Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт не захотела дискутировать с российскими журналистами на брифинге, посвященном международной обстановке.

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Во время мероприятия корреспондент «России-1» спросил Науэрт, планирует ли Вашингтон продолжать переговоры с Москвой по вопросам глобальной безопасности и ядерного оружия после послания Владимира Путина, из которого стало известно о разработке новых видов стратегических вооружений.

«Хотите спросить, прекратим ли мы обсуждения? Конечно, это беспокоит, когда ты видишь на видео, как российское правительство атакует США. Не думаю, что это очень конструктивно или ответственно. Этим и ограничусь», — заявила представитель Госдепа.

В ответ на ее слова журналистка Первого канала заявила, что на видео не была показана атака российских ракет территории США.

«А, так вы из России? Тогда этим все сказано! Я продолжаю дальше», — так Науэрт отреагировала на слова корреспондентки.

Журналисты американских СМИ возмутились поведением представителя Госдепа. «Они не российские чиновники, они лишь задают вопросы, касающиеся России», — заявила корреспондентка телеканала CNN.

Отвечая на ее высказывание, Науэрт вспомнила российский телеканал RT. «Правда? О'кей. Мы знаем, что RT и другие так называемые новостные организации, финансируются российским правительством. Поэтому если у меня нет большой терпимости к…», — представитель Госдепа не смогла завершить речь, так как ее начали перекрикивать репортеры.

Словесная перепалка продолжалась до тех пор, пока один из самых авторитетных американских журналистов Мэтт Ли, представляющий Associated Press, повторил вопрос коллеги из России. Он подчеркнул, что на кадрах не видно попадания ракет именно по американской территории.

«Это определенно выглядит так. Можете посмотреть еще раз. Совершенно ясно, какова их цель», — ответила ему спикер Госдепа.

Напомним, что накануне, 1 марта, президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с посланием. В ходе выступления он продемонстрировал системы военной техники отечественного производства, которые к настоящему моменту прошли или проходят испытания.

Выступление президента также сопровождалось кадрами испытаний ракетного комплекса «Сармат». На данный момент Минобороны России совместно с предприятиями ракетно-промышленной отрасли уже начали активную фазу испытаний ракетного комплекса.

«Сармат» придет на смену комплексу «Воевода» (Satan по классификации НАТО), который был создан еще в СССР. «Все и всегда признавали его высокую боевую мощь. Наши зарубежные коллеги, как вы знаете, присвоили ему даже угрожающее наименование. Но возможности ракеты «Сармат» значительно выше», — сообщил Путин.

Кроме того, президент презентовал гиперзвуковую противокорабельную ракету «Кинжал», беспилотную субмарину и лазерное вооружение.

Глава государства отметил, что растущая российская военная мощь не угрожает международному сообществу, так как у России не было и нет плана использования этого потенциала в наступательных целях.

«Мы никому не угрожаем, мы не собираемся нападать. <...> Считаю необходимым подчеркнуть: растущая военная мощь России — это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет стратегическое равновесие и баланс сил в мире, что остается одним из важнейших факторов безопасности», — заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Он констатировал, что страны, раздувавшие гонку вооружений, так и не смогли получить преимущество над российской стороной.

Также Путин затронут тему новой ядерной доктрины США, которая была опубликована месяц назад.

«Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней, какой угодно мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всем вытекающими последствиями», — сообщил он.

Выступление главы российского государства о вооружениях содержало в том числе новую для США информацию. Об этом 1 марта заявила представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы увидели там некоторую новую информацию, другую информацию мы уже отслеживали на протяжении некоторого времени. Кое-какую информацию правительство США не могло вам [журналистам] предоставить», — сообщила Науэрт.

Министерство обороны США, в свою очередь, не удивилось заявлением президента Путина о разработках новейших вооружений. «Мы не удивлены заявлениями. Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», — заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Она отметила, что Пентагон принял во внимание создание новых оборонных систем в России. «Это оружие, которое мы обсуждаем, разрабатывается уже очень давно. Так что наша ядерная доктрина принимает это во внимание», — подытожила Уайт.