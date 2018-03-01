«Холодная война»: нервная реакция Запада на речь Путина

Западные СМИ крайне взбудоражены посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Речь президента стала своеобразным посланием не только для российского парламента, но для всего мирового сообщества. Иностранные издания моментально разразились текстами, в которых заявления главы РФ трактуются не иначе, как объявление новой «холодной войны».

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В этом году ежегодное послание президента РФ было довольно необычным — помимо традиционной части, посвященной внутренней политике, выступление президента содержало серьезное сообщение, в большей степени адресованное западным странам, в частности, США.

Почти треть речи Путина была посвящена перечислению последних достижений отечественного оборонпрома — она особенно встревожила иностранных журналистов.

Российский президент, в частности, рассказал о «непобедимой» тяжелой межконтинентальной ракете «Сармат», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», и даже лазерных и гиперзвуковых комплексах.

Лучше один раз увидеть

Речь Путина сопровождалась видеороликами, демонстрирующими возможности новых вооружений. К слову, именно ради этого мероприятие было перенесено из Кремля в Манеж. И, похоже, не зря: эти ролики очень впечатлили зарубежные СМИ.

Фоторепортаж: Новое российское оружие, которое показал Путин __is_photorep_included11667445: 1

«Интерактивная презентация началась с диаграмм, отражающих уровень рождаемости и объем урожаев за последние годы, но главным образом она, конечно, использовалась в качестве платформы для демонстрации новейшего российского оружия», — рассказывает The Guardian.

Американские издания очень встревожил ролик, на котором показана траектория движения новых российских ракет. Автор The New York Times обратил особое внимание на тот факт, что на видео ракету запускают с территории РФ, после чего она «обходит все препятствия в Атлантическом океане, огибает мыс Горн и ударяет по западному побережью Соединенных Штатов».

Это отмечают и в британском Telegraph: «На одном из роликов было показано, как ракеты дождем обрушиваются на Флориду», — пишет издание.

Действия Вашингтона стали триггером

В своей речи Путин неоднократно подчеркнул, что Россия наращивает вооружения исключительно «в ответ на односторонний выход Соединенных штатов Америки из договора по противоракетной обороне и практическое развертывание этой системы, как на территории США, так и за пределами их национальных границ».

Фоторепортаж: Путин обратился к парламенту в четырнадцатый раз __is_photorep_included11666989: 1

Эти высказывания побудили американские издания к рассуждениям на тему того, что послание российского лидера было угрозой непосредственно в адрес США. В газете The Washington Post выступление Путина сочли «сообщением для Вашингтона» на фоне недавно озвученных администрацией Трампа планов по разработке нового ядерного оружия и обсуждений по поводу соглашений о контроле над вооружениями между США и Россией.

Кстати, многие СМИ рассматривают новую ядерную программу США в качестве главного триггера такого ужесточения российской риторики — Financial Times заявляют, что «слова Путина заставляют всерьез задуматься о вероятности прямого вооруженного столкновения России и США».

Напомним, Вашингтон утвердил новую ядерную стратегию в начале февраля. Документ действительно вызвал большой резонанс в России, поскольку, согласно этой стратегии, США будут наращивать ядерные силы в связи с «развитием российского ядерного потенциала». Другими ключевыми оппонентами США были названы Китай, Иран и КНДР.

Не только США

В то же время некоторые зарубежные журналисты пошли дальше и заявили, что выступление российского президента является объявлением новой гонки вооружений для всех западных государств.

The Guardian назвало заявления Владимира Путина началом новой гонки вооружений между Москвой и западными странами. «Путин бросает вызов», — пишет издание, цитируя слова главы РФ о том, что «сдержать Россию не удалось».

В это высказывание «вцепились» многие зарубежные СМИ, хотя та же The Wall Street Journal высказывается более аккуратно: «Путин ужесточает риторику в отношении Запада и увеличивает вероятность начала гонки вооружений с Вашингтоном». Американская газета утверждает, что глава РФ «говорил в тоне, напоминающем о временах «холодной войны», тем самым желая доказать, что Россия заслуживает место среди мировых военных сверхдержав.

Публицист CNN Ник Робертсон в статье «Непобедимая» ракета России пугает всех» и вовсе заявляет, что испытания новейших видов оружия Россией и Китаем — «не только проблема для западной оружейной индустрии, но проблема для всего мира в целом».

Британская Financial Times, в свою очередь, пишет, что «угрозы Путина вряд ли стали сюрпризом для США».

Однако издание признает, что заявления российского президента сигнализируют о его намерении продолжать противостояние с Западом.

При этом сам российский президент весьма четко обозначил позицию Москвы, приглашая партнеров к диалогу.

«Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно, наоборот, садиться за стол переговоров и вместе думать над обновленной, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации. Мы всегда вам об этом говорили. Все эти предложения остаются в силе, Россия к этому готова. Наша политика никогда не будет основываться на претензиях на исключительность, мы защищаем свои интересы, и уважаем интересы других стран, руководствуемся международным правом, считаем незыблемой ключевую роль ООН», — подчеркнул Путин, представляя новейшие виды вооружения.

Это не блеф

Выступая перед Федеральным собранием в Манеже, Владимир Путин несколько раз подчеркнул, что все упомянутые им разработки уже прошли или проходят испытания. Тем не менее, некоторые западные журналисты усомнились в наличии у российских военных «непобедимых» вооружений, о которых говорил президент РФ.

The Wall Street Journal подчеркивает, что до сих пор «не прозвучало ни одного независимого комментария на счет правдивости заявлений Путина о возможностях новых вооружений». Однако тут же издание приводит заявление независимого военного аналитика Ивана Коновалова, который подчеркнул, что выступление Путина показало, как далеко шагнула оборонная промышленность в РФ.

«Россия разрабатывает лучшее оружие в мире, а Соединенные Штаты, если они хотят сохранить баланс, должны ответить на этот вызов как можно оперативнее», — предупредил собеседник издания.

В статье The Washington Post «Что на самом деле означает объявление России о новых ядерных системах?» утверждается, что схожие с лежащими в основе новейшего российского вооружения технологии были разработаны в США еще в годы «холодной войны» и не являются технологическим прорывом. Тем не менее, издание признает, что анонс этих систем «дает Западу понять: российские ударные силы не могут быть сдержаны системами противоракетной обороны».

К счастью, российские военные уже успели приоткрыть завесу тайны вокруг новейшего оружия. В частности, эффективность гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уже получила многократное подтверждение в ходе государственных испытаний, рассказал главком ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин.

«Эффективность созданного авиационного ракетного комплекса многократно подтверждена в рамках проведения государственных испытаний на полигонах Минобороны России. Все испытательные пуски новейших ракет завершались точным поражением назначенных целей», — сказал генерал-полковник, комментируя выступление президента.