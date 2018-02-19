Давление США: почему Пакистан хочет дружить с Россией

В последнее время Исламабад и Москва заметно активизировали двустороннее сотрудничество. В декабре прошлого года в Пакистане побывала делегация Госдумы во главе с ее спикером Вячаславом Володиным.

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Российские парламентарии приняли участие в Международной конференции по проблемам борьбы с терроризмом и региональному сотрудничеству. Незадолго до визита пакистанского дипломата в Россию официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила в беседе с российскими журналистами, что сотрудничество с Исламабадом занимает важное место в системе внешнеполитических приоритетов России.

Пакистан и Россия давно ведут диалог друг с другом в контексте ситуации в Афганистане. Известно, что Пакистан имеет влияние на радикальную группировку «Талибан» (организация запрещена в России), так как ранее поддерживал ее финансово. Россия же долгие годы помогала группам, которые боролись с талибами, однако теперь видит в них меньшее зло по сравнению с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России). Известно, что обе группировки ведут в Афганистане борьбу друг с другом.

Танцы с Америкой

Пакистан укрепляет связи с Россией, в то время как у Исламабада сложилась сложная ситуация с США. Глава Белого дома Дональд Трамп, по выражению издания The New York Times, не скрывает своего «ястребиного» взгляда на Пакистан, считая, что это государство поддерживает террористическую деятельность.

В Пакистане же считают, что Вашингтон не может справиться с ситуацией в Афганистане и хочет сделать Исламабад «козлом отпущения».

Как пишет NYT, Вашингтон ясно дал понять, что Пакистан вскоре может оказаться в списке государств, которые не принимают должных мер по борьбе с терроризмом. В понедельник в Париже начала свою работу международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая может вынести такое решение не в пользу Пакистана.

Если государство окажется в списке стран, закрывающих глаза на терроризм, это грозит жесткими мерами для Пакистана и может привести его к международной изоляции. Ранее Вашингтон заморозил финансовую помощь этой стране в размере $1,3 млрд.

Пакистан уже пошел на ряд мер, включая введение санкций против группировок, связанных с террористической организацией «Лашкаре-Тайба» (запрещена в России). Индия обвиняет эту группировку в организации террористических атак в Мумбае в 2008 году.

По словам ведущего эксперта Gulf Analytics в Вашингтоне Теодора Карасика, проблемы отношений Пакистана и США связаны с тем, что «пакистанская разведка и другие официальные лица попросту играют в двойные или тройные игры с террористическими группами. Этот тип поведения должен измениться», — говорит «Газете.Ru» эксперт.

Давление Вашингтона заставляет Пакистан искать новых союзников в регионе. Это, прежде всего, такие крупные региональные игроки, как Китай и Россия. Пакистанские власти выражают свою заинтересованность в приобретении российской военной техники.

Соглашение о военном сотрудничестве между двумя странами было подписано в 2014 году, однако пока большого объема поставок нет. Пока Россия лишь передала Пакистану партию из четырех ударных вертолетов Ми-35 летом прошлого года. Впрочем, все может измениться: в январе посол Пакистана в РФ Кази Халилулла рассказал РИА «Новости», что его страна хочет углублять сотрудничество в столь важной области.

«В такой непростой ситуации, когда Вашингтон может вести санкции против Пакистана, он ищет новых союзников», — говорит ведущий эксперт центра современного Афганистана Андрей Серенко.

По мнению Серенко, Пакистан может стать для России в регионе неким «аналогом Ирана» — во многом тактического союзника, с которым Москва совместно действует в Сирии.

При этом эксперт отмечает, что, сближаясь с Россией, Пакистан пытается «танцевать» с США, чтобы убедить его продолжить сотрудничество. В Москве это понимают, продолжает собеседник «Газеты.Ru» и ведут свой «собственный танец» с Исламабадом, используя это государство, чтобы вести собственную дипломатическую игру с администрацией Вашингтона.

Независимый эксперт Артур Хетагуров в статье, опубликованной на сайте Российского совета по международным делам в сентябре 2017 года, отметил, что «масштабный разворот в сторону стратегического партнерства с Россией маловероятен», однако для Исламабада важно «обозначить сигнал о вероятности смещения акцента на сотрудничество с Россией и КНР».

В свою очередь, по мнению Серенко из Центра изучения проблем современного Афганистана, для России главное в отношениях с Пакистаном не ухудшить отношения с давним союзником — Индией.

Это задача достаточно сложна, так как оба государства — члены ШОС — находятся во враждебных отношениях друг с другом. В сентябре прошлого года на границе между Пакистаном и Индией произошли боевые столкновения, в которых погибло шесть человек и 30 получило ранения.

Однако, продолжает Серенко, даже учитывая отношения обоих государств, Россия бы могла бы предложить им поле для сотрудничества.

Им могла бы стать совместная борьба этих государств с ячейками «игиловцев» в Южной Азии. По словам эксперта, несмотря на то что кашмирский филиал этой исламистской организации пока еще не очень силен, он представляет серьезную опасность для обоих государств региона.

Стоит отметить, что в этом году Россия и Пакистан отмечают 70-летие установления дипломатических отношений, в которых были разные периоды. Во время «холодной войны» отношения между СССР и Пакистаном — военным союзником США — были достаточно напряженными. Их улучшение начало происходить в 1970-е годы после визита в СССР пакистанского премьера Зульфикара Али Бхутто.

Как писал встречавшийся с будущим премьером, советский дипломат и разведчик Владимир Шебашин в то время Пакистан также хотел снизить американское влияние. «Америка, держащая Пакистан мертвой хваткой военной и продовольственной помощи, <…>ненадежная, своекорыстная, высокомерная Америка — вот что больше всего тревожило министра», — писал Шебаршин в книге воспоминаний «Рука Москвы».

Визит Али Бхутто в СССР существенно улучшил экономическое сотрудничество между странами, которое было прекращено после вторжения СССР в Афганистан. Сотрудничество стало более интенсивным в 2011 году, когда Пакистан заявил о желании стать членом ШОС, где одну из ведущих ролей играет Россия.