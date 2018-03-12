Вслед за США: стратег Трампа объединяет правых Европы

Экс-советник американского президента ДональдаТрампа, которого считают идеологом «трампизма» как политической идеологии, Стивен Бэннон находится в Европе, где встречается с лидерами европейских националистов. Здесь политик провел более десяти дней, и, как отметил журнал Time, его встречали как «рок-звезду».

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В кругах, близких к Бэннону, даже говорили о его возможной встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, однако она пока не состоялась.

При этом Бэннон успел пообщаться с лидерами немецкой националистической партии «Альтернатива для Германии», встретиться с правыми националистами Швейцарии, а также выступить с речью на съезде французской праворадикальной партии «Национальный фронт».

Как пишет The New York Times, Бэннон стал почетным гостем прошедшего в субботу в городе Лилле съезда «Национального фронта». Гостям его представила лидер партии и бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

Речь Бэннона перед сторонниками и членами партии была довольно жесткой по своей тональности. Он призвал европейских националистов не бояться упреков в расизме: «Пусть вас называют расистами, пусть вас называют ксенофобами. Носите это как орден», — заявил Бэннон.

Сам Бэннон не скрывает, что в Европу его привело желание общаться с единомышленниками, а себя он называет «инфраструктурой для глобального популистского движения».

Трампизм без бэннонизма

Бэннона считали главным выразителем взглядов так называемых «альтернативных правых» в американской администрации. Сторонники этих идей стояли на позициях «белого национализма», выступали против миграции и глобализма и видели себя альтернативой как либерализму, так и традиционному консерватизму. С января по август 2017 года Бэннон работал в должности советника Трампа по вопросам стратегии.

Как пишет в недавней книге об американском президенте «Огонь и ярость» журналист Майкл Волфф, на своем месте Бэнном пытался влиять на различные решения Трампа и стал одним из авторов его инаугурационной речи.

Он также пытался придать «трампизму» идеологическую базу, основанную на изоляционизме и американском национализме. Противники Бэннона в либеральных СМИ, наоборот, использовали определение «бэннонизм», характеризуя эту идеологию как символ протекционизма, национализма и неприятия к СМИ.

Однако «борьба за душу» Трампа успехом не увенчалась — Бэннон был уволен с должности, проиграв аппаратную битву советникам Трампа — зятю Трампа Джареду Кушнеру и дочери Иванке. В январе 2018 года Бэннон также перестал работать на портале Breitbart News, который он ранее сделал ресурсом «альтернативных правых».

Формальных связей с администрацией у Бэннона больше нет, а Трамп изменил к нему отношение в худшую сторону, сказав, что тот «тронулся умом». Однако Бэннона по-прежнему считают влиятельной фигурой в среде правого национализма. Среди сторонников этих идей немало избирателей Трампа, и это дает Бэннону определенные рычаги влияния.

Сам Бэнном ранее заявил, что работает над созданием «мозгового центра», чтобы превратить его в орудие для популяризации своих экономических и социальных идей. Среди хороших знакомых Бэннона — бывший посол США в ООН, сторонник неоконсервативных идей Джон Болтон, которого называют возможным претендентом на высокую должность в Белом доме.

Как отмечает The New York Times, «Бэннон уже внес раскол в американский истеблишмент. Сейчас он хочет то же самое сделать и с европейским».

Темой для раскола европейского истеблишмента может стать проблема миграции, используя которую, Бэннон хочет объединить правых популистов Европы.

Сегодня для этого появилось больше возможностей: идеи правых популистов и националистов набирают силу в европейских странах. Многие идеологи этих партий и движений берут на вооружение стратегии Бэннона, а также создают свои СМИ по примеру Breitbart News.

Заигрывая с правыми

Кроме французского «Национального фронта» и «Альтернативы для Германии», которые пользуются большим влиянием в своих странах, политики-националисты находятся у власти в таких странах, как Польша и Венгрия. В Австрии правонационалистическая «Австрийская партия свободы» вошла в правительство, сформированное умеренной правой Австрийской народной партией.

При всей разности идеологических платформ и постулатов этих партий всех их объединяет негативное отношение к Европейскому союзу, а также радикальные идеи в вопросах миграции.

Еще одним штрихом в европейскую националистическую картину стало поражение центристских сил на недавних выборах в Италии. Большое число голосов на выборах получила правопопулистская «Лига Севера», а также левое популистское движение «Пять звезд». В настоящее время в стране идут переговоры о создании правительственной коалиции.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Борис Гуселетов в беседе c «Газетой.Ru» не исключает, что Бэннон, пусть и в неофициальном качестве, продвигает повестку Белого дома:

«Учитывая, что американцы пошли на обострение отношений с ЕС, их, по-видимому, устроит ослабление Евросоюза как единого института, и этом смысле заигрывание и поддержка евроскептиков вписывается в такую картину».

Обострение отношений с ЕС связано с недавним решением президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия для защиты американских компаний. Это вызвало негативную реакцию в Европейском союзе, который пригрозил ответными мерами.

Борьба за раскол

К правонационалистическим партиям Европы, которые находятся в сфере внимания бывшего стратега Трампа, проявляют активный интерес и в Кремле. Так, во время президентской кампании во Франции кандидат «Национального фронта» Марин Ле Пен была принята президентом России Владимиром Путиным, представители партии «Альтернатива для Германии» приезжали в Крым, недавно лидер нидерландской националистической «Партии свободы» Герт Вилдерс был принят заместителем главы МИД России Александром Грушко.

В России в партиях «евроскептиков» привлекает, прежде всего, их желание наладить отношения с Москвой.

Но интерес к одним и тем же силам определяется разными подходами. «Мы-то пытаемся выстроить с ними долгосрочную политику, а это опасно, так как, придя к власти, националисты могут вполне изменить свою позицию по отношению к нам, а американцы хотят от них получить выгоду здесь и сейчас», — подчеркивает Гуселетов.

В свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко говорит, что конкуренция между Россией и США в борьбе за националистические политические силы «весьма относительная». Политолог полагает, что многие из политиков-националистов и так имеют устойчивые связи с США, которые они сформировали ранее. При этом эксперт считает, что так как в политических кругах США Путина считают «лидером консервативного интернационала», в Штатах есть желание «подмять эту тему под себя».

При этом Бондаренко полагает, что России нужно брать пример с США в том, что касается неформальной работы с политическими партиям в Европе: «Они пытаются выстроить со всеми рабочие отношения и вести диалог, который носит формально независимый характер, так как его ведут неправительственные группы».