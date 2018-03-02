Стереть прошлое: 7 стран, изменивших название

Македония

Власти Македонии собираются сменить название страны — премьер-министр Зоран Заев еще в январе обещал провести референдум, на котором граждане выберут республике новое имя. 27 февраля Заев представил четыре варианта будущего названия страны: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар Македония и Республика Македония (Скопье).

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Смена названия позволит разрешить давний конфликт с Афинами, которые требуют от македонских властей перестать использовать название «Македония», поскольку в Греции есть исторический район с таким же названием, к тому же граничащий с республикой. После распада Югославии Скопье использовал на международной арене название «Бывшая югославская Республика Македония» (БЮРМ) — только с таким условием страну приняли в ООН.

Македонские власти готовы пойти на переименование страны по простой причине — республика давно добивается членства в НАТО, а также пытается вступить в ЕС. При этом и альянс, и Евросоюз требуют урегулирования конфликта Скопье с Афинами.

Юрий Квашнин из ИМЭМО РАН подчеркивает, что вступление в ЕС крайне важно для Скопье — в противном случае страна может распасться из-за «внутренних противоречий между разными этническими группами». Греция тоже заинтересована в восстановлении отношений с соседями.

Boris Grdanoski/AP Участники демонстрации против изменения названия страны в столице Македонии Скопье, 27 февраля 2018 года

А вот сами македонцы не в восторге от идеи сменить название страны — в Македонии проходят массовые протесты против этого шага. 27 февраля тысячи граждан вышли на митинги в Скопье, скандируя «Македония» и размахивая национальными флагами.

Королевство Камбоджа

Во второй половине XX века название королевства на юге Индокитая менялось целых пять раз. В 1953 году страна, которая, как и сейчас, называлась Королевство Камбоджа, получила независимость от Франции.

AP Демонстрация в Пномпене, Камбоджа, 1970 год

В 1970 году был свергнут король Сианук, а к власти пришел антикоммунист и сторонник США Лон Нола, объявивший Кхмерскую республику. Это название было выбрано по этническим причинам — кхмеры составляют большинство населения страны.

В 1975 году у власти оказались «красные кхмеры», вновь сменившие название страны — на этот раз была провозглашена «Демократическая Кампучия». Однако уже в 1979 году после войны с Вьетнамом и очередной смены власти страну опять переименовали — вьетнамские союзники выбрали название Народная республика Кампучия. В 1989 году в связи с конституционными изменениями страну стали называть Государство Камбоджа.

К первоначальному названию вернулись лишь в 1993 году. Тогда в стране была восстановлена монархия, и государство вновь стало называться Королевством Камбоджа.

Шри-Ланка

В Цейлон Шри-Ланку переименовали португальцы еще в XVI веке. Топоним образован от «сингала» — так называется этническое большинство населения острова. После португальцев на остров пришли голландцы, а затем — британцы, но название «Цейлон» не менялось.

AP Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп в столице Шри-Ланки Коломбо, 1954 год

Кстати, в отличие от других колоний Индокитая, Шри-Ланка никогда не испытывала особой неприязни к Великобритании, поскольку империя сильно поспособствовала развитию острова.

В 1948 году страна стала доминионом, то есть обрела независимость в составе Британской империи. Название же изменили только в 70-е годы XX века. Страна стала сначала «Республикой Шри-Ланка», а в 1978 году — «Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка». И на Западе, и в самой Шри-Ланке продолжали использовать название «Цейлон».

В 2005 году Шри-Ланку возглавил президент Раджапакса. Период был неспокойный: в стране шла борьба между сингалами (почти две трети населения) и тамилами (около 10%). Чтобы урегулировать межэтнический конфликт, Раджапакса предпринял меры по консолидации сингальского большинства — для этого пришлось полностью отказаться от колониального наследия, в том числе от использования старого названия страны.

Мьянма

До обретения независимости от Великобритании в 1948 году еще одно государство Юго-восточной Азии — Мьянма — называлось «Бирма». Топоним, опять же, образован от названия этнического большинства населения. В 1974 году страна приняла социалистический курс и стала называться «Социалистической Республикой Бирманский союз».

Minzayar Minzayar/Reuters Бирманский и мьянманский политик Аун Сан Су Чжи и ее отец Аун Сан на флажках в магазине в городе Янгон, 2015 год

С названием «Бирма» проблема заключалась в том, что само это слово, которым обозначалось этническое большинство населения, имеет иностранное происхождение и потому среди самих «бирманцев» оно непопулярно — они называют себя «бама».

В конце 80-х годов XX века в стране была установлена военная диктатура, новое правительство стало менять многие топонимы, в том числе название страны — государство стало «Союзом Мьянма» (Мьянма переводится как «славная земля»), в 2010 году — «Республикой Союз Мьянма». При этом многие страны до сих пор не признают новое название.

Иран

Ираном («страна ариев») свою страну с давних пор называли сами жители, хотя этническое большинство составляли персы. Персией страну назвали еще древние греки, а после — и другие европейские народы. Такое название использовалось до 1935 года, до тех пор, пока Реза-шах Пехлеви не потребовал называть его страну Ираном.

Hasan Sarbakhshian/AP Статуя на иранском острове Киш в Персидском заливе, 2009 год

Существует мнение, что инициатива об отказе от использования названия «Персия» исходила от иранского посла в Германии, на которого якобы повлияли нацисты. Немцы убедили дипломата, что название Иран подчеркнет арийское происхождение жителей страны.

В итоге в 1959 году Реза-шах заявил, что на международной арене будут параллельно использоваться оба названия. Однако такая практика просуществовала сравнительно недолго — после Исламской революции 1979 года государство стало официально называться Исламская Республика Иран.

Саудовская Аравия

Прежнее название Саудовской Аравии — Хиджаз. Так называется одна из территорий, находящихся в составе современной Саудовской Аравии — она считается историческим местом зарождения ислама, именно там находятся священные для мусульман города Мекка и Медина.

AP Советник короля Хиджаза Хафиз Вахба в Букингемском дворце, 1930 год

Неджд входил в состав Османской Империи, однако в 1916 году объявил о своей независимости и провозгласил Королевство Неджд. Его королем был прозглашен Абдул-Азиз Аль Сауд. В 1925 году он захватил Хиджаз, в результате возникшее объединенное государство получило название Неджд и Хиджаз.

Только в 1932 году объединенное государство было переименовано в Саудовскую Аравию — по названию правящей династии саудитов. К слову, сегодня в мире всего три государства названы в честь правящих в них династий — помимо Саудовской Аравии, по такому же принципу были образованы названия Иордании и Лихтенштейна.

Демократическая республика Конго

Во времена правления Мобуту Секе Секо нынешняя Демократическая республика Конго получила название Республика Заир. Мобуту пришел к власти в результате военного переворота в 1965 году, после чего Конго пошло по пути, характерному для многих африканских стран — там была установлена однопартийная система и авторитарный режим.

AP Боксер Мохаммед Али во время экскурсии по Киншасе, Заир, 1974 год

Хотя диктатор сохранял тесные отношения с Западом, при нем был взят курс на африканизацию страны — видимо, так Мобуту обозначил отречение от колониального прошлого. Правда, до определенного момента это проявлялось преимущественно в сфере экономики, но

с 1971 африканизация распространилась и на сферу культуры. В рамках этого процесса страна была переименована в Республику Заир. Топоним был образован от другого названия реки Конго — Заир (так португальцы исказили «Н'Зари» — на местном диалекте так называлась река).

Кстати, в рамках этой же кампании христианские имена заменялись на африканские. Так, сам Мобуту (настоящее имя — Жозеф Дезире Мобуту) превратился в Мобуту Сесе Секо Куку Нгвенду Ва За Банга. Название страны изменили на современное после свержения диктатуры Мобуту в 1997 году.