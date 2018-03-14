В митинге-концерте в ходе празднования четвертой годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ, на котором выступил президент России Владимир Путин, приняли около 40 тысяч человек. Это почти в три раза больше, чем ожидалось властями изначально, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу администрации Севастополя.

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Российского лидера при выходе на сцену назвали «человеком, благодаря которому Крым вернулся на родину». Первое, что сделал президент, — поблагодарил севастопольцев за то, что четыре года назад они выбрали возвращение в Россию и восстановили историческую справедливость.

Лидер страны признался, что многое еще нужно сделать в Крыму, что это долгосрочные задачи.

«Я вас крепко обнимаю», — попрощался с жителями Севастополя Путин.

Кроме российского лидера, жителей полуострова поздравил командующий Черноморским флотом РФ адмирал Александр Витко и депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый. Перед собравшимися выступали группа «Любэ», Вика Цыганова, хор Турецкого и другие артисты, передает RT.

В этот же день Путин посетил Керчь и осмотрел место строительства Крымского моста, передает НСН. Глава государства поблагодарил строителей за работу и расспросил о сроках введения в эксплуатацию нового объекта.

«Хотелось бы, чтобы автомобильное движение открылось к летнему сезону», — сказал Путин, на что строители ответили, что «движение можно будет пустить уже в мае». Глава государства пообещал строителям приехать на открытие автомобильной части моста.

В свою очередь, мэр Керчи Сергей Бороздин рассказал, как город готовится к открытию моста. Он отметил, что запуск автомобильного и железнодорожного движения по мосту станет огромным скачком в плане снабжения полуострова в целом и Керчи в отдельности.

«Я вижу большие задачи перед администрацией Керчи по созданию нового облика города, по формированию комфортной городской среды. И открытие Крымского моста, будет оно весной или летом, станет колоссальным толчком для перемен к лучшему», — рассказал глава города.

В прошлом году Путин также посещал Крым. В августе 2017 года Путин приехал на Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида». Президенту рассказали что смены, в которых участвуют музыканты, актеры и режиссеры, являются самыми популярными. В ходе прогулки по аллеям Путин спросил, для кого обустроена детская площадка.

«Детская площадка для кого? Для художников или архитекторов?» — спросил президент, после чего ему рассказали, что площадка сделана «для вдохновения», поскольку участники форума рассчитывают, что сюда когда-нибудь приедут их дети.

В тот приезд Путин много раз касался вопросов искусства. Так, он предложил Министерству культуры подумать над возвращением художественных комбинатов для молодых художников.

«Не буду скрывать, я, конечно, не знал, что эти художественные комбинаты прекратили свое существование. Их нет, да? Но, конечно, можно и нужно над этим подумать, имея в виду, что это особый вид деятельности. Творчество никуда в прокрустово ложе не загонишь. Поэтому поддержка нужна», — заявил Путин.

Он добавил, что некоторые его друзья занимаются данным видом творчества, поэтому он знаком со сложностями, которые у них возникают в поиске заказов.

Помимо этого, он заявил, что необходимо распространить действие президентских грантов на сферу режиссуры кино и театра. Глава государства отметил, что система грантов уже существует, но необходимо проконтролировать, затрагивает ли она режиссерскую сферу. В Крыму Путин также посетил международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party.