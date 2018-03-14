«Не превращайте дискуссию с Собчак в травлю»

Кандидата в президенты России от партии «Гражданская инициатива», журналистку Ксению Собчак довели до слез на предвыборных дебатах на телеканале «Россия 1» в среду 14 марта.

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После обращения к избирателям Собчак заявила, что другие кандидаты постоянно перебивают ее. Она также попросила ведущего дебатов Владимира Соловьева возместить ей потраченное из-за этих пререканий время.

Затем, после обращения кандидата от «Коммунистов России» Максима Сурайкина, у Собчак на глазах появились слезы, и она заявила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только перебивает ее, но и оскорбляет, а Соловьев «позволяет этому случиться».

В связи с произошедшим кандидат в президенты России от «Яблока» Григорий Явлинский в ходе своего обращения призвал не превращать дискуссию с Собчак в травлю.

«Я считаю, что это безобразие, коллективная травля одного кандидата, доведение женщины до слез», — прокомментировал случившееся Соловьев, завершая эфир.

В субботу 10 марта глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что комиссия направила обращение в Генпрокуратуру, так как «один из кандидатов» позволил себе нецензурную брани в ходе предвыборных дебатов.

«Один из кандидатов это безобразие позволил себе — нецензурную брань. И мы сразу отреагировали: соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру», — сказала Памфилова.

По ее словам, то, как кандидаты в президенты обращаются друг к другу — это вопрос их воспитания и этики, и ЦИК не может «помахать им пальчиком». В первый день весны Жириновский и Собчак также поругались в публичном пространстве — в ходе дебатов на телеканале «Россия 24».

«Если бы остался Советский Союз, ни я, ни он (сын Жириновского Игорь Лебедев. — RT) никем бы не стали. Ну если вы разрушили страну, это ведь вакансии — заходи, бери все что хочешь», — заявил парламентарий.

В ответ Собчак отметила, что глава фракции, по ее мнению, на протяжении долгого времени оказывает своему сыну поддержку в продвижении по карьерной лестнице. Жириновский же заявил, что бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, отец Ксении Собчак, «открыл ей дорогу».

Телеведущая заметила, что занимается журналистской деятельностью, за которую получает соответствующие гонорары, передает ФАН. Днем ранее в ходе предвыборных дебатов на телеканал «Россия-1» Собчак облила Жириновского водой.

Перепалка произошла во время выступления кандидата, выдвиженца от партии «Общероссийский народный союз» Сергея Бабурина. Жириновский перебил Бабурина во время речи, после чего Собчак призвала его к спокойствию.

«С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. «Дом-2» — это там разврат. Пусть заткнется», — сказал глава ЛДПР.

В ответ на это Собчак заявила, что участники «Дома-2» ведут себя более прилично, чем Жириновский. Он продолжил обзывать оппонентку, после чего она вылила на него стакан воды.

«Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами», — сказала она.

Жириновский при этом нецензурно выругался в эфире. После произошедшего ведущий программы Владимир Соловьев высказался по поводу инцидента.

«Я не имею права комментировать произошедшее, потому что это произошло во время дебатов. Все, что было в эфирное время, то будет и в эфире. Время, когда кандидаты имеют право говорить все, что им угодно, регламентируется не мной и не телеканалом «Россия», это прерогатива ЦИК, и эфирное время принадлежит кандидатам. Поэтому они вольны делать то, что считают нужным», — сказал Соловьев.

Затем Собчак, отвечая на вопрос, не обвинил ли ее Жириновский после дебатов, заявила, что может в ответ обвинить его «в более серьезных вещах».

«Слушайте, я его могу обвинить в гораздо более серьезных вещах. Я его немного охолонула, окропила «святой водицей», чтобы ему полегчало. Мне кажется, он зашелся в психическом приступе», — сказала она.

Тогда секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что этот вопрос не относится к компетенции ЦИК, передает НСН.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (их фамилии в бюллетене будут располагаться в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).