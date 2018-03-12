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«Не критикуют тех, кто не работает»

Песков объяснил, почему он «несет пургу»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина, который накануне заявил, что его подчиненный иногда «несет пургу». По словам Пескова, такая критика является частью «нормального рабочего процесса», добавив, что не критикуют только тех, кто ничего не делает.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал критику со стороны Владимира Путина нормальным рабочим процессом, передает РИА «Новости». Песков пояснил, что «работа с президентом всегда сопровождается критикой».

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«Мы неоднократно рассказывали, что президент очень требовательный человек, очень требовательный начальник, и это абсолютно нормальный рабочий процесс», — добавил Песков.

По его словам, критике не подвергается только пресс-секретарь, который ничего не делает. На вопрос журналистов о том, делает ли он заявления «от себя» или всегда излагает позицию Кремля, Песков ответил: «Я никогда частное мнение свое не излагаю».

Комментарий Пескова связан с недавним заявлением главы государства, сделанным во время интервью журналистке Мегин Келли американского канала NBC. Владимир Путин говорил о том, что не может отвечать за все заявления сотрудников администрации президента, сделав при этом ироничную ремарку в адрес своего пресс-секретаря.

«У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую?

Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — признался Путин.

Интервью для NBC записывалось на протяжении двух дней — 1 марта разговор проходил в Кремле, сразу после выступления Путина перед Федеральным собранием, а 2 марта беседа перенеслась уже в Калининград. Хотя в разговоре и была затронута работа администрации президента, большая часть интервью была посвящена тематике отношений России и США.

Так, разговор зашел и о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Путин заявил, что обвиняемые во вмешательстве в выборы в США граждане России с тем же успехом могли быть американцами. «Почему вы решили, что российские власти, включая меня, давали кому-либо разрешение это делать? Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге. Появились какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли бы быть имена американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваш собственный политический процесс», — сказал Путин.

Путин также подчеркнул, что мир «велик и разнообразен», а отношения между США и Россией в настоящее время сложные. «Часть наших людей имеет собственное мнение об этих отношениях. Вы назвали мне часть физических лиц, некоторые лица, и сказали мне, что они русские. Ну и что? Они могут, будучи русскими, работать на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов. Я не имею об этом понятия, это не мои проблемы», — добавил Путин.

При этом президент подчеркнул, что Россия не оправдывает вмешательство в выборы. «Не поощряем и не приказываем (это делать)», — сказал он.

Путин добавил, что русских «146 миллионов» и снова заявил, что обвиняемые во вмешательстве в выборы не связаны с властью.

Российский президент рассказал также и о своем отношении к своему американскому коллеге Дональду Трампу. «Дональд приехал в Россию еще до того, как он стал кандидатом (в президенты). Я даже не знал, что он был здесь», — отметил Путин.

Российский лидер также признался, что никогда не читал записей президента США в твиттере. Он отметил, что у него нет страницы в твиттере, поскольку у него есть «другие способы выражения своей точки зрения». «Дональд более современный человек», — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что Трамп является опытным человеком и относится с уважением к тем, с кем сотрудничает. «Даже несмотря на то что он (президент Дональд Трамп) работает первый президентский срок, он быстро учится и очень хорошо понимает, что на таком уровне, на котором мы находимся, заниматься взаимными обвинениями — это путь в никуда», — сказал Путин.

Сама Келли, взявшая интервью у Владимира Путина, заявила, что российского президента невозможно перемудрить.

«Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться», — сказала она.