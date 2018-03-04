Нападение на Собчак сняли на видео

Момент нападения на кандидата в президенты России от «Гражданской Инициативы» Ксению Собчак попал на видео — на кадрах видно, что Собчак не толкали на пол, как утверждала она ранее, но облили водой из стакана. Съемку вел сам нападавший. Выкрикнув, что «это [Собчак] за Жириновского», Дзуцев плеснул в Собчак водой. На записи слышно, что попытка юноши сбежать происходила под крик Собчак, вопрошавшей, «не одурел ли молодой человек, ***».

Хулиган был задержан сначала охраной Петровского путевого дворца, а после — доставлен в ближайшее отделение полиции для установления личности. Им, как и сообщалось ранее, оказался Алан Дзуцев, предположительно являющийся личным помощником председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова.

Инцидент произошел в вестибюле Петровского путевого дворца в Москве — Собчак, как стало известно из сообщения ее пресс-службы, направлялась на торжественные мероприятия, посвященные дню рождения последнего президента СССР Михаила Горбачева.

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Собчак ранее заявила, что на нее «напал человек, толкнул на землю». Кандидат добавила, что «гопником» оказался помощник председателя Мосгордумы. Кроме того, кандидат подчеркнула, что «физическое насилие по отношению к оппозиции стало повсеместным», обвинив власть «в опоре на бандитов и хулиганов на всех уровнях», а полицию — в медленном реагировании.

Также пострадавшая потребовала от главы Мосгордумы уволить помощника и извиниться перед ней. Ксения Собчак написала заявление в полицию с просьбой привлечь Алана Дзуцева к уголовной ответственности. Свое падение уже позже она объяснила не толчком, а тем, что «поскользнулась на воде».

В Мосгордуме отрицают причастность нападавшего к городскому законодательному собранию. «Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждем результатов. Молодой человек не является официальным помощником председателя Мосгордумы», — сказала пресс-секретарь председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова Полина Орехова.

Источник «Газеты.Ru» в Мосгордуме заявил, что Дзуцев действительно был помощником Шапошникова, пришедшим на службу в Думу «сравнительно недавно».

По словам источника, сотрудники Мосгордумы «поражены этим нападением на Ксению Собчак в этот чудесный воскресный день» и последствий такого нападения представить себе не могут. Источник также сообщил, что реакция председателя заксобрания Москвы на это сообщение была «крайне эмоциональной, он не скупился на выражения».

Нападение в Петровском путевом дворце, очевидно, стало продолжением конфликта между Собчак и Жириновским в рамках предвыборной кампании.

На телевизионных дебатах 28 февраля лидер ЛДПР нецензурно обругал Ксению Собчак на телеканале «Россия-1» в программе Владимира Соловьева. Конфликт произошел в «минуты» кандидата от «Общероссийского народного союза» Сергея Бабурина. Жириновский перебил его, после чего Собчак призвала политика к спокойствию.

«С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. «Дом-2» — это там разврат. Пусть заткнется», — так ответил лидер ЛДПР. Он также назвал свою конкурентку «черной грязью». Собчак, в свою очередь, заявила, что участники телепроекта «Дом-2» ведут себя приличнее, чем лидер фракции ЛДПР.

Жириновский продолжил оскорблять журналистку, которая впоследствии облила его водой.

В ходе предвыборных дебатов на телеканале «Россия 24» пару дней спустя Собчак и Жириновский вновь вступили в конфликт — на этот раз на фоне обсуждения родственников. «Если бы остался Советский Союз, ни я, ни он [сын Жириновского — Игорь Лебедев] никем бы не стали. Ну, если вы разрушили страну, это ведь вакансии, и заходи, бери все что хочешь», — заявил лидер ЛДПР. Собчак прервала Жириновского и заявила, что он помог своему сыну в продвижении по карьерной лестнице. Напомним, что Игорь Лебедев является зампредом Госдумы.

«А вам что, не ваш покойный папа [мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак] дорогу открыл?» — отреагировал на ее заявление Жириновский.

Глава ЛДПР, в свою очередь, упрекнул Собчак в том, что она накануне перед своим заявлением о выдвижении встречалась с президентом России Владимиром Путиным. «Я интервью брала, как журналист. Это моя работа, за которую я получаю деньги. Это документальный фильм, он выйдет — я вас приглашу на премьеру», — ответила ему Собчак.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Кандидатами на пост главы государства стали Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). Фамилии в бюллетене будут располагаться в алфавитном порядке.