«Мои ракеты больше»: что поняли на Западе, слушая Путина

Западные журналисты разошлись в оценке послания президента России Владимира Путина 1 марта, однако одно можно сказать точно — словосочетание «холодная война» встречается наиболее часто. И если зарубежная пресса и раньше довольно часто упрекала российских политиков в использовании риторики советского времени (к слову, и в России звучали аналогичные обвинения), то теперь к ним добавился новый акцент.

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В СМИ стали связывать речь Путина с предвыборной гонкой, которая в настоящий момент разворачивается в России. Впрочем, процедура обращения главы государства к парламенту предусмотрена российской Конституцией.

«Речь Путина поддерживает пламя «холодной войны» в преддверии президентских выборов. Ура-патриотическая речь за три недели до дня голосования была создана, чтобы воззвать к национальной гордости избирателей», — пишет аналитик Джонатон Гейтхауз в статье для канадской телекомпании CBC.

Вместе с тем такая оценка, как ни странно, не оказалась универсальной для зарубежной прессы. В частности, обозреватель CNN Саманта Виноград сомневается, что своими заявлениями президент России хотел завоевать большее внимание внутренней аудитории.

«Путину не нужны новые голоса или больше ракет, он и так побеждает», — выразила она свою позицию.

Более того, она уверена, что адресат речи Путина вполне очевиден — это глава Белого дома Дональд Трамп. «Риторика «мои ракеты больше, чем ваши» не была случайной. Путин хочет, чтобы Трамп услышал его громко и ясно», — констатирует Виноград.

В Пентагоне, в то же время, следили за выступлением российского лидера и уже заявили, что готовы ответить на любые угрозы. «Мы не удивлены заявлениями [Путина]. Американцы могут быть уверены, что мы готовы защитить свою страну… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», — заявила представитель оборонного ведомства США Дана Уайт.

Подобные заявления Пентагона не остались незамеченными европейскими журналистами, которые, естественно, также выразили обеспокоенность заявлениями Путина. Германская Zeit отмечает, что США «спокойно» отреагировали на слова российского президента, и приводит высказывания политиков, которые считают, что Европа должна способствовать диалогу двух сторон.

«России и Соединенным Штатам есть о чем поговорить — контроль над вооружениями, кибервторжения, Украина, Сирия и далее. Но уже нет простого решения, как остановить то, что кажется непредсказуемым скольжением в сторону глубокой заморозки, как и остается мало оптимизма, что диалог возобновится», — пишет в статье для The Washington Post Карен Де Янг, отмечая, что речь президента России «еще снизила на несколько градусов, и без того уже холодную температуру».

Тот же обозреватель приводит мнение специалиста в области российско-американских отношений Тома Грэма, который видит причину подобного положения вещей в том, что «россияне уже преодолели фазу, в которой они думали, что с президентом Трампом они смогут продвинуть отношения в правильном направлении».

С подобной оценкой, вместе с тем, не согласен сам российский президент. «По моему мнению, те, кто говорят, что началась новая «холодная война», не аналитики, они занимаются пропагандой», — заявил Путин в интервью Меган Келли, ведущей телеканала NBC.

Кроме того, глава России еще раз подчеркнул, что «гонка вооружений началась, когда США приняли решение выйти из соглашения о противоракетной обороне».

Американская газета The New York Times в то же время задается вопросом, является ли «невидимая» российская ракета «угрозой или обманом», ставя под сомнение сам факт наличия представленного вооружения у Москвы. Авторы статьи отмечают, что ракета морского базирования, о которой упоминал российский президент, еще не встала на боевое дежурство. Однако тут же приводится мнение военных экспертов, которые признают, что «если же ракета существует, она изменит баланс сил».

Однако не все наблюдатели сочли речь Путина «агрессивной». В британской Independent даже высказывается точка зрения, что она скорее является «приглашением к разговору». «Если демонстрация нового и продвинутого военного потенциала — единственный способ достичь уважения, тогда почему бы и нет», — пишет в своей статье обозреватель издания Мэри Дежевски.