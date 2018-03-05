Зеркальный ответ: Россия обвиняет США во вмешательстве в выборы

В МИД России заявили о попытках Вашингтона повлиять на президентские выборы в РФ, заявил замглавы российского дипведомства Сергей Рябков. По его словам, подобные действия США тщательно анализируют и в министерстве, и в других «соответствующих структурах».

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«Особой активностью попытки вмешательства в наши внутренние дела в последние годы отмечались в период подготовки и проведения выборов президента РФ, а также в Госдуму», — сказал замминистра на заседании временной комиссии Совета Федерации по противодействию вмешательству в дела РФ. Рябков обратил особое внимание на тот факт, что подобные устремления США «явно прослеживаются и в ходе нынешней предвыборной кампании».

Он напомнил, что политика Вашингтона, «направленная на реализацию собственных геополитических задач под маркой демократизации», привела к войнам, и хаосу в целом ряде государств.

«Отдельные горячие головы в США, судя по всему, хотят проделать с Россией [то же самое], считая нас основной угрозой своему глобальному доминированию. Это они прописали по сути дела открытым текстом в недавно обновленных, ключевых доктринах национальной безопасности — оборонной и ядерной», — заключил Рябков.

Замглавы МИД не обошел стороной и тему антироссийских санкций. «Разумеется, кто мог бы подумать иначе, эта санкционная волна и санкционная истерика тоже никоим образом не расценивается нашими американскими коллегами как попытка вмешаться в наши внутренние дела», — съехидничал Рябков.

По его мнению, публикация «Кремлевского списка» и другие проявления санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы направлены на «глубокую дестабилизацию обстановки в стране». Он уточнил, что только в 2016-2018 годах на эти цели, по официальным данным, выделялось по $20 млн из бюджета ежегодно.

Кстати, еще в 2014 году помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд говорила, что на «развитие демократии в России» США будут направлять по $10 млрд в год.

Комментируя заявление Рябкова о попытках американцев вмешаться в российский избирательный процесс, программный директор РСМД Иван Тимофеев заметил, что Москва берет на вооружение прием Вашингтона, второй год заявляющего о «вмешательстве» РФ в американские выборы в 2016 году.

«Этот прием состоит в том, чтобы рассматривать как вмешательство мелкие эпизоды, которые по факту не могли ни на что повлиять, — пояснил эксперт. — Вероятно, будет и дальше продолжаться этот двусторонний «блэйм-гейм» с зеркальными обвинениями в адрес друг друга».

«Кремлевское досье» — попытка повлиять на выборы?

Санкционная риторика США в отношении России, действительно, заметно ужесточилась в последние несколько месяцев.

В конце января американский минфин обнародовал «Кремлевский доклад», в который включил почти все высшее руководство РФ и состоятельных российских бизнесменов, а позже пообещал ввести санкции в отношении фигурантов списка.

В России публикацию встретили с негодованием — и у политиков, и у экспертов возникла масса вопросов по части критериев составления этого перечня. По сути, в опубликованной части «Кремлевского досье» перечислили имена всех членов администрации президента и правительства РФ, а также российских предпринимателей, фигурировавших в списках Forbes.

«Конечно, это все выглядит по форме абсурдно и странно, но нужно обязательно проанализировать, что стоит за этими действиями и как они могут реально повлиять на ситуацию, обстановку, на двусторонние отношения, и вообще какова их конечная цель», — отметила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

При этом в МИД довольно расплывчато ответили на вопрос о возможности ответных мер со стороны Москвы: «Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем… Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придет к выводу, что этот момент настал», — сказал замглавы МИД Сергей Рябков.

Программный директор РСМД Иван Тимофеев констатирует, что возможностей для «ответного удара» у Москвы не так много. «Вопрос в целесообразности зеркальных мер. У США уже есть платформа для введения санкций против России: новые списки, имена и компании в этих списках. При этом Россия в отношении ответа весьма ограничена — как-то серьезно навредить Вашингтону мы не можем», — отметил эксперт, пояснив, что в международной торговле взаимозависимость между Москвой и Вашингтоном очень низкая, а в мировой финансовой системе лидерство принадлежит США.

Многие российские политики трактовали «Кремлевское досье» не иначе, как попытку Вашингтона повлиять на избирательный процесс в РФ. В список, кстати, попал и кандидат в президенты РФ Борис Титов.

«Внесение в подобный список руководства нашей страны, включая премьер-министра, никак иначе нельзя назвать, как грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенного государства», — возмущалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Однако Иван Тимофеев в беседе с «Газетой.Ru» усомнился в том, что влияние действий США на российские выборы будет значительным.

«Был опубликован «Кремлевский доклад», он наносит репутационный ущерб его фигурантам, был и целый ряд других публикаций — но все это, если и может повлиять на выборы, то, скорее всего, самым минимальным образом», — отмечает программный директор РСМД.

Неугомонный Мюллер

На «Кремлевском досье» Вашингтон не остановился — следующий «акт разоблачения» последовал 16 февраля, когда

офис спецпрокурора США по расследованию «российского вмешательства» Роберта Мюллера предъявил обвинения 13 гражданам России, а также трем российским компаниям во «вмешательстве» в американские политические процессы и президентские выборы в 2016 году.

Россияне обвиняются в сговоре против США и мошенничестве — по версии следствия, с июня 2016 года они занимались организацией протестных акций в США и пытались распространить «дискредитирующую информацию» о кандидатах в президенты США Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе.

Москва встретила очередной американский доклад с недоумением: «Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность», — отреагировала на обвинительное заключение американского Минюста официальный представитель МИД Мария Захарова.

При этом замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов отмечает, что для самих обвиняемых последствия будут незначительными в случае, если они не будут выезжать за рубеж.

«Если эти лица окажутся на территории третьих стран, то высока вероятность, что их арестуют по американскому обвинительному заключению и экстрадируют в США», - - предупреждает Суслов. Схожее предостережение высказывали и в российском МИДе.

«Это лишний повод задуматься над тем, стоит ли выезжать за пределы Российской Федерации тем нашим согражданам, которым могут предъявлять претензии американские правоохранительные органы», — отмечал 21 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

3 марта президент РФ Владимир Путин потребовал от Вашингтона предоставить официальные документы, которые подтвердили бы реалистичность версии США о «вмешательстве Москвы» в американские выборы. «Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США», — подчеркнул российский лидер.