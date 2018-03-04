Москву устроят все: кто пройдет в парламент Италии

К голосованию в Италии приковано внимание во многих странах Европы, а также структурах ЕС, так как они могут принести победу оппозиционным политическим силам. Фаворитом предвыборной гонки является партия «Вперед, Италия» экс-премьера Сильвио Берлускони, которая вошла в коалицию с несколькими другими партиями правого толка.

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Кроме того, успех предрекают и популистской партии «Пять звезд», созданной итальянским комиком Беппи Грилло.

В настоящее время у власти в Италии находится левоцентристская Демократическая партия, которая, несмотря на недовольство избирателей, попробует сохранить свои позиции. К власти вновь попытается вернуться и ее лидер Маттео Ренци, который в 2016 году покинул кресло премьера.

По данным итальянских властей, явка избирателей на выборах в парламент Италии на данный момент превысила 50%. Всего в Италии зарегистрировано 46,5 млн избирателей, сообщает ТАСС. МВД страны приводит данные по явке в 57,5%.

Публикация опросов общественного мнения на тему выборов прекращается за две недели до голосования, но, согласно ранее опубликованным данным, коалиции правоцентристов во главе с Берлускони сулят 37,2%, а «пятизвездочникам» — 27,6%.

Эксперты также уверены, что ни одной партии не удастся получить необходимое большинство голосов, поэтому новое правительство будет коалиционным.

Вперед, Берлускони

Лидер партии «Вперед, Италия» и бывший премьер страны Сильвио Берлускони — самая обсуждаемая персона кампании. При этом сам 81-летний политик не может претендовать на премьерское кресло. Дело не в возрасте, а в том, что на Берлускони «висит» условный срок за налоговые манипуляции и подкуп должностных лиц. Политик пытался оспорить решение итальянских судей в Европейском суде по правам человека, однако его борьба успехом не увенчалась.

Однако, как отмечает The Washington Post, это не мешает Берлускони оставаться «самым важным политиком» страны.

СМИ уже окрестили Берлускони «серым кардиналом», который хочет управлять политикой из-за кулис. WP называет его «знакомым лицом, которое появилось в проблемное время».

Политик обещает, что в случае прихода к власти его партия покончит с хаосом, а также улучшит ситуацию в экономике. Страна действительно испытывает немало проблем: молодежь не может найти работу, а из-за ситуации с наплывом мигрантов в Италии растут националистические настроения.

Главный партнер партии Берлускони — лидер националистической партии «Лига Севера» Матео Сальвини. Он является членом Европейского парламента, в котором отстаивает евроскептические взгляды и даже вел кампанию против евро. Политик также выступает за укрепление связей с Россией и отмену санкций.

Сторонники Сальвини видят его в кресле премьера страны, сам он заявил, что, если сможет получить на один голос больше, чем Берлускони, то станет премьером. Однако источник, близкий к коалиции и хорошо знающий Сальвини, считает, что тот вряд ли займет этот пост. «Здесь нужен медиатор», — сказал он «Газете.Ru».

Чего боится Брюссель

Стоит отметить, что электорат «Лиги» выступает за пересмотр отношений центра и регионов Италии в их нынешнем виде. В прошлом году партия организовывала референдумы в Ломбардии и Венето за расширение автономии — впрочем, не имевшие юридической силы.

Все это не может не волновать Европейский Союз, который негативно настроен по отношению к популистам.

«Европейская озабоченность связана с популизмом, который может привести к конфликту с Брюсселем», — рассказал «Газете.Ru» завсектором стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО Сергей Уткин.

В то же время эксперт отмечает, что, несмотря на беспокойство, тот факт, что в одиночку правительство создать не удастся, «будет способствовать желанию идти на компромисс».

В качестве компромиссной фигуры в случае победы коалиции Берлускони премьером может стать Антонио Таяни, нынешний президент Европейского парламента. Его кандидатуру предложил Берлускони, который хорошо знаком с ним еще с 1990-х годов. Сам Таяни уже дал свое согласие возглавить правительство в случае, если коалиция победит на выборах. Можно предположить, что его кандидатура будет вполне приемлемой и для Брюсселя, учитывая большой опыт работы Таяни в европейских структурах.

Гораздо большую головную боль Брюсселю сулит победа на выборах движения «Пяти звезд» — партии, имеющей репутацию достаточно «отвязных» евроскептиков. Перед решающим голосованием «Движение» демонстрирует явную уверенность в своих силах. «Их кандидат Луиджи Ди Майо выслал позавчера президенту республики Серджио Маттарелла по электронной почте свой будущий кабинет министров, что является беспрецедентным — обычно это делается после выборов», — замечает в беседе с «Газетой.Ru» живущий в России итальянский эксперт Марк Бернардини.

Он отмечает, что

пока «Пять Звезд» занимают бескомпромиссную позицию в отношении возможности формирования коалиции с кем-либо. Но все может измениться — «они продолжают заявлять, что не будут ни с кем дружить, хотя все мы знаем, какова цена (грош, особенно в Италии) предвыборным заявлениям», говорит эксперт.

За то время, что партия участвует в итальянском политическом процессе, она уже добилась успехов — ее представители, в частности, были избраны мэрами Турина и итальянской столицы, Рима. Движение «Пять звезд» позиционирует себя как антиглобалистское и потому привлекает немало молодых людей, уставших от традиционных политических сил.

С Россией хотят дружить все

За итальянскими выборами пристально следят и в России. Италия даже в годы холодной войны сохраняла достаточно хорошие отношения с СССР, эта тенденция сохранялась и позже. Как отмечают эксперты, за диалог с Москвой в Италии выступают все политические силы.

Однако в России больше всего надеются на приход к власти соратников Берлускони. Известно, что бывший премьер Италии — хороший знакомый президента Владимира Путина.

Лидеры давно дружат, и Берлускони даже присылал президенту России на день рождения подарок — набор постельных принадлежностей. Итальянский политик также посещал Крым и стал самым высокопоставленным бывшим руководителем государства, который побывал на полуострове после его присоединения к России.

Между тем в недавней статье на своем сайте итальянский эксперт Бернардини упрекнул российских журналистов в излишней «зацикленности» на Берлускони: «Оставьте Путина в покое, основывать собственные политические предпочтения на личностных дружественных отношениях — недостойно и неправильно».