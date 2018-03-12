Курсы валют$ 56.92 (-0.005) 70.21 (+0.01)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт

«Британия приравняет это к акту применения силы»

Посол России в Лондоне вызван в британский МИД по делу Скрипаля

Лондон заявил, что Москва с высокой долей вероятности причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам британского премьера Терезы Мэй, бывший шпион был отравлен ядом «Новичок». Она также предупредила, что если Россия не даст «заслуживающего доверия» ответа по этому делу до конца дня 13 марта, Великобритания приравняет это к акту незаконного применения силы против страны.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о возможной причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает RT.

Реклама

«Правительство пришло к выводу, что высока вероятность причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль», — сказала она в ходе выступления перед британским парламентом.

Она также рассказала о вариантах – по мнению британских властей – схемы отравления.

«Либо речь шла о прямом действии российского государства против нашей страны. Либо же российское правительство утратило контроль над потенциально катастрофически опасным нервно-паралитическим веществом и допустила его попадание в чужие руки», — пояснила политик.

Мэй также сообщила, что бывшего российского силовика отравили нервно-паралитическим веществом «разработанного Россией типа», известного как «Новичок», сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в связи с этим в МИД Соединенного Королевства был вызван посол России в Великобритании Александр Яковенко. Премьер уточнила, что Лондон ждет объяснений Москвы по данному делу до конца вторника 13 марта.

Послу сообщили, чтобы Россия разъяснила, какой из вариантов имел место, и Москве, по словам Мэй, также придется рассказать подробности о программе «Новичок».

Далее британский политик напомнила о мерах, принятых Соединенным королевством после отравления бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Тогда Лондон выслал российских дипломатов и приостановил сотрудничество по линии спецслужб.

«Великобритания готова принять гораздо более серьезные меры в отношении России», — отметила премьер, детализировав, что вопрос о поддержании обычных отношений двух стран уже не стоит.

Мэй резюмировала, что если Москва не даст «заслуживающего доверия» ответа, Лондон приравняет это к акту незаконного применения силы против страны. Россия ответила почти сразу – российское внешнеполитическое ведомство назвало данное выступление британского премьера «цирком».

«Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также напомнила, что озвученное Мэй дело Литвиненко так и не было расследовано до конца — во всяком случае, его результаты Лондоном обнародованы не были, равно как и отчет по делу о смерти российского олигарха Бориса Березовского.

«Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дело — про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны», — указала российский дипломат.

Член Совета федерации, отставной офицер Службы внешней разведки Игорь Морозов спрогнозировал, что итогом скандала может стать разрыв дипломатических отношений между Россией и Великобританией.

«Прецедентов подобного политического давления и шантажа немного, и все они заканчивались одним — разрывом дипотношений или их ограничением в виде отзыва послов. Британцы должны знать, что натолкнутся на очень жесткий ответ со стороны России. Наша позиция будет сдержанной, адекватной, но жесткой. Мы посмотрим, какой будет ход со стороны Лондона, и адекватно ответим на этот вызов», — предупредил сенатор.

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что вся история со Скрипалем — это от начала до конца «провокация перед выборами президента РФ», передает ФАН.

«Провокацию с отравлением Скрипаля могли совершить спецслужбы Британии или третьих стран, чтобы обвинить и очернить Россию. В тот момент, когда это произошло, «виновный» уже был назначен — это Россия. У Москвы нет и не может быть никакого интереса в подобном инциденте, поскольку российское правительство само несколько лет назад выдало Скрипаля властям Соединенного Королевства», — пояснил парламентарий.

Несколькими часами ранее президент России Владимир Путин впервые прокомментировал заявления Запада о «российском следе» в деле отравления Скрипаля, передает НСН.

Во время осмотра российским лидером селекционной теплицы Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре журналист «Би-би-си» спросил, не несет ли Россия ответственность за этот инцидент.
«Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — ответил глава государства, добавив, что приехал в регион заниматься вопросами сельского хозяйства.