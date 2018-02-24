«Успешная операция»: как в посольстве РФ нашли кокаин

Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла сообщения СМИ о том, что для перевозки крупной партии кокаина из Аргентины нелегально использовалась дипломатическая почта. Она заявила, что транспортировкой наркотиков занимался сотрудник технического состава посольства России в Буэнос-Айресе, а диппочту могут формировать только дипломаты.

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«Информация, распространенная в СМИ, о том, что это была диппочта, не соответствует действительности. Так как занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава. А дипломатическую почту формируют дипломаты. <…> У технического сотрудника не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию диппочты», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, что 22 февраля стало известно, что российским и аргентинским спецслужбам удалось предотвратить поставку 389 кг кокаина на европейский рынок. Мария Захарова 23 февраля подтвердила эту информацию.

«Правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии наркотических веществ (кокаин) из этой южноамериканской страны на европейский рынок», — говорилось в пятничном сообщении МИД.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России отметила, что партию наркотиков обнаружили готовой к отправке еще полтора года назад — в школьно-жилом комплексе посольства России в Буэнос-Айресе.

Захарова подчеркнула, что высказывания экспертов о том, что данная операция «бросает тень» на российское диппредставительство, бессмысленны.

«Все с точностью да наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала», — сообщила она, добавив, что правоохранительные органы двух стран показали высокую степень эффективности взаимодействия.

Этот опыт, по мнению Захаровой, стал еще одним свидетельством истинно партнерского сотрудничества, развивающегося с Аргентиной по различным направлениям — включая правоохранительную сферу.

Спецоперация по перехвату наркотиков была проведена в российском посольстве в Буэнос-Айресе в середине декабря 2016 года.

По словам министра безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, тогда российский посол Виктор Коронелли уведомил министерство безопасности об обнаружении в одном из помещений 12 чемоданов с кокаином — в них находилось 360 пакетов с наркотиками.

Спецслужбы заменили наркотики мукой и поместили в чемоданы GPS-трекеры. Так, полиция запустила прослушивание телефонов злоумышленников — по итогу правоохранителям удалось задержать несколько человек.

«Наркотики в Россию не попали, туда отправилась мука. Мы работали так, что не было ни одной утечки», — сообщила Буллрич, отметив, что стоимость конфискованного кокаина на черном рынке оценивается в €50 млн. Источник издания Todo Noticias сообщал, что чемоданы с запрещенными веществами в посольство принес сотрудник, который вскоре после этого перестал работать в диппредставительстве.

Впоследствии было установлено, что всего к попытке организовать наркотрафик были причастны пять человек — двое в Аргентине и трое в России. Нескольких подозреваемых удалось задержать.

Прослушка показала: наркоторговцы звонили не только в Россию, но и в Германию и Нидерланды. «Товар» планировали отправить не только диппочтой, но и частным самолетом или во время поездки в Россию группы аргентинских кадетов-полицейских.

Отметим, что в январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за распространение наркотиков в воинских частях. Документ гласит, что за сбыт наркотиков и психотропных средств, а также их аналогов на территории воинской части можно лишиться свободы на срок от пяти до 12 лет. Также для злоумышленников предусматривается штраф размером до 500 тыс. рублей.

Последний подобный закон устанавливал лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Он также ужесточал наказание за распространение наркотиков в следственных изоляторах, административных зданиях, образовательных организациях, на спортивных объектах, вокзалах, в общественном транспорте и местах отдыха.