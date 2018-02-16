Выборы-2018: жалуйся, или проиграешь

Верховный суд России отклонил иск кандидата на пост президента России Ксении Собчак и признал законной регистрацию Владимира Путина, передает РИА «Новости».

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«Административные исковые требования оставить без удовлетворения», — огласил решение судья Николай Романенков. В ходе суда представитель ЦИК Дмитрий Воронин отметил, что при регистрации Путина никаких нарушений допущено не было.

При этом ЦИК озвучивала эту позицию и до заседания Верховного суда, после появления первых новостей о том, что Собчак подала жалобу на регистрацию Путина в качестве кандидата. Как отмечал зампред ЦИК Николай Булаев, «эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна (Собчак) только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему».

«Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ — на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича [Путина] нет», — отметил представитель ЦИК.

О своем намерении подать жалобу в Верховный суд Собчак сообщила в ходе встречи со своими сторонниками в Курске. Информация о поданном иске была опубликована на избирательном сайте кандидата.

Стоит отметить, что в нынешней предвыборной кампании жалоба Собчак оказалась не единственной. Уже после вынесения решения Верховного суда стало известно, что баллотирующийся в президенты от партии ЛДПР Владимир Жириновский требует, чтобы Центризбирком отменил регистрацию кандидата от КПРФ Павла Грудинина. По его мнению, Грудинин якобы не предоставил справку о закрытии зарубежных счетов.

«Когда у меня обнаружили неточность в моих документах, у меня отменили регистрацию. А чего нам здесь голову морочат? Раз нет справки о закрытии, значит, ложная информация», — заявил Жириновский, тут же предположив, что регистрацию Грудинина ЦИК не отменит. Лидер ЛДПР также выразил мнение, что Центризбирком не лишает Грудинина статуса кандидата из-за «угроз» главы партии КПРФ Геннадия Зюганова.

КПРФ, в свою очередь, жалуется на то, что в телеэфирах идет атака на их кандидата. Еще в середине января Зюганов направил президенту России письмо с просьбой предотвратить использование телеэфира для контрпропаганды против Грудинина.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда перенаправил эти жалобы в ЦИК. На этой же неделе стало известно, что Грудинин к настоящему моменту подал в Центризбирком 26 жалоб, связанных с «недостаточно корректным его освещением на каналах».

Еще один недавний скандал был спровоцирован обращением партии «Яблоко», кандидатом от которой выступает ее лидер Григорий Явлинский.

Партия обратилась в ЦИК с требованием прекратить показ фильма Оливера Стоуна про Путина по Первому каналу, так как это, по мнению партии, является незаконной предвыборной агитацией.

В ответ на это обращение глава ЦИК Элла Памфилова предложила Первому каналу «рассмотреть доводы и отложить дальнейший показ документального фильма «Путин» до окончания голосования на выборах президента РФ». Руководство телеканала прислушалось к рекомендациям Центральной избирательной комиссии, отменив показ четвертой серии документального фильма.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта. День голосования в этом году совпадает с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Агитационный период в СМИ начинается 17 февраля.

8 февраля ЦИК объявил о завершении регистрации кандидатов на пост президента. В бюллетенях, которые россияне заполнят в марте, будет восемь фамилий, расположенных в следующем порядке: 1. Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), 2. Павел Грудинин (КПРФ), 3. Владимир Жириновский (ЛДПР), 4. Владимир Путин (самовыдвиженец), 5. Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), 6. Максим Сурайкин («Коммунисты России»), 7. Борис Титов (Партия Роста), 8. Григорий Явлинский («Яблоко»).

В этом году в соответствии с законом не будет проводиться традиционная жеребьевка, которая определила бы порядок фамилий в списке — они будут расположены по алфавиту.