Жириновский и Собчак: дебаты о родственниках

Два кандидата на пост президента России – лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвигающаяся от партии «Гражданская инициатива» журналистка Ксения Собчак снова поругались в публичном пространстве, на этот раз — в ходе дебатов на телеканале «Россия 24».

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«Если бы остался Советский Союз, ни я, ни он (сын Жириновского Игорь Лебедев. — RT) никем бы не стали. Ну если вы разрушили страну, это ведь вакансии — заходи, бери все что хочешь», — заявил парламентарий.

В ответ Собчак отметила, что глава фракции, по ее мнению, на протяжении долгого времени оказывает своему сыну поддержку в продвижении по карьерной лестнице. Жириновский же заявил, что бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, отец Ксении Собчак, «открыл ей дорогу».

Телеведущая заметила, что занимается журналистской деятельностью, за которую получает соответствующие гонорары, передает ФАН.

Днем ранее в ходе предвыборных дебатов на телеканал «Россия-1» Собчак облила Жириновского водой.

Фоторепортаж: Собчак облила Жириновского водой __is_photorep_included11666179: 1

Перепалка произошла во время выступления кандидата, выдвиженца от партии «Общероссийский народный союз» Сергея Бабурина. Жириновский перебил Бабурина во время речи, после чего Собчак призвала его к спокойствию.

«С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. «Дом-2» — это там разврат. Пусть заткнется», — сказал глава ЛДПР.

В ответ на это Собчак заявила, что участники «Дома-2» ведут себя более прилично, чем Жириновский. Он продолжил обзывать оппонентку, после чего она вылила на него стакан воды. «Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами», — сказала она.

Жириновский при этом нецензурно выругался в эфире. После произошедшего ведущий программы Владимир Соловьев высказался по поводу инцидента.

«Я не имею права комментировать произошедшее, потому что это произошло во время дебатов. Все, что было в эфирное время, то будет и в эфире.

Время, когда кандидаты имеют право говорить все, что им угодно, регламентируется не мной и не телеканалом «Россия», это прерогатива ЦИК, и эфирное время принадлежит кандидатам. Поэтому они вольны делать то, что считают нужным», — сказал Соловьев.

Затем Собчак, отвечая на вопрос, не обвинил ли ее Жириновский после дебатов, заявила, что может в ответ обвинить его «в более серьезных вещах».

«Слушайте, я его могу обвинить в гораздо более серьезных вещах. Я его немного охолонула, окропила «святой водицей», чтобы ему полегчало. Мне кажется, он зашелся в психическом приступе», — сказала она.

Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что этот вопрос не относится к компетенции ЦИК, передает НСН.

«Все, что касается взаимоотношений кандидатов, находится не только в плоскости избирательного закона, но и во всех остальных законодательных рамках.

Каких-то специальных норм по данному случаю не предусмотрено. Дебаты, происходящие в прямом эфире, не контролируются Центральной избирательной комиссией. Но, если кто-то из кандидатов посчитает, что такими действиями были нарушены его избирательные права, ЦИК будет обязана рассмотреть такое обращение», — сказала Гришина.

Ответ от лидера ЛДПР также вскоре был опубликован на официальном сайте партии. Произошедшее на дебатах однопартийцы Жириновского назвали «отвратительной провокацией», а саму Собчак — «кремлевским засланным казачком», имитирующим на выборах реальную оппозицию и «развлекающую молодежь, не желающую идти на выборы».

В заявлении либерал-демократов указывается, что Собчак начала заниматься «троллингом», когда Жириновский «тыкал в ложь фиктивного кандидата, имитирующего русского националиста» Сергея Бабурина.

Провокация со стороны Собчак удалась, и Жириновский «жестко осадил зарвавшуюся крикунью», и на этом эпизод был завершен, говорится в заявлении.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).