Вода на дебатах: «Это не в компетенции Центризбиркома»

Ксения Собчак считает, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского допускают к участию в выборах главы государства лишь как «заградотряд», превращающий все вокруг в цирк и нелепость. Такое мнение Собчак выразила в своем аккаунте инстаграме после совместного эфира с Жириновским, в ходе которого после словесной перепалки и ненормативной лексики в свой адрес она облила оппонента водой из стакана.

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Кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак подчеркнула, что находится под впечатлением от эфира. По ее словам, раньше ей казалось, что «в девяностых уж одного клоуна и хама мы как-нибудь выдержим», но четверть века спустя ничего нового не произошло, и Жириновский как раньше «продолжает играть унылую роль», девальвируя выступления других кандидатов в президенты.

«Спрыснуть водой дедушку» Жириновского ей пришлось после того, как он «зашелся в приступе сквернословия», отметила Собчак. «Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее»,

— заявила кандидат.

Ранее в разговоре с kp.ru Ксения Собчак подчеркнула, что может обвинить Владимира Жириновского «в значительно более серьезных вещах». Кроме того, ей показалось, что он «зашелся в психическом приступе».

Фоторепортаж: Собчак облила Жириновского водой __is_photorep_included11666179: 1

Муж кандидата в президенты Максим Виторган заявил радиостанции «Говорит Москва», что

Жириновский — «старый больной человек, отрабатывающий свой хлеб из года в год», а любой, кто встретит Жириновского за пределами студии будет относиться к нему с жалостью.

Ответ от лидера ЛДПР также вскоре был опубликован на официальном сайте партии. Произошедшее на дебатах однопартийцы Жириновского назвали «отвратительной провокацией», а саму Собчак — «кремлевским засланным казачком», имитирующим на выборах реальную оппозицию и «развлекающую молодежь, не желающую идти на выборы».

В заявлении либерал-демократов значится, что Собчак начала заниматься «троллингом», когда Жириновский «тыкал в ложь фиктивного кандидата, имитирующего русского националиста» Сергея Бабурина.

Провокация со стороны Собчак удалась, и Жириновский «жестко осадил зарвавшуюся крикунью», и на этом эпизод был завершен, говорится в заявлении.

Тем временем стало известно, что телекомпания ВГТРК вырезала ненормативную лексику из записи дебатов. Ругательства прозвучали из уст Жириновского в адрес Ксении Собчак, он назвал свою соперницу женщиной легкого поведения, использовав при этом обсценные выражения. Матерные высказывания были заменены на звуковой сигнал.

Секретарь ЦИК Майя Гришина также прокомментировала перепалку кандидатов в президенты Владимира Жириновского и Ксении Собчак. По ее словам,

этот вопрос не относится к компетенции Центризбиркома.

«Все, что касается взаимоотношений кандидатов, находится не только в плоскости избирательного закона, но и во всех остальных законодательных рамках. Каких-то специальных норм по данному случаю не предусмотрено. Дебаты, происходящие в прямом эфире, не контролируются Центральной избирательной комиссией. Но если кто-то из кандидатов посчитает, что такими действиями были нарушены его избирательные права, ЦИК будет обязана рассмотреть такое обращение», — подчеркнула Гришина.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Единый день голосования в этом году совпадает с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

8 февраля Центризбирком объявил о завершении регистрации кандидатов на пост президента. Традиционная жеребьевка, определявшая ранее в соответствии с законом порядок фамилий в списке, в этом году не проводится. В избирательных бюллетенях будет стоять восемь фамилий, расположенных в алфавитном порядке: 1. Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), 2. Павел Грудинин (КПРФ), 3. Владимир Жириновский (ЛДПР), 4. Владимир Путин (самовыдвиженец), 5. Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), 6. Максим Сурайкин («Коммунисты России»), 7. Борис Титов (Партия Роста), 8. Григорий Явлинский («Яблоко»).