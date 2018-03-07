Путин: Вашингтон нас обманул

Владимир Путин рассказал о том, что США обманули Россию, совершив госпереворот на Украине. До этого Вашингтон обратился к Москве, попросив воспрепятствовать применению армии на площади Независимости в центре Киева и добиться мирного урегулирования между оппозицией и силовиками.

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Путин добавил, что США практически буквально попросили перейти к нормализации ситуации, но уже на следующий день, хотя Россия и согласилась содействовать мирному урегулированию ситуации, в Киеве произошел государственный переворот. Об этом российский лидер рассказал в фильме «Миропорядок 2018» телеведущего Владимира Соловьева.

Путин отметил, что США оказали полную поддержку «революционерам», вместо того чтобы попытаться исправить ситуацию.

«Ну хоть позвонили бы [в Кремль], хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали — знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, — что мы этого не хотели, но так вот события (развивались), но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле», — сказал Путин.

Но вместо этого, подчеркнул президент РФ, американцы решили обмануть Россию, и сами «загнали себя в угол, поддерживая нынешние власти в Киеве».

По словам Путина, это был первый случай столь серьезного обмана со стороны США — ранее таких случаев в истории российско-американских отношений не было. Президент отметил, что политические действия Америки «невозможно предсказать», а это усложняет взаимодействие с Вашингтоном.

При этом он добавил, что не разочаровался в президенте США Дональде Трампе: с ним, отметил Путин, можно искать компромиссы и договариваться. Американская система же, по словам российского лидера, показывает «явную неэффективность» и «поедает сама себя».

Кроме того, Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что на Украине нет военнослужащих российских Вооруженных сил. Путин отметил, что на Украине есть большое количество оружия, и что в условиях гражданской войны у обеих сторон конфликта есть возможности получить вооружения.

Российский лидер добавил, что вооруженный конфликт в Донбассе ужасен и на него всегда производит сильнейшее впечатление гибель мирных жителей. «От каких снарядов и пуль они гибнут?», — задался вопросом Путин, подчеркнув, что «там все — наши».

Также он добавил, что не считает себя главным мировым злодеем — это мнение «западных источников», и кроме того — не абсолютное.

В начале марта в интервью журналистке Мегин Келли с телеканала NBC Владимир Путин заявил, что риторика о новой холодной войне является пропагандистской. «По моему мнению, те, кто говорят, что началась новая холодная война, не аналитики, они занимаются пропагандой», — полагает Путин.

Хотя о «холодной войне 2.0», по мнению Владимира Путина, говорить не приходится, определенное похолодание в отношениях между США и РФ все же есть. Первыми ласточками стали наложенные Вашингтоном антироссийские санкции — это произошло сразу же после того, как Крым по результатам референдума вошел в состав России в марте 2014 года.

«Русской весне» в Крыму и по всей Левобережной Украине предшествовала череда драматических событий в Киеве, где госпереворотом и свержением легитимной власти закончился так называемый евромайдан — массовые протесты и столкновения с полицией сторонников евроинтеграции Украины, начавшиеся еще осенью 2013 года.

22 февраля 2014 года в ходе политического кризиса на Украине бывший тогда президентом страны Виктор Янукович был фактически отстранен от власти и был вынужден покинуть Киев после ультиматума протестовавших на майдане Незалежности (площади Независимости) сторонников евроинтеграции. Не дожидаясь истечения срока ультиматума, активисты захватили правительственный квартал. Верховная рада Украины в тот же день решила, что «самоустранение» Януковича противоречило конституции Украины, и назначила досрочные президентские выборы на конец мая 2014 года.