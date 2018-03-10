«У меня нет планов менять Конституцию»

Президент России Владимир Путин в ходе интервью телеканалу NBC заявил, что не намерен менять Конституцию России, передает RT.

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«Мне кажется, я уже говорил вам, что никогда не менял Конституцию. У меня и сегодня нет таких планов», — заявил глава государства.

Российский лидер также призвал не бояться тех, кто когда-нибудь придет ему на смену.

«Почему вы так боитесь, что люди, которые придут к власти после меня, захотят разрушить то, что я сделал за последние годы?», — спросил Путин.

По его словам, на пост президента России может прийти человек, который будет стремиться улучшить страну.

«Может, наоборот, это будут люди, которые захотят сделать Россию сильнее, создать будущее для нее, создать платформу для воспитания новых поколений», — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей о возможном уходе с поста президента.

Российский лидер также сказал, что каждый глава государства должен работать на своем посту с полной отдачей, невзирая на возраст, передает ФАН.

«Во-первых, насколько мне известно, в мире много действующих политиков, которые старше меня, и они работают очень активно», — подчеркнул Путин.

По его мнению, любой, кто возглавляет государство, должен работать так, «будто это делает в первый раз в своей жизни, как первый и последний». Кроме того, президент должен соблюдать основной закон страны.

«Есть Конституция. Я никогда Конституцию не нарушал и никогда не менял Конституцию. Так что я буду работать в рамках основного закона России. Конечно, если избиратели дадут мне такую возможность — работать еще один срок, буду работать, разумеется, с полной отдачей сил», — детализировал российский лидер.

Вопросы американской журналистки связаны с тем, что 11 марта в КНР в ходе заседания Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая будет рассмотрено внесение поправок в китайскую конституцию.

Все изменения конституции, которые в этом году предлагает ЦК КПК, так или иначе направлены на усиление позиций Компартии в китайском обществе и личной власти Си Цзиньпина. Изменения начинаются с идеологических основ. В первую очередь, показательно, что в основной закон будут включены теоретические идеи Си Цзиньпина: «социализм с китайской спецификой в новую эру».

Фактически это является законодательной основой для «нового Китая Си Цзиньпина». И в этом новом Китае председатель большую роль отводит Компартии страны: еще одна поправка в текст основного документа прописывает лидерство КПК как основополагающую часть социализма с китайской спецификой.

Однако самые важные и резонансные поправки в конституцию предусматривают увеличение роли председателя КНР, в том числе снятие временных ограничений для пребывания на этой должности. Эта инициатива очень понравилась президенту США Дональду Трампу.

«Теперь китайский лидер Си Цзиньпин председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий… И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь», —сказал американский лидер во время закрытой кампании по сбору средств во Флориде.

Член палаты представителей США, конгрессмен, активист Демократической партии Ро Ханна раскритиковал заявление главы Белого дома, передает НСН.

«Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина — самое антиамериканское мнение, которое мог высказать президент США. Джордж Вашингтон бы в гробу перевернулся», — написал политик в своем твиттере.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что властям Китая лучше известно, сколько сроков может находиться у власти глава КНР.

«Властям Китая необходимо самим принять решение, которое лучше всего подходит для их страны», — сказала Сандерс.

Она отметила, что Дональд Трамп поддерживает ограничение на два президентских срока в Соединенных штатах.

Что касается России, то Владимир Путин будет участвовать в выборах президента страны 18 марта.

В конце января нынешнего года на встрече с доверенными лицами нынешний глава государства подчеркнул важность прямого диалога с гражданами и избирателями.

«Первый этап — более или менее формальный. Вторая часть — она абсолютно содержательная — это прямой разговор, прямой диалог с гражданами, с избирателями — он важен», — сказал Путин.

Президент отметил важность такого диалога и для нашей страны, и для «любой другой».

«Вот на эту абсолютно содержательную часть мы должны сейчас, конечно, обратить особое внимание. И без всяких сомнений, это та работа, которую не может сделать один человек, не может, это просто невозможно по определению — 146 миллионов у нас граждан, 70 с лишним миллионов избирателей — это серьезная, командная, большая работа», — добавил Путин.