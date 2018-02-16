Мюнхенская конференция: диалог на краю пропасти

Среди высоких гостей открывающейся 16 февраля Мюнхенской конференции по безопасности — генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В этом году мировые лидеры обсудят роль ЕС в глобальном мире.

Участники констатируют, что европейское единство сегодня ослаблено, а конференция несет явно алармистский характер, так как тон ей задает доклад «На край пропасти и обратно?».

Обложку доклада иллюстрирует характерный рисунок, на котором руки держат разорванную пополам бумагу с надписью «договор».

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В центре внимания доклада — эрозия международного порядка, кризис Европейского союза, «политическое одиночество» США и проблемы России и Китая. Авторы доклада напоминают, что на прошлогодней конференции в Мюнхене глава МИД Сергей Лавров заявил о «постзападном» мире, который становится альтернативой американскому влиянию. Однако в докладе утверждается, что сама Россия не может предложить миру альтернативной модели.

В докладе указывается, что альтернативу миру предлагает Китай, который соединяет в себе автократию и капитализм. При этом Китай, как пишут авторы, смог «ступить туда», куда позволили ступить США.

Составители документа довольно критически оценивают ситуацию в России. Несмотря на признание военной мощи нашей страны и возросшее влияние Москвы, долгосрочные внешнеполитические перспективы РФ авторы доклада рассматривают как «менее ясные».

Эксперты подчеркивают, что небольшой ВВП, равный по размеру аналогичному показатею Испании, «оставляет страну позади в международной конкуренции». В то же время авторы доклада подчеркивают, что, несмотря на то что риторика президента США Дональда Трампа в отношении Москвы выглядит достаточно дружелюбной, «американский истеблишмент вновь смотрит на Россию как на главного противника».

Также отмечается и опасность новой войны в Европе из-за того, что государства нарушают договоры по контролю над вооружениями. Главным образом речь идет о договоре по РСМД 1987 года, судьба которого находится под угрозой. В последнее время проблемы вокруг договора активизировались после решения России разместить оперативно тактические комплексы «Искандер» в Калинградской области. Это вызвало беспокойство НАТО, так как область является эксклавом России в Европе.

Фактического нарушения договора РСМД со стороны России в данном случае нет, однако эксперты опасаются, что комплексы потенциально могут нести ракеты большего радиуса действия. Они также могут быть оснащены тактическими ядерными зарядами.

Вместе с тем и у Москву есть свои аргументы: здесь этот шаг рассматривают в качестве противодействия американским планам по развертыванию ПРО в Европе.

Напомним, в 2011 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев в обращении к гражданам заявил, что Россия может развернуть комплексы «Искандер» для противодействия ПРО США.

Ситуация с «Искандерами» вызывает обеспокоенность и в НАТО. С большой вероятностью можно предположить, что эта тема будет обсуждаться во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова и генсека НАТО Йенса Столтенберга, которая должна пройти на полях конференции.

Встреча Столтенберга и Лаврова состоится после встречи министров обороны стран членов НАТО, где представители стран-членов альянса договорились о создании новых командований по Атлантике и Европе, а также о формировании Центра по борьбе с киберугрозами и Центр по борьбе с киберугрозами.

Внешняя и оборонная политика России вкупе с ситуацией на Украине, в Сирии и на Ближнем Востоке, в целом, станет одной из важных тем форума. На нем ждут и выступления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Пока неясно, какой по тональности будет его речь, учитывая, что он произнесет ее за месяц до выборов президента.

В этой связи вспоминают «мюнхенскую речь» президента России Владимира Путина, которую он произнес на конференции в феврале 2007 года. В ней он практически открытым текстом обвинил Вашингтон в сломе международного права и в двойных стандартах по отношению к России: «Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права», — говорил российский лидер.

При этом Путин произнес ее как «уходящий президент», так как не собирался участвовать в президентских выборах 2008 года.

Идет война гибридная

Дипломат в отставке, специалист в области международной безопасности Виктор Мизин отмечает что тогда, в 2007 году, многие разделили мысли Путина о двойных стандартах. Спустя десять лет противоречия между Россией и странами Запада еще больше усилились, и это становится опасным, говорит эксперт.

«Мне не нравится, что мы живем в условиях «гибридной войны» и пугаем друг друга. Это ведет к опасным последствиям, когда опасным может стать любой инцидент, доверия нет. Давно такого не было, когда о войне говорили как о чем-то неизбежном», — констатирует эксперт.

Мизин называет Мюнхенскую конференцию важной площадкой для диалога, однако отмечает, что сегодня в политических кругах и Запада, и России нет новых идей, и все испытывают выражение «страшного разочарования».

«Не хотелось бы, чтобы это стало бы сшибкой политиков, как на прошлых форумах, когда ни одна страна не готова отступить от своих позиции», — говорит Мизин.

С этим согласен и бывший замкомандующий силами НАТО в Европе генерал Ричард Шерифф, который считает, что отсутствие диалога между Россией и Западом «создает потенциальные проблемы». «Однако диалог не может вестись без предварительных условий. Он должен основываться на уважении международного права и признании того, что соседи России имеют право жить в мире», — говорит «Газете.Ru» эксперт.

Вместе с тем Москва настаивает, что ее политика не угрожает политической стабильности соседних государств, а действия России носят характер исключительно обеспечения безопасности национальных интересов государства.

Мюнхенская конференция предоставит немало возможностей для проведения двусторонних встреч, однако глава МИД России Лавров не сможет встретиться на ней с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном. В это время он будет находиться с визитом в Турции. Вместо него Мюнхен посетит заместитель главы Госдепа Джон Салливан.

В то же время в Мюнхен приедут два политических тяжеловеса администрации США — глава Пентагона Джеймс Мэттис и советник президента по национальной безопасности Герберт МакМастер.

Украинская тема прозвучит во время двусторонней встречи глав МИД России Лаврова и Украины Павла Климкина, а также во время встречи в рамках «нормандской четверки». Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила накануне открытия конференции, что на встрече «нормандского формата» главы МИД будут обсуждать вопрос освобождения заложников.