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Лондон захотел знать планы Москвы по Сирии

Британский МИД вызвал посла России из-за ситуации в Восточной Гуте

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон хочет узнать планы России по участию в урегулировании ситуации в пригороде Дамаска — Восточной Гуте, для этого в офис британского внешнеполитического ведомства был вызван посол России в Лондоне Александр Яковенко. Тем временем российские военные и власти Сирии решили начать немедленную эвакуацию мирных жителей из Восточной Гуты.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил, что посла России в Лондоне Александра Яковенко вызвали в офис британского внешнеполитического ведомства в связи с обострением ситуации в пригороде Дамаска — Восточной Гуте.

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«Я пригласил российского посла прийти в МИД и рассказать о планах его страны по выполнению резолюции №2401 СБ ООН», — указал дипломат.

Министр также добавил, что поручил постоянному представительству Великобритании при ООН созвать заседание Совета Безопасности по этой теме, передает RT.

В понедельник 26 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем для обсуждения проблемы эскалации ситуации в пригороде Дамаска, передает ФАН.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями но вопросам сирийского урегулирования в контексте развития ситуации в Сирии и задач практической реализации резолюции Совета Безопасности ООН 2401.

Лавров подробно проинформировал о конкретных шагах, осуществляемых российскими военными в поддержку усилий по решению гуманитарных проблем в Восточной Гуте и призвал участников возглавляемой США коалиции срочно предпринять аналогичные действия для обеспечения выполнения резолюции 2401 по всей территории Сирии, включая район Эт-Танфа, лагерь беженцев «Рукбан» и Ракку», — сообщал МИД РФ.

Обсудил ситуацию в Восточной Гуте Лавров и с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади.

«Относительно ситуации в Сирии в свете принятия резолюции 2401 СБ ООН Лавров привлек внимание к заявлению Минобороны России о ежедневных гуманитарных паузах в Восточной Гуте и призвал к аналогичным шагам по обеспечению доставки гуманитарных грузов в район Ат-Танфа и лагерь беженцев «Рукбан». Сафади поддержал такой подход», — пояснили в российском дипведомстве.

В тот же день находящийся в Каире с рабочей поездкой специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с лидером сирийского оппозиционного движения «Сирия завтра» Ахмедом Джарбой.

«В ходе обстоятельной беседы было обсуждено развитие ситуации в Сирии и вокруг нее в свете решений состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога с акцентом на продолжение усилий в целях скорейшего политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН», — сообщал МИД.

Тем временем Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии и власти САР решили начать немедленную эвакуацию мирных жителей и вывезти больных и раненых из Восточной Гуты. «Гуманитарная пауза» вводится в районах населенных пунктов Дума и Арбил с 27 февраля в период с 9 до 14 часов заявил начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

«В целях спасения жизни мирных жителей российским Центром по примирению совместно с сирийскими властями принято решение о немедленном проведении мероприятий по обеспечению выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты.

Для этого ежедневно, начиная с 27 февраля, в период с 9 до 14 часов по местному времени в районах населенных пунктов Дума и Арбил вводится «гуманитарная пауза». На это время сирийские правительственные войска будут приостанавливать нанесение ударов по террористам», — рассказал военный.

Для пропуска мирных жителей при содействии Сирийского общества Красного Полумесяца подготовлен гуманитарный коридор с выходом в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. Для эвакуации больных и раненых подготовлено необходимое количество автобусов и автомобилей скорой помощи, расположенных у пункта пропуска. В районе гуманитарного коридора администрацией Дамаска организованы пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи. В больницах и госпиталях развернуты дополнительные койки, передает РИА «Новости».

Днем ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером германии Ангелой Меркель, в ходе которого обсудил ситуацию в Сирии, передает НСН.

За день до этого Совет безопасности ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы. Она должна продлиться, по меньшей мере, 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.