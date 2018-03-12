«Не критикуют тех, кто не работает»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал критику со стороны Владимира Путина нормальным рабочим процессом, передает РИА «Новости». Песков пояснил, что «работа с президентом всегда сопровождается критикой».

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«Мы неоднократно рассказывали, что президент очень требовательный человек, очень требовательный начальник, и это абсолютно нормальный рабочий процесс», — добавил Песков.

По его словам, критике не подвергается только пресс-секретарь, который ничего не делает. На вопрос журналистов о том, делает ли он заявления «от себя» или всегда излагает позицию Кремля, Песков ответил: «Я никогда частное мнение свое не излагаю».

Комментарий Пескова связан с недавним заявлением главы государства, сделанным во время интервью журналистке Мегин Келли американского канала NBC. Владимир Путин говорил о том, что не может отвечать за все заявления сотрудников администрации президента, сделав при этом ироничную ремарку в адрес своего пресс-секретаря.

«У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую?

Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — признался Путин.

Интервью для NBC записывалось на протяжении двух дней — 1 марта разговор проходил в Кремле, сразу после выступления Путина перед Федеральным собранием, а 2 марта беседа перенеслась уже в Калининград. Хотя в разговоре и была затронута работа администрации президента, большая часть интервью была посвящена тематике отношений России и США.

Так, разговор зашел и о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Путин заявил, что обвиняемые во вмешательстве в выборы в США граждане России с тем же успехом могли быть американцами. «Почему вы решили, что российские власти, включая меня, давали кому-либо разрешение это делать? Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге. Появились какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли бы быть имена американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваш собственный политический процесс», — сказал Путин.

Путин также подчеркнул, что мир «велик и разнообразен», а отношения между США и Россией в настоящее время сложные. «Часть наших людей имеет собственное мнение об этих отношениях. Вы назвали мне часть физических лиц, некоторые лица, и сказали мне, что они русские. Ну и что? Они могут, будучи русскими, работать на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов. Я не имею об этом понятия, это не мои проблемы», — добавил Путин.

При этом президент подчеркнул, что Россия не оправдывает вмешательство в выборы. «Не поощряем и не приказываем (это делать)», — сказал он.

Путин добавил, что русских «146 миллионов» и снова заявил, что обвиняемые во вмешательстве в выборы не связаны с властью.

Российский президент рассказал также и о своем отношении к своему американскому коллеге Дональду Трампу. «Дональд приехал в Россию еще до того, как он стал кандидатом (в президенты). Я даже не знал, что он был здесь», — отметил Путин.

Российский лидер также признался, что никогда не читал записей президента США в твиттере. Он отметил, что у него нет страницы в твиттере, поскольку у него есть «другие способы выражения своей точки зрения». «Дональд более современный человек», — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что Трамп является опытным человеком и относится с уважением к тем, с кем сотрудничает. «Даже несмотря на то что он (президент Дональд Трамп) работает первый президентский срок, он быстро учится и очень хорошо понимает, что на таком уровне, на котором мы находимся, заниматься взаимными обвинениями — это путь в никуда», — сказал Путин.

Сама Келли, взявшая интервью у Владимира Путина, заявила, что российского президента невозможно перемудрить.

«Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться», — сказала она.