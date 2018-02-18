«Почему они врут украинцам по такой мелочи?»

МИД России рассказал о манипуляции фактами со стороны украинской партии «Батькивщина», касающихся общения лидера партии, бывшего председателя правительства Украины Юлии Тимошенко с российскими дипломатами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Реклама

Все началось с того, что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова опубликовала фотографию, как в кулуарах мюнхенской конференции Юлия Тимошенко разговаривала с российским послом в Германии, в то время как глава украинского МИД Павел Климкин проводил переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Сразу после этого, «Батькивщина» заявила, что Тимошенко не знакома с российскими дипломатами, а все фотографии являются «провокацией Кремля».

«Представители партии «Батькивщина» призывают СМИ не поддаваться на кремлевские провокации. Фото из кулуаров Мюнхенской конференции по безопасности, опубликованные официальным представителем МИД России, являются инсценированной провокацией. Юлия Тимошенко и Григорий Немыря никогда не были знакомы с мужчиной, который подошел к ним в кулуарах конференции.

Представители «Батькивщины» в этот момент находились возле помещения, где через пять минут должна была начаться встреча с Комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом», — указывалось в заявлении.

В пресс-службе пояснили, что у всех участников конференции имеются бейджи с фамилией, однако на них не указываются должности и страны, которые представляют их обладатели. При этом по фото было очевидно, что запечатленные на нем люди явно знакомы друг с другом и — более того — были сфотографированы в момент, когда все трое дружно смеялись, в том числе – и Тимошенко.

«Фото с представителем страны-агрессора является спланированной провокацией. Обращаемся к средствам массовой информации с просьбой не принимать участия в кремлевских спецоперациях. Про официальные встречи и переговоры, которые представители «Батькивщины» проводили в Мюнхене, пресс-служба партии своевременно информирует и будет также продолжать в будущем», — заявили несмотря ни на что в пресс-службе «Батькивщины».

Пост Захаровой стал ответом на такое заявление «Батькивщины».

«Граждане Украины! Обращаюсь к вам. Вас обманывают каждый день! Каждый день вам врут украинские официальные лица, политики, СМИ! Второе вранье, что они не знали с кем говорят. Сергей Нечаев по-русски и громко, так что слышали даже журналисты, поздоровался и поинтересовался, удобно ли им общаться с ним, когда вокруг столько журналистов. Все мило улыбались, шутили, кокетничали, а когда увидели журналистов, начали отворачиваться от объективов», — указала представитель МИД России.

При этом она заметила, что данное сообщение украинской политической партии — далеко не единственный случай лжи со стороны Киева и подконтрольных ему СМИ.

«Почему они вам врут по такой мелочи? Потому что они врут вам все время: они врут, что Россия — агрессор, потому что никакого другого объяснения тому, что они разбазарили Украину, нет. Ребята-украинцы, пора просыпаться — вас дурят каждый Божий день. Поэтому на территорию Украины не пускают российские СМИ, поэтому про Россию рассказывают небылицы,

поэтому нас «украинские блогеры» обзывают и распространяют фотографии, которые подверглись обработке фотошопом — чтобы вы, граждане Украины, продолжали жить во вранье вашей «политэлиты», — пояснила Захарова.

В заключение она указала, что не призывает любить россиян и Россию, но советует украинцам любить самих себя и не позволять себя обманывать. Днем ранее Захарова рассказала, что президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности показал флаг Евросоюза безлюдному залу, передает RT.

«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжер», — указала представитель российского дипведомства.

Свою запись Захарова снабдила фотографиями Порошенко с флагом на фоне полупустого зала, с паспортами, а также с частью обшивки, передает ФАН.