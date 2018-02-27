«Он видел в людях прежде всего людей»

Борис Немцов, застреленный в феврале 2015 года во время прогулки со своей подругой на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля, был без сомнения одним из самых ярких политиков оппозиции в России.

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Его «акциями прямого действия» стали многочисленные доклады о коррупции в Москве и России, которые он иногда самолично раздавал прохожим у метро.

Некоторые прохожие старшего возраста даже шарахались в сторону, увидев перед собой человека, которого они помнили по телевизионным репортажам в 1990-е годы.

«Я, наверное, единственный бывший государственный деятель, которого забирают в милицию», — со смехом говорил о себе Немцов.

Уже будучи в жесткой оппозиции к властям, Немцов также стал единственным бывшим высокопоставленным руководителем правительства, который были избран членом региональной думы. В сентябре 2013 года он избрался депутатом Ярославской областной думы и активно использовал эту должность для политических выступлений — как на федеральные, так и на региональные темы.

Кроме того, он активно оппонировал местной администрации, требуя от чиновников сокращения расходов.

При этом, несмотря на то, что многие с симпатией относились к его антикоррупционным разоблачениям, сама фигура политика вызывала у консервативных россиян отторжение. Давно покинувшему политический Олимп Немцову припоминали «лихие 1990-е» и либеральные реформы.

Несмотря на образ «плейбоя в белых штанах», сам Немцов был неоднозначной фигурой. Как член правительства, отвечавший за нефтяной и газовый сектор, в свое время он выступил против реформы «Газпрома» и гордился тем, что сумел сохранить компанию в государственных руках, несмотря на давление Бориса Березовского.

Он также был близок к православной церкви и, будучи вице-премьером, занимался перезахоронением останков последнего русского царя. «Я считал и считаю, что позором России и грехом было бы сохранение ситуации, при которой останки российского государя и его семьи хранятся в екатеринбургском морге», — говорил Немцов, отвечая на вопрос читателя на одной из прямых линий.

Своим советником, который помогал ему в организации церемонии, Немцов сделал известного в 1990-е годы политика и лидера христианских демократов Виктора Аксючица. Сам Аксючиц впоследствии рассказывал «Газете.Ru», что Немцов в те годы был близок к идеям «христианской демократии».

Несмотря на хорошие личные отношения, Немцов и Аксючиц в 1993 году были по разные стороны баррикад. Немцов — в то время губернатор Нижегородской области — поддерживал президента Бориса Ельцина. Вместе с тем различия в политических взглядах не мешали Немцову дружить даже со своими оппонентами.

Журналист Ольга Тропкина, которая много раз общалась с Немцовым, когда тот был депутатом Госдумы от Союза правых сил, вспоминает, что политик был « обаятельным и простым в общении»: «Для него не имело значения, где я работаю. В прогосударственном СМИ или нет.

Он видел в людях прежде всего людей. И на порядочное отношение всегда отвечал безукоризненной порядочностью.

И хотя я не разделяла его политических взглядов последние десять лет, нам это не мешало общаться. Политик — это всегда роль. Но Немцову удавалось оставаться человеком», — говорила Тропкина «Газете.Ru».

Немцов умел сохранять хорошие отношения даже с политическими оппонентами. Среди его друзей был даже стойкий противник президента Бориса Ельцина — генерал и экс вице-президент Александр Руцкой. Сам Руцкой рассказывал «Газете.Ru», что когда он вышел из тюрьмы по амнистии, Немцов был первым, кто позвонил ему и пригласил его приехать отдохнуть в Нижний.

Президент России Владимир Путин после гибели политика в телеграмме на имя матери Немцова сказал слова, с которыми могли согласиться многие:

«Он всегда прямо и честно заявлял свою позицию, отстаивал свою точку зрения».

Следователи выдвигали разные версии этого убийства, среди которых был и «украинский след» — убийство с целью «дестабилизации обстановки в стране». Тогдашний официальный представитель Следственного Комитета России Владимир Маркин даже заявил, что «фигура Немцова могла стать своеобразной сакральной жертвой для тех, кто не гнушается никакими методами для достижения своих политических целей».

При этом и сторонники, и оппоненты покойного считают, что это убийство было политическим, а это значит, что заказчика убийства найти будет практически невозможно. На скамейке подсудимых оказались лишь несколько человек, которых считают непосредственными исполнителями преступления.

В июле прошлого года Московский окружной военный суд признал виновными в убийстве Немцова пятерых фигурантов дела — они были приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет.

Политолог Константин Калачев констатирует, что спустя три года тема, связанная с убийством политика, уже меньше волнует общество. В доказательство своих слов он приводит последний марш в память политика, который прошел 25 февраля и собрал в Москве, по разным данным, от 5 до 7 тыс. человек.

США напомнят российским властям

Спустя три года после гибели Немцова соратники считают необходимым увековечить его память. Пока единственное, что напоминает о покойном, — это цветы, которые приносят на мост сторонники. Однако оттуда их часто убирают коммунальщики.

Правда, недавно власти Москвы все же приняли решение установить на доме, в котором жил Немцов, памятную табличку.

В свою очередь, в Вашингтоне 27 февраля вступает в силу решение властей города переименовать площадь перед посольством России в честь Бориса Немцова.

Власти города не скрывают, что решение назвать площадь по имени Немцова продиктовано политическими соображениями и должно служить напоминанием для российских властей.

Они также заверили, что данный шаг «символизирует приверженность города демократии».

В соответствии с решением городского совета с конца февраля у площади перед зданием российского посольство будет два адреса: официальный — Висконсин-авеню, и церемониальный — площадь Бориса Немцова.

Традиции называть улицы, примыкающие к посольствам стран, именами диссидентов или деятелей оппозиции были довольно распространены в период политического противостояния двух систем.

Напоминая о ней, британское издание Financial Times отмечает, что практика времен холодной войны возвращается. В свою очередь, газета The Washington Post пишет, что подобная традиция в США является «формой протеста».

Стоит отметить, что издание поддержало инициативу по переименованию улицы в честь покойного политика, выступив с призывом в редакционной статье. «Кремлю, который никогда не назвал, а также не воздал возмездие тем, кто заказал убийство, нужно постоянно о нем напоминать», — писало издание в ноябре 2017 года.

Американские СМИ напоминают, что в 1984 году решением конгресса США участок улицы сразу за зданием, в котором на тот момент располагалось посольство СССР в Вашингтоне, был переименован в «площадь Сахарова».

Ее назвали в честь известного диссидента и прославленного советского физика Андрея Сахарова, который в то время находился в ссылке в Горьком (сейчас Нижний Новгород).

При этом переименование, предложенное сенатором-республиканцем, вызвало настоящую полемику. Госдеп США возражал тогда против этого шага, отмечая, что данное решение будет раздражать руководство СССР, которое в то время начало проводить политику открытости.

Сам Сахаров, как говорили его родные, также достаточно скептически отнесся к этому шагу. В полемику вокруг переименования включился даже писатель Василий Аксенов, который в то время жил в эмиграции в США. Автор романа «Остров Крым» поддержал переименование, но позволил себе немного иронии. «Что же касается чувств советских дипломатов, которые находятся на площади имени Сахарова, то я думаю, что в глубине души им приятно видеть знак с русским именем из своих окон», — писал Аксенов в статье для The Washington Post в марте 1984 года.

Разговоры о переименовании площади перед посольством РФ в Вашингтоне велись с 2016 года, а в начале декабря 2017 года был готов итоговый законопроект. 30 декабря посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва примет любое решение вашингтонских властей о названии площади.

«Американским властям решать, где, когда и в честь кого назвать ту или иную площадь, ту или иную улицу. Мы примем любое решение Соединенных Штатов на сей счет», — заверил тогда дипломат.