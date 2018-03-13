Встреча Трампа и Кима: чем кончится ядерный кризис

Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ен прибыл в Россию с двухдневным визитом, чтобы обсудить недавние контакты Сеула и Пхеньяна. Накануне посланник южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина с той же целью посетил Китай и США.

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В тот же день стало известно, что разговаривать с южнокорейским посланником будет не сам президент России Владимир Путин — у главы государства сильно загружены последние предвыборные дни. Тем не менее посланник от Сеула проведет в России целый ряд встреч, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Именно Чон Ый Ен возглавлял правительственную делегацию Республики Корея во время визита в КНДР. Это была первая встреча представителей Пхеньяна с официальными лицами из Южной Кореи с момента прихода Ким Чен Ына к власти в 2011 году.

После переговоров с южнокорейской стороной Ким Чен Ын заявил, что намерен начать «новую историю объединения родины». Северокорейский лидер также выразил «принципиальную волю и твердое желание продвигать межкорейские отношения» и согласился «немедленно принять меры» для проведения встречи с Сеулом на высшем уровне — с таким предложением изначально выступил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, чье письмо было передано главе КНДР в ходе визита южнокорейских чиновников.

Но это еще не все: во время встречи с делегацией Ким выразил готовность лично встретиться и с президентом США Дональдом Трампом, о чем американского президента поставил в известность глава делегации от Республики Корея Чон Ый Ен, прибывший в США после переговоров с Кимом.

Побежали рассказывать Трампу

После поездки в Северную Корею советник Мун Чжэ Ина по национальной безопасности немедленно направился на встречу с президентом США Дональдом Трампом доложить о результатах переговоров. После обеда с Чон Ый Еном американский президент заявил, что принимает предложение Ким Чен Ына о проведении личной встречи и готов встретиться с ним до конца мая текущего года.

Заявление Трампа о готовности встретиться с северокорейским лидером произвело неизгладимое впечатление на мировую общественность. Между тем Белый дом до сих пор не получил от Пхеньяна никакого прямого подтверждения встречи глав двух государств в мае — хотя американская администрация утверждает, что саммит состоится, как и запланировано.

Разумеется, сразу нашлись те, кто счел слова Трампа очередным «импульсивным» решением. Но высокопоставленные чиновники в США утверждают обратное — по словам главы ЦРУ Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина, решение Трампа о встрече было последовательным. Американские политики утверждают, что Пхеньян был вынужден пойти на переговоры из-за жестких экономических санкций в отношении КНДР.

«Я уверен, что главная причина, по которой они собираются встретиться — очень большое влияние экономических санкций со стороны США как на их экономику, так и на их возможности получения необходимых для развития их ядерной программы материалов», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Тем не менее ведущий научный сотрудник Центра корееведения ИДВ РАН Константин Асмолов считает, что, если санкционное давление и сыграло какую-то роль, то отнюдь не решающую.

«Во время переговоров Ким Чен Ын сказал, что вопрос о денуклеаризации будет решаться, если будет устранена угроза корейскому полуострову. То есть если не будет необходимости в силах ядерного сдерживания, мы готовы разоружиться. Так вот это «если» во время разговоров с американцами куда-то делось», — поясняет эксперт.

Сам Трамп уже отметил, что одних слов Вашингтону мало и США будут ждать действий, которые подтверждают северокорейскую искренность. «Таким образом, выходит, что Трамп, с одной стороны, принял такое импульсивное решение, а потом встрепенулся и — уже не сам — вытянул дополнительное условие», — уточняет Асмолов.

В свою очередь, директор Центра азиатской стратегии России Института экономики РАН и эксперт клуба «Валдай» Георгий Толорая считает, что Трамп принял смелое, но не спонтанное — как это трактовала пресса — решение. «Решение было вполне выверенное, — заметил эксперт. — Это попытка дать толчок началу переговорного процесса, который в итоге должен был бы привести к отказу Северной Кореи от ядерного оружия и обеспечению ее безопасности другими, политическими средствами».

В беседе с «Газетой.Ru» Толорая добавил, что теперь остается вопрос о том, насколько далеко Северная Корея готова пойти по пути денуклиаризации. «Я не верю, что они когда-нибудь откажутся от ядерного оружия, но заморозка ракетно-ядерной программы, отказ от некоторых наиболее провокационных для США видов вооружений — например, от межконтинентальных баллистических ракет — уже был бы большим результатом», — сказал эксперт.

«Этот сдвиг эпохальный — можно сказать, что за последние 20 лет ничего подобного не было. Предыдущий вариант встречи обсуждался в конце 1990-х, когда Клинтон собирался в Северную Корею. Но он так и не поехал, по разным причинам , и шансы на нормализацию ситуации тогда были хуже», — заключил Толорая.

Кстати, в КНДР Клинтон все-таки съездил — правда, уже в 2009 году. Тогда бывший глава США приехал в Пхеньян, чтобы добиться освобождения двух американских журналисток, осужденных на 12 лет лишения свободы за «тяжкие преступления».

Россия в стороне?

Россия вместе с КНР, КНДР, США, Республикой Корея и Японией являются участниками шестисторонних переговоров по корейской ядерной проблематике. В свете внезапного «потепления» на северокорейском направлении встает вопрос, как ситуацию воспримет Москва — опрошенные «Газетой.Ru» эксперты подчеркивают, что происходящее полностью соответствует российскому варианту урегулирования кризиса.

В начале июля 2017 года Москва совместно с Пекином предложила странам-участницам шестисторонних переговоров по Северной Корее «дорожную карту» урегулирования.

Однако тогда разработанная российским и китайским МИДами стратегия была формально отвергнута. Тем не менее, нынешние разговоры о возможной встрече северокорейского лидера с главами Южной Кореи и США, по сути, соответствуют плану РФ.

«Эта встреча ложится на предложенную нами в 2017 году дорожную карту: первый этап — заморозка, второй этап — двусторонние переговоры, и третий этап — уже коллективная система безопасности в северо-восточной Азии. Несмотря на то, что формально все стороны это предложение Москвы отвергли, на деле так и происходит — просто потому, что это наиболее логично и никто ничего логичнее так и не придумал», — подчеркивает директор Центра азиатской стратегии России Института экономики РАН Георгий Толорая.

Эксперт также выразил мнение, что Москва может сыграть не последнюю роль, если встреча Трампа и Ким Чен Ына все же состоится — вероятность этих переговоров Толорая оценивает в 30%.

«Я предлагаю поставить вопрос о том, чтобы встреча Трампа и Кима проводилась во Владивостоке. Приехать для встречи во Владивосток будет удобно обеим сторонам, и заодно получится поправить российско-американские отношения по данному конкретному поводу», — считает эксперт.

В каком бы формате ни проходила встреча президента США и северокорейского лидера, успех этих переговоров будет плюсом и для России, отмечает ученый-кореевед Константин Асмолов. «Определенное «потепление» в любом случае лучше, чем обострение», — констатировал эксперт.