Встал грудью: как Зюганов защитил Грудинина

Пресс-конференция КПРФ 15 февраля должна была быть посвящена 25-летию со дня восстановления Коммунистической партии. КПРФ, считающая себя правопреемницей КПСС, была образована на съезде 13-14 февраля 1993 года — почти полтора года спустя после того, как президент на тот момент еще РСФСР Борис Ельцин своим указом запретил деятельность КПСС в 1991 году.

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Мероприятие началось с видеоролика — бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов обещал, что он всем понравится, — на экране замелькали фотографии с различных партийных событий, где дети и взрослые позировали в красных формах и изображениями серпа и молота.

Зюганов и другие присутствовавшие коммунисты, конечно, вскользь упоминали выборы, но, скорее, рассуждали о торжестве левых идей в мире: вспомнили и о популярности в США политика Берни Сандерса, и о требованиях социальной справедливости, которой, как отметили выступающие, «в России и не пахнет». Когда речь заходила о кандидате от КПРФ Павле Грудинине на пост президента на предстоящих выборах, говорили в контексте его опыта, как руководителя «Совхоза имени Ленина».

Заявленная тематика пресс-конференции конфликта не предвещала, однако уже скоро после начала обстановка накалилась.

Первый же вопрос от журналистов прозвучал о Грудинине и был довольно нейтрален. Зюганова спросили, почему тот не присутствует на пресс-конференции и чем он сейчас занят. Лидер КПРФ, почуяв, куда повернется дискуссия, не посчитал нужным сдерживаться. Упомянув про встречи их кандидата с населением, он пошел в атаку на СМИ за негативные материалы о Грудинине.

В его речи звучали слова: «ложь», «мерзость», «грязь». Он отдельно упомянул «Первый канал», заявив, что тот не должен давать оценки кандидатов до конца кампании.

«Угробили всю выборную кампанию в одной разборке. Некоторым счета не понравились, они давно закрыты все счета», — вынес свой вердикт главный коммунист страны.

Периодически Грудинина обвиняют в том, что он не полностью закрыл свои счета за границей. Впрочем, глава ЦИК Элла Памфилова в начале февраля заявила, что никаких оснований для снятия кого-либо из кандидатов в президенты у комиссии нет.

Зюганов продолжал распаляться и предложил обратить внимание на счета кандидата на выборы от ЛДПР Владимира Жириновского или «мадам из «Дома-2»»: «Никогда не думал, что в «Доме-2» такие доходы».

А дальше от журналистов последовали именно вопросы о Грудинине и его счетах с явно определенной оценкой.

«Как вы относитесь к тому, что кандидат от вашей партии постоянно врет? Ведь речь идет о счетах, о которых он не сообщил, о доме в Испании…», — поинтересовался представитель одного из СМИ.

«Знали ли вы о том, что у Грудинина были счета в Швейцарии, когда его выдвигали?», — поинтересовался другой.

Еще один журналист и вовсе спросил, почему в качестве кандидата в президенты не выбрали другого видного коммуниста, депутата Госдумы Валерия Рашкина. Прозвучал и вопрос о «всеядности» кандидата на основе его заявления, что его поддерживают представители разных воззрений.

В какой-то момент зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил, что журналисты «продажны» и потребовал у модератора выбирать не только тех, кто знает один и тот же вопрос. А пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко отметил, что тема пресс-конференции совсем другая.

Зюганов же поведал, что все вышеозначенные счета закрыты и нормы законодательства соблюдены, а потом и вовсе отказался отвечать на подобные вопросы.

Один журналист поменял вопрос и вместо этого поинтересовался — если КПРФ выступает за национализацию, как быть с «совхозом» Грудинина, директором которого он является.

«Мы предлагаем национализировать то, что определяет систему ценообразования, устойчивость экономики и безопасность государства», — ответил Зюганов, признав, правда, что КПСС сгубило полное огосударствление и нежелание проводить реформы.

Рассуждая о кампании, лидер коммунистов обмолвился, что действующий президент России Владимир Путин, видимо, не видит происходящее. Он также прямо не называл тех, кто, по его мнению, стоит за инцидентами, на которые жалуются коммунисты. Хотя при этом он вспомнил про «Кремлевский доклад», и отметил, что туда не попали ни сам Путин, ни глава ЦСР Алексей Кудрин, ни директор «Роснано» Анатолий Чубайс.

Напомним, что возмущаться насчет нападок на Грудинина в СМИ Зюганов начал еще в начале января.

Так, лидер КПРФ отправил письмо Путину с просьбой остановить происходящее. Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Путин не может вмешиваться в редакционную политику СМИ, а с официальными жалобами следует обращаться в ЦИК.

«Говорят: пришлют», — ответил Геннадий Зюганов на вопрос о том, получал ли он ответ на то послание.

Два источники «Газеты.Ru», близких к Кремлю, считают, что выдвижение Грудинина было несколько неожиданным для Кремля, так как более вероятным сценарием считалось участие в гонке самого Зюганова.