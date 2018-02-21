Есть и хорошие новости: стабильность России измерили индексом

Близкий к Кремлю Центр политический конъюнктуры (ЦПК) рассчитал индекс социально-политической стабильности (документ есть в распоряжении «Газеты.Ru») страны. По словам главы ЦПК Алексея Чеснакова, под социально-политической стабильностью эксперты понимают «способность социальных и политических институтов устойчиво функционировать без радикальных изменений системы власти, находиться в равновесии».

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Индекс выступает в качестве показателя этой способности.

Исследователи начали его замерять с начала 2018 года. Исходное значение индекса было взято за 100. Каждую неделю оно корректируется. Чеснаков объясняет, что эксперты ЦПК и привлеченные эксперты отбирают 30 событий, которые оказывают наибольшее негативное и позитивное влияние на стабильность.

Мониторинг событий проводится по пяти направлениям: социальная напряженность, экономические показатели, политические риски, внешнеполитическая конъюнктура, информационная активность власти и оппозиции.

В дальнейшем эксперты производят их оценку по шкале от -5 до +5. Как среди позитивных, так и среди негативных выбираются по пять наиболее значимых событий. Разница между ними добавляется к предыдущему значению рейтинга. Замер происходит еженедельно. Специалисты ЦПК рассчитывают со временем корректировать методику рейтинга, пока ее главный недостаток — в большем весе экспертных оценок.

К 21 января рейтинг увеличился до значения 101, потом подрос до 102, но в дальнейшем снижался. К 4 февраля он составлял 101 балл, еще через неделю упал до 99 баллов, а на сегодняшний момент составляет 98 баллов.

Чеснаков подчеркивает, что основная ценность рейтинга состоит в фиксировании недельных изменений. То есть важны не столько самые низкие и высокие оценки, сколько глубина падения или роста. «В перспективе важнее то, что мы сможем отмечать: «А было ли падение до этого настолько сильным?».

Сейчас же, по мнению эксперта, говорить о негативной динамике рейтинга некорректно: «Пока это только небольшие колебания на 1-2 балла то вверх, то вниз. Скорее, можно говорить о некоторой нестабильности индекса».

В качестве одного из наиболее позитивных для стабильности событий прошлой недели эксперты назвали интерпретации о твердости позиций правительства по итогам сочинского инвестиционного форума.

«Неожиданная отставка кабинета до выборов становится все менее вероятным событием, в то время как сценарий переназначения Дмитрия Медведева после инаугурации Владимира Путина — все более ожидаемым. Высокая определенность вокруг главы правительства, в свою очередь, является сдерживающим фактором для борьбы элит за перераспределение полномочий и ресурсов перед новым сроком Путина», — говорится в докладе.

«Здесь имеется в виду, что, по мнению экспертов,

премьер-министр явно демонстрировал на форуме в Сочи уверенность в наличии политического будущего. Хотя, разумеется, это не говорит о том, что он останется на своей должности после выборов,

такая демонстрация уверенности главы исполнительной власти не может не восприниматься как сигнал», — поясняет Чеснаков.

Также в качестве позитивного события эксперты отметили заявление российских официальных лиц о приверженности сделке по ограничению добычи нефти. По мнению ЦПК, оно поддерживает позитивные ожидания вокруг сохранения цен на энергоносители на сравнительно высоком уровне и соответственно возможностей российской власти поддерживать экспансию социальных обязательств в предвыборный год.

Кроме того, в список позитивных событий попали: укрепление российской валюты с 58 до 56,3 рублей за доллар; уверенность глав Минфина и Минэкономразвития относительно сохранения низкой инфляции; «быстрое решение» Верховного суда, подтвердившее легитимность участия Путина в выборах в ответ на иск от другого кандидаты в президенты Ксении Собчак.

В качестве негативного события эксперты отметили «простуду Путина», так как она активизировала надуманные спекуляции о болезни президента.

Кроме того, последовавшая за болезнью остановка в избирательной кампании Путина, по мнению авторов индекса, также увязывалась с желанием Кремля уйти от публичного объяснения инцидента в Сирии, в результате которого, по данным МИД РФ, погибли пять россиян, не являвшихся военнослужащими ВС РФ, и еще более десяти получили ранения.

Эти же вбросы со стороны западных СМИ, касающиеся потерь среди бойцов, предположительно, российской неофициальной ЧВК в Сирии также относятся к негативным событиям.

По мнению экспертов, подобная информация все больше напоминает попытки повлиять на настроения российских граждан накануне выборов, а российские власти не до конца готовы к такой информационной кампании.

Кроме того, к негативу отнесены: расстрел православных верующих в Дагестане, предъявление властями США первых обвинений против российских граждан в рамках расследования о вмешательстве в выборы (подчеркивает угрозу эскалации санкционной войны), сохранение неопределенности с датой послания Владимира Путина (актуализирует дискуссию о проблемах содержательного наполнения кампании власти).

Политолог Аббас Галлямов согласен, что за прошедшую неделю негативные факторы все-таки перевешивают позитивные. Он предлагает вообще не рассматривать заявления членов правительства, касающиеся финансовой сферы, в качестве позитивных событий. «Наученные горьким опытом, чем чаще люди слышат уверения, что курс рубля стабилен, а инфляция будет низкой, тем меньше они в это верят.

Кроме того, граждане вообще вряд ли обратят внимание на поведение премьер-министра на экономическом форуме. Такие вещи их не интересуют», — считает эксперт.

А вот ситуация с ЧВК, по словам политолога, незамеченной не останется. По его мнению, она привела к ощущению поражения и сомнениям в правдивости заявлений властей. «Буквально два месяца назад говорилось о победе в Сирии и выводе оттуда войск, а тут американцы вдруг громят наших. То, что это не официальные части, а «наемники», — ничего не меняет», — считает Галлямов.

В целом, он считает, что с ощущением стабильности в стране все в порядке. Однако у граждан появляется и новый запрос — на перемены. «Одной стабильности уже мало. Вместе с ней люди хотят еще и перемен, чтобы она не превратилась в застой», — резюмирует эксперт.