Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин во время записи покинул студию теледебатов на Первом канале. Перед тем, как уйти, кандидат в течение двух минут, отведенных ему регламентом, критиковал формат дебатов и подход к освещению президентских выборов-2018.

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Грудинин подчеркнул, что «ему очень приятно», что другие кандидаты прочитали программу его партии и «растащили на свои тезисы». После этого он обратился к ведущему дебатов на Первом — Анатолию Кузичеву.

Кандидат заявил, что «то, что сейчас здесь происходит — это не дебаты», а «базар». Больше всего Грудинину не понравились крики с мест.

Также он добавил, что дирекция Первого канала получила письмо от кандидатов в президенты, в котором предлагалось изменить формат дебатов и «все сделать по-другому». Тем не менее, отметил Грудинин, это послание было проигнорировано. Кандидат убежден, что из-за подхода ЦИК и телеканалов у людей «портится отношение к президентским выборам».

«Центральная избирательная комиссия и центральные телеканалы не хотят, чтобы мы спорили один на один, взяли, сделали из этих так называемых дебатов шоу и занимаетесь только одним — тем, что вы портите отношение к президентским выборам. Вы сносите вообще понятие президентских выборов», — подчеркнул Грудинин.

По словам кандидата от КПРФ, именно масс-медиа и Центризбирком делают так, «чтобы люди не пришли на выборы» и охарактеризовал происходящее как «балаган». «Если вы собираетесь изменить что-то в этой ситуации, вы должны принять наше предложение, сделать дебаты, а не выстраивание всех и ваши «интервью», — выразил свое недовольство Грудинин.

Также он обвинил ведущего Кузичева в фальсификации статистических данных, после чего быстрым шагом покинул студию. ФАН опубликовал видеозапись произошедшего инцидента.

«Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию», — подытожил кандидат.

Накануне, 28 февраля, в ходе дебатов на телеканале «Россия 1», кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак облила водой из стакана кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского. В ходе выступления кандидата от «Общероссийского народного союза» Сергея Бабурина, Жириновский обвинил Собчак во лжи, перебив выступавшего. Конфликт попробовал разрешить модерировавший дискуссию ведущий Владимир Соловьев, но уже Собчак решила ответить атаковавшему ее Жириновскому.

Она заявила, что Владимиру Вольфовичу «вредно так волноваться» в его почтенном возрасте, но Жириновский в ответ на слова Собчак потребовал от нее покинуть студию. Собчак, после непрекращающегося потока оскорблений — в том числе и нецензурных — со стороны лидера ЛДПР, облила его водой.

После этого конфликт между кандидатами продолжился уже на страницах прессы. Собчак сообщила, что может нанять себе охрану от Жириновского, а ее оппонент заявил, что «фейковые» кандидаты продолжают отвлекать народ от «реальных конкурентов действующего президента».

Также Жириновский заявил, что «любой бомж с улицы может стать кандидатом в президенты» и предложил внести поправки в закон о выборах. «Мы хотим внести поправки в закон о выборах президента. И там должны быть основания для отказа в регистрации (кандидатом в президенты) или для отмены регистрации», — заявил Жириновский в эфире телеканала ВГТРК. Он отметил, что сейчас в законе о выборах президента «нет вообще никаких ограничений».

Выборы главы государства в России пройдут 18 марта 2018 года. День голосования в этом году совпадает с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

8 февраля Центризбирком объявил о завершении регистрации кандидатов на пост президента. В мартовских избирательных бюллетенях будет восемь фамилий, расположенных в следующем порядке: 1. Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), 2. Павел Грудинин (КПРФ), 3. Владимир Жириновский (ЛДПР), 4. Владимир Путин (самовыдвиженец), 5. Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), 6. Максим Сурайкин («Коммунисты России»), 7. Борис Титов (Партия Роста), 8. Григорий Явлинский («Яблоко»).

Традиционная жеребьевка, определявшая ранее в соответствии с законом порядок фамилий в списке, в этом году проводиться не будет. Фамилии будут располагаться по алфавиту. Ровно таким же образом распределялся порядок выступления кандидатов на минувших теледебатах.