Ватикан: прагматичный союзник России на Украине

«Украина – прекрасная страна, здесь прекрасный народ, трудолюбивый, но ей не везет с президентами, — заявил на этой неделе Бронислав Бернацкий, епископ католической епархии Одессы-Симферополя в эфире украинского «Радио Мария». — Возможно, это постсоветская ментальность, и люди не умеют по-другому, так как в сердце они все еще коммунисты. Только молитвой мы можем создать для Украины новое будущее».

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Бернацкий не первый год выступает с острой критикой властей Украины, представляя здесь Ватикан. На этот раз он напомнил слушателям о предвыборной кампании, которая фактически уже стартовала в стране. По словам епископа,

«нельзя продаваться за литр масла и гречку», а голосовать нужно в соответствии с совестью.

Упомянул Бернацкий и предыдущего президента Украины Виктора Януковича, при котором римско-католической Церкви в стране «дали областной дом площадью в более 500 квадратных метров». «Сегодня мы пишем, но никто не отвечает», — сетовал епископ.

В последние годы Ватикан стал гораздо активнее действовать на Украине. Впрочем, политические заявления типа упомянутых выше — это, скорее, исключение. Святой Престол видит себя одним из посредников в целом ряде украинских процессов: от общественных до политических, включая урегулирования конфликта на Донбассе. Для этого он, впрочем, стремится не поднимать проблемных вопросов и старается сосредотачиваться на проповедях.

В конце января в Киев приезжал папа Римский Франциск. В соборе Святой Софии он обратился к верующим с воззванием, которое было, прежде всего, примирительным.

«Прежде всего, папа вспоминал три личности, которые были значимыми в становлении и выживании УГКЦ (украинской греко-католической Церкви — «Газета.Ru») в предыдущее время. Особенно приметна роль Степана Чмиля, которому будущий папа прислуживал на украинских богослужениях. Здесь нет политики, а личные воспоминания.

Надо сказать, что и во всем тексте в целом нет особой политики. Нет упоминания России, политических проблем Украины», — так оценил слово понтифика источник «Газеты.Ru» в украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), следивший за визитом Франциска.

Папа Римский говорил о том, как сохранить веру и передать ее молодым (при этом подчеркнул особую роль женщин в связи поколений), а также говорил о поддержке тех, «чьи сердца бьются не только с любовью, но и с чувством тревоги за свою страну». Непосредственно конфликт на востоке Украины Франциск не упоминал.

По мнению источника «Газеты.Ru», сегодня позиция Ватикана основана на примирительном подходе и политическом нейтралитете. Во многом это продиктовано прагматическим подходом.

Религиозная ситуация на Украине сложная. Очевидны противоречия между греко-католиками (которые признают главенство Папы) и православными. Обострен конфликт между Украинской православной церковью Московского патриархата и непризнанной автокефальной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП). Кроме того, в 2017 году католический архиепископ-митрополит Львовского диоциза Мечислав Мокшицкий заявил о противоречиях между греко-католиками и римскими католиками на Украине. Противоречия касаются классической постсоветской проблемы, когда часть католических храмов перешло в ведение УГКЦ (Украинской греко-католической церкви).

Кстати, позиция Русской православной церкви в этом аспекте сближается с позицией римско-католической. Обе с беспокойством наблюдают за усилением активности УГКЦ. РПЦ считает, что греко-католики стремятся вытеснить украинских православных.

Об Украине шла речь и на переговорах госсекретаря Ватикана Пьетро Паролины с патриархом РПЦ Кириллом и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Паролина приезжал в Москву в августе 2017 года.

«Святослав Шевчук, глава Украинской греко-католической церкви, — один из ниаболее громких критиков того, что он называет «иностранной агрессией» России, — писал западный католический журнал CruxNow в преддверии визита Паролины. — Несмотря на это Ватикан призывал к умеренности и соблюдению минских соглашений».

«Тема Украины очень важна, потому что Греко-католическая церковь на Украине несет свое служение в лоне Римско-католической церкви, является одной из восточно-католических церквей, — заявил Паролина. — Мы знаем о том внимании, которое проявляет папа Франциск к гуманитарному аспекту украинского кризиса».

Представители Ватикана надеялись встретиться и с президентом РФ, но этого не произошло. Ранее Владимир Путин дважды лично встречался с папой Римским. Один раз — до донбасского конфликта, в 2013 году, другой раз — после, в 2015-м.

Во второй раз Франциск, игнорируя потоки критики в свой адрес со стороны ряда западных стран, подчеркивал: Путин является лидером православного мира, и его авторитет нельзя игнорировать. Российский лидер, судя по уважительной встрече с понтификом, тоже осознавал авторитет Ватикана и в западном мире, и на Украине. Тем более, что ранее Франциск неоднократно высказывался против антироссийских санкций, которые вводили США и их европейские союзники.

После этого, в феврале 2016 года, Франциск провел встречу и с патриархом Кириллом, которая прошла торжественно и с уверениями укреплять связи.

Впрочем, по мнению источника «Газеты.Ru» из УПЦ МП, Ватикан в ближайшее время не заинтересован включаться в политическую дискуссию вокруг греко-католиков и Донбасса.

«Сама УГКЦ осторожно относится к взаимодействию с политическими силами в Украине, — считает источник. — Порой ее саму пытаются использовать. Как и в ролике о УГКЦ в Донбассе: если они занимаются исключительно пастырской деятельностью, то их не трогают даже донецкие сепаратисты».

Речь о целом ряде клипов, которые активно распространяются в соцсетях. В них содержатся обвинения в адрес той или иной христианской церкви в попытке повлиять на ход конфликта на востоке Украины. Проверить достоверность таких клипов как правило не представляется возможным.