежал. Он везде во всех интервью говорит, что я лгу, что я неправду говорю… Он нас выселил из квартиры», — сказала женщина.

Фоторепортаж: Сурайкин против Шевченко: очередная драма на дебатах __is_photorep_included11684185: 1

«Во что вы выборы превращаете? — прервал выступление Филькиной Шевченко, — Как может два человека выступать?».

«Сурайкин не выступает», — парировал Соловьев, однако Шевченко в ответ спросил, что он тогда делает в студии и предложил позвать «еще толпу доверенных лиц».

Шевченко стал настаивать на том, чтобы Сурайкин покинул студию на время выступления доверенного лица. Соловьев согласился с требованием и попросил кандидата уйти. Когда Сурайкин уже почти покинул студию под общий гул кандидатов, Шевченко напоследок назвал его «бандеровцем», после чего кандидат в президенты развернулся и бросился к Шевченко.

«Ты что сказал?! Ты сказал, что я бандеровский», — прокричал Сурайкин, сдерживаемый усилиями остальных кандидатов и ведущего дебатов.

«Мразь! Наемная мразь!», — кричал на Шевченко скрученный Сурайкин, пока охрана выводила его из студии.

«Слушайте, не обращайте внимания. Это все время у нас происходит», — попыталась подбодрить Филькину кандидат в президенты Ксения Собчак после того, как Сурайкина вывели из студии.

Скандалы действительно не являются редкостью для проходящих в этом году дебатов. Пожалуй, первый такой «скандал на дебатах» произошел 28 февраля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский нецензурно обругал Ксению Собчак во время выступления кандидата от «Общероссийского народного союза» Сергея Бабурина. Жириновский перебил его и обвинил во лжи, после чего Собчак призвала политика к спокойствию. Перепалка закончилась тем, что уставшая от оскорблений Собчак плеснула лидеру либерал-демократов водой из стакана в лицо. Пару дней спустя Собчак и Жириновский вновь вступили в конфликт — на этот раз на фоне обсуждения родственников. Споры кандидатов в итоге привел к тому, что на дебатах 14 марта Собчак довели до слез.

После обращения к избирателям Собчак заявила, что другие кандидаты постоянно перебивают ее. Она также попросила ведущего дебатов Владимира Соловьева возместить ей потраченное из-за этих пререканий время. Затем, после обращения кандидата от «Коммунистов России» Максима Сурайкина, у Собчак на глазах появились слезы, и она заявила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только перебивает ее, но и оскорбляет, а Соловьев «позволяет этому случиться».

В связи с произошедшим кандидат в президенты России от «Яблока» Григорий Явлинский в ходе своего обращения призвал не превращать дискуссию с Собчак в травлю.

На фоне всех этих скандалов компании, измеряющие телевизионные рейтинги, зафиксировали существенное снижение телерейтингов дебатов между кандидатами в президенты России. По мнению президента холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, одна из причин этого — «крайне низкое качество подготовки кандидатов к процессу дебатов».

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. День голосования в этом году совпадает с датой воссоединения Крыма с Россией. Кандидатами на пост главы государства стали Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). Фамилии в бюллетене будут располагаться в алфавитном порядке.