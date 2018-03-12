«Британия приравняет это к акту применения силы»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о возможной причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает RT.

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«Правительство пришло к выводу, что высока вероятность причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль», — сказала она в ходе выступления перед британским парламентом.

Она также рассказала о вариантах – по мнению британских властей – схемы отравления.

«Либо речь шла о прямом действии российского государства против нашей страны. Либо же российское правительство утратило контроль над потенциально катастрофически опасным нервно-паралитическим веществом и допустила его попадание в чужие руки», — пояснила политик.

Мэй также сообщила, что бывшего российского силовика отравили нервно-паралитическим веществом «разработанного Россией типа», известного как «Новичок», сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в связи с этим в МИД Соединенного Королевства был вызван посол России в Великобритании Александр Яковенко. Премьер уточнила, что Лондон ждет объяснений Москвы по данному делу до конца вторника 13 марта.

Послу сообщили, чтобы Россия разъяснила, какой из вариантов имел место, и Москве, по словам Мэй, также придется рассказать подробности о программе «Новичок».

Далее британский политик напомнила о мерах, принятых Соединенным королевством после отравления бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Тогда Лондон выслал российских дипломатов и приостановил сотрудничество по линии спецслужб.

«Великобритания готова принять гораздо более серьезные меры в отношении России», — отметила премьер, детализировав, что вопрос о поддержании обычных отношений двух стран уже не стоит.

Мэй резюмировала, что если Москва не даст «заслуживающего доверия» ответа, Лондон приравняет это к акту незаконного применения силы против страны. Россия ответила почти сразу – российское внешнеполитическое ведомство назвало данное выступление британского премьера «цирком».

«Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также напомнила, что озвученное Мэй дело Литвиненко так и не было расследовано до конца — во всяком случае, его результаты Лондоном обнародованы не были, равно как и отчет по делу о смерти российского олигарха Бориса Березовского.

«Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дело — про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны», — указала российский дипломат.

Член Совета федерации, отставной офицер Службы внешней разведки Игорь Морозов спрогнозировал, что итогом скандала может стать разрыв дипломатических отношений между Россией и Великобританией.

«Прецедентов подобного политического давления и шантажа немного, и все они заканчивались одним — разрывом дипотношений или их ограничением в виде отзыва послов. Британцы должны знать, что натолкнутся на очень жесткий ответ со стороны России. Наша позиция будет сдержанной, адекватной, но жесткой. Мы посмотрим, какой будет ход со стороны Лондона, и адекватно ответим на этот вызов», — предупредил сенатор.

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что вся история со Скрипалем — это от начала до конца «провокация перед выборами президента РФ», передает ФАН.

«Провокацию с отравлением Скрипаля могли совершить спецслужбы Британии или третьих стран, чтобы обвинить и очернить Россию. В тот момент, когда это произошло, «виновный» уже был назначен — это Россия. У Москвы нет и не может быть никакого интереса в подобном инциденте, поскольку российское правительство само несколько лет назад выдало Скрипаля властям Соединенного Королевства», — пояснил парламентарий.

Несколькими часами ранее президент России Владимир Путин впервые прокомментировал заявления Запада о «российском следе» в деле отравления Скрипаля, передает НСН.

Во время осмотра российским лидером селекционной теплицы Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре журналист «Би-би-си» спросил, не несет ли Россия ответственность за этот инцидент.

«Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — ответил глава государства, добавив, что приехал в регион заниматься вопросами сельского хозяйства.