Миллионер, горняк и оратор: что известно о новом президенте ЮАР

В своей инаугурационной речи новый президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса несколько раз упомянул Нельсона Манделу — первого чернокожего президента ЮАР и символа демократии. «Движимые примером Манделы, мы используем этот год, чтобы подтвердить нашу преданность этическим стандартам и ответственному лидерству. Южная Африка принадлежит всем, кто в ней живет», — сказал новый президент.

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В речи он поклялся, что «мы создадим новую страну и избавимся от несправедливостей прошлого и неравенства настоящего».

Рамафосу, который до избрания главой государства занимал пост вице-президента ЮАР, считают хорошим оратором. Выступать с зажигательными речами перед публикой он научился в молодости, когда руководил Национальным союзом шахтеров. «В те времена он был известным и харизматичным лидером», — вспоминает о Рамафосе доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Африки РАН Владимир Шубин.

Профсоюз был весомой оппозиционной силой и сыграл большую роль в борьбе с политикой апартеида.

К тому же Рамафоса активно боролся и за права горняков, условия работы которых были весьма тяжелыми. «Неудивительно, что на золотодобывающих шахтах гибнет много горняков: с начала века при добыче золота в Южной Африке погибли 46 тыс. человек... Потеря работы, по мнению генерального секретаря НУМ С. Рамафозы, грозит еще 50 тыс. горняков. А поскольку в ЮАР не существует системы обеспечения «лишних людей», то это еще более усилит социальную напряженность», — писал о тогдашнем профсоюзном активисте в 1990 году журнал «Советские профсоюзы».

Как и большинство лидеров «Африканского национального конгресса», членом которой является и сам Рамафоса, и его предшественник — Джейкоб Зума, новый лидер ЮАР прошел через тюремные университеты.

Он был схвачен по подозрению в террористической деятельности и провел почти год в одиночной камере в Претории. Выйдя из заключения, он продолжил борьбу в профсоюзном движении и заставил власти считаться с его силой.

В 1987 году он стал организатором крупной забастовки, которая вылилась в политическое противостояние с властями. После прихода к власти в ЮАР президента Фредерика Вииллема де Клерка и начала политических перемен в стране он стал одним из ключевых переговорщиков с правительством ЮАР. В 1991 году Рамафоса был назначен генсеком АНК.

Знающий Рамафосу бывший член парламента Великобритании от лейбористов Денис Макшэн в статье для Independent называет нового президента «выдающимся» лидером, который приходит в политику в «возрасте Черчилля».

По мнению автора статьи, несмотря на то, что сегодня в ЮАР раздаются призывы отдать бывшего президента Зумы под суд за коррупцию, делать этого не нужно. Автор напоминает, что президент был избран с небольшим преимуществом и ему надо дать возможность Зуме «спокойно уйти на пенсию».

Похоже, новый лидер прислушался к этим советам: он публично поблагодарил бывшего главу государства за служение стране и пожелал ему всего доброго. Этот шаг расценивается экспертами как попытка наладить диалог с разными течениями и фракциями внутри АНК.

Бумажный миллионер

Кроме политической деятельности, Рамафоса известен крупными бизнес-интересами. В 2000 году он создал инвестиционную компанию Shanduka Group, в которой ему принадлежит более 30% акций. Его состояние, по оценкам журнала Forbes, составляет $450 млн.

До того, как он стал председателем партии «Африканский национальный конгресс», Рамафоса был связан и с деловыми интересами в России.

Он был членом совета директоров группы Mondi — компании по производству бумаги и упаковки, которая управляет четырьмя предприятиями в российских регионах.

Связи с ЮАР имеют важное значение для Москвы, так как эта страна входит в неформальное объединение экономическое объединение BRICS, участником которого является и Россия. Кроме этих стран, в БРИКС членами организации являются Индия, Китай и Бразилия. В этом году ЮАР должна принять саммит этой организации.

Свои поздравления избранному лидеру страны направил российский президент Владимир Путин В нем он напомнил о вкладе Рамафосы в борьбу против «апартеида и в становление в ЮАР демократического общества», а также «подтвердил готовность к совместной работе и конструктивному диалогу».

Как отмечает профессор главный научный сотрудник Института Африки РАН Владимир Шубин, можно надеется, что под руководством нового президента отношения между нашими странами будут спокойнее и будут лишены того накала, который был во времена Зумы.

Стоит отметить, что оппоненты бывшего президента Джейкоба Зумы упрекали последнего в том, что он якобы придерживается «пророссийской линии».

Осенью прошлого года местные СМИ сообщили, что президент произвел перестановки в своем кабинете по требованию Кремля. Речь шла о министре энергетики Дэвиде Малобо, который был назначен на этот пост якобы по настоянию из Москвы. Журналисты связали назначение Малобо с визитом высокопоставленной делегации из Москвы В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее «проявлением оголтелой русофобии».

Известно, что у России есть интерес к экономическим проектам в ЮАР — в частности, к строительству АЭС. В октябре прошлого года представители корпорации «Росатом» дали понять, что готовы вернуться к переговорам с правительством страны по этому вопросу. Возможно, диалог на этот счет пройдет уже на полях саммита BRICS.

Пока же вновь избранному президенту страны не до глобальных мегапроектов. Его первоначальной задачей станет не только борьба с коррупцией, но и сильнейшей за последние 100 лет засухой, которая поразила страну. Власти уже назвали стихию «национальной катастрофой» и в случае, если погодные условия не изменятся, жители второго по значимости города страны Кейптауна могут остаться без воды.