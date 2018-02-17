Порошенко в Мюнхене: «факиру фокус не удался»

«Сегодня мы должны признать, что гибридная война, развязанная Россией, постепенно становится полноценной, глобальной гибридной войной», — провозгласил Порошенко на старте Мюнхенской конференции по безопасности.

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Эта война уже подчинила себе многих акторов, которые, может быть, даже не осознают своей деструктивной роли, продолжил украинский лидер.

Тем не менее, зло, которое стоит за этим, одно и то же, и оно, по словам Порошенко, находится в Кремле. «Мы должны признать, что здесь в 2007 году президент России объявил войну», — сказал он, имея в виду «мюнхенскую речь» Владимира Путина, где была подвергнута критике претензия США на мировую гегемонию. Кроме того, Порошенко призвал запретить российский флаг во всем мире.

Выступление президента Украины особого интереса у собравшейся в Мюнхене публики не вызвало.

«Порошенко дали 15 минут в Мюнхене под самый вечер. Выступление перед полупустым залом не вызвало интереса. Всем и так известно, что он скажет», — так прокомментировал оказанный Порошенко в Германии прием председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Факиру фокус не удался», — подчеркнул сенатор.

Наблюдатели отмечают, что энтузиазм в отношении фигуры Порошенко в Германии заметно спал, особенно после того, как в немецкой прессе появились сообщения о том, что президент Украины нарушил закон ФРГ о борьбе с отмыванием денег. Напомним, что Порошенко, будучи бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, не был внесён в реестр прозрачности и таким образом нарушил действующее в Германии законодательство.

Порошенко вечером в пятницу произносил свою речь на фоне нового скандала. Так, молдавские СМИ сообщили, что кондитерская компания Порошенко, заявляющего официальному Кишиневу о своей поддержке, как оказалось, торгует с Приднестровьем.

Подобное поведение украинского президента — когда публично заявляется одно, а на самом деле происходит ровно противоположное — также поубавило у Порошенко сторонников на Западе, уставших ждать, когда он, например, в реальности откажется от управления своими активами.

Помимо брани в адрес России украинский лидер затронул и тему «Северного потока-2».

По словам Порошенко, в связи с этим проектом «речь вообще не идет об экономических интересах, а исключительно об о российской политической и энерго-политической экспансии России».

Кстати, слова президента Украины прозвучали диссонансом на фоне заявления канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в пятницу на встрече с премьером Польши подчеркнула, что Берлин рассматривает «Северный поток-2» как экономический, а не политический проект. «Мы также выступаем за диверсификацию источников энергии. Мы также хотим, чтоб транзит газа по-прежнему шел через Украину. Но мы считаем, что «Северный поток-2» не представляет опасности для диверсификации поставок», — подчеркнула Меркель.

Неприятный сюрприз преподнесла Порошенко перед его выступлением в Мюнхене и Венгрия.

Будапешт обвинил Киев ни много ни мало в начале «международной кампании лжи» в связи с принятием на Украине закона об образовании. «Киев, который так рассчитывает на интеграцию в Европу, недавно грубо нарушил норму международного права по защите этнических меньшинств, соблюдение которой строго необходимо при вступлении в Европейский союз», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

Кажется, что от Порошенко и не решающихся уже который год киевских проблем в ЕС устали уже почти все. И из-за этого новый фокус президента Украины доставшего во время своей речь «спасенный из Авдеевки» флаг Евросоюза (который, по мнению Порошенко, должен свидетельствовать о том, что граница Европы проходит в Донбассе), не произвел в Мюнхене особого впечатления.

Успел Порошенко сделать заявление и возможности размещения «голубых касок» ООН в Донбассе.

«Россия хочет ограничить миротворцев ООН линией разграничения и поручить им только функции сопровождения», — заявил президент Украины.

Позицию Москвы по этому поводу разъяснил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, вопрос о размещении на Украине миротворцев ООН должен решаться в увязке с реализацией Минских соглашений. «Резолюция Совбеза ООН, которая одобрила Минские договоренности, обязательна к исполнению», - подчеркнул Лавров в интервью Euronews.

«Наши партнеры сказали, что это очень правильный шаг и захотели расширить концепцию - предложили не следовать задаче реализации Минских договоренностей, а подменить все, что там написано, созданием крупной, мощной, силовой структуры под видом ООНовской операции, - продолжил он. - Называются цифры до 40 тыс. вооруженных миротворцев, вооруженных не только стрелковым личным оружием, но и тяжелым вооружением, оснащенных по последнему слову военной техники для того, чтобы взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской республик, создать там дополнительно в составе 5 тыс. человек временную администрацию ООН и решать все вопросы проведения выборов, предоставления особого статуса Донбассу не в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском, как того требует резолюция СБ ООН, утвердившая Минские договоренности, а как заблагорассудится этой международной администрации».

«Такие идеи сейчас пытаются распространять», — посетовал Лавров.

«Россия не может быть «за» идеи, которые противоречат решениям высшего органа ООН, отвечающего за мир и безопасность, - подчеркнул глава МИД РФ. - Саботаж со стороны киевских властей наблюдается давно. Если, в частности, американские коллеги будут поддерживать эту линию и подрывать возможности создания миссии ООН, которая охраняла бы тех, кто выполняет минские договоренности, наверное, это будет очень печально для международных отношений, для Украины.

Кстати, запланированная на вечер 16 февраля встреча в Мюнхене с участием представителей ФРГ, Франции, России и Украины по конфликту в Донбассе была отменена. МИД ФРГ заявил, что министр иностранных дел Зигмар Габриэль) находился на пути в баварскую столицу из Берлина, где он участвовал в пресс-конференции по случаю освобождения из турецкой тюрьмы корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджела, передает Deutsche Welle.

Пока не ясно, будет ли встреча по Донбассу перенесена на ближайшие дни. Информагентства сообщают о возможности ее проведения в субботу, 17 февраля.