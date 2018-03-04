Граждане России, обвиненные США во вмешательстве в выборы американского президента 2016 года, «не действовали от имени российских властей и государства». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью журналистке Мегин Келли на телеканале NBC.

По словам Путина, Россия никогда не выдаст американской стороне своих граждан, обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США. «Никогда. Россия не экстрадирует своих граждан, как и США»,

— подчеркнул президент РФ.

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Путин также отметил, что Вашингтон не предоставил никаких сведений, конкретных материалов дела, подробностей и данных России — чтобы их рассматривать и совместно обсуждать. Вместо этого «американские коллеги просто рассказывают об этом в прессе», добавил российский лидер.

2 марта стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается так называемым «российским делом», готовится предъявить обвинения гражданам РФ. Об этом NBC News сообщили несколько источников из американских государственных структур. Речь идет о взломе почты членов Демократической партии и дальнейшем распространении личной корреспонденции в интернете, что якобы повлияло на исход президентских выборов 2016 года.

Источники сообщают, что Мюллер собрал необходимые доказательства о причастности Кремля к кибератаке уже давно, но выжидает нужный момент «из стратегических соображений».

Обвинения в адрес россиян могут быть предъявлены в ближайшие недели или месяцы — результат будет зависеть от разведданных, представленных ФБР, АНБ, ЦРУ и Министерством внутренней безопасности США.

Предположительно, обвинения будут включать в себя нарушения избирательного законодательства, преступный сговор, кибермошенничество и злоупотребление. В рамках дела ожидается, что Роберт Мюллер расскажет подробности кибератаки — как именно кремлевским спецслужбам якобы удалось проникнуть во внутреннюю сеть и похитить письма Национального комитета Демократической партии США, а также главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 февраля, что «охота на ведьм», связанная с Россией — «позор для Америки». По убеждению американского лидера, служебная записка о неправомерных действиях ФБР в ходе расследования дела о «вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году ломает версию о сговоре команды Трампа и Москвы. Меморандум о роли ФБР и Минюста США полностью его «реабилитирует», добавил Трамп.

Трамп заявил, что «ни сговора, ни злоупотребления полномочиями» не было, а также добавил, что «слово злоупотребление теперь используется в связи с тем, что целый год был убит впустую на бесконечные и безрезультатные поиски».

В конце декабря 2017 года президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал досье о его тайном сговоре с Россией «фальшивым» и «оплаченным Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии». «ФБР за все это время так и не смогло обосновать заявления, сделанные в досье о тайном сговоре Трампа и России. Досье запятнало ФБР», — написал Трамп. Он добавил, что эту «гору мусора» использовали как основание для расследования его избирательной компании.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в электоральный процесс в Соединенных Штатах. Так, президент России Владимир Путин заявил 14 декабря в ходе Большой пресс-конференции, что все инсинуации в сторону РФ «придуманы».

«Это все придумано для того, чтобы придать работе Трампа нелегитимный характер. Для меня это странно, что люди не понимают, что они обескровливают избранного президента»,

— сказал Путин.

Он также удивился тому, что из-за контактов с представителями США раздувается скандал. «Как вы себе это представляете? Что, запретить все контакты? Что тут увидели запредельного и почему это приобретает характер шпиономании?», — добавил российский лидер.

В США же уже создали «группу быстрого реагирования» на случай, если Россия «снова вмешается» в выборы. Анонимный американский чиновник в разговоре с РИА «Новости» отметил, что Белый дом в настоящее время рассматривает вопрос о введении дополнительных санкций против России за якобы вмешательство в выборы президента. Речь идет о попытке предупредить вмешательство в выборы в американский конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года.

Глава Национальной разведки США Дэн Коутс заявил 13 февраля, что Россия «будет влиять на внутриполитические и социальные вопросы» и вмешается в будущие выборы в Конгресс. «Мы ожидаем, что Россия продолжит использовать пропаганду, социальные медиа, подставных лиц, и другие методы, чтобы оказывать влияние и пытаться проводить свои операции для того, чтобы расшатывать социальные и политические структуры в США», — заявил Дэн Коутс на выступлении перед Комитетом по разведке сената США.

По мнению главы американской разведки, российские власти считают прошлые попытки вмешательства во внутреннюю политику США успешными и выборы в конгресс в 2018 году станут новой целью российских спецслужб.