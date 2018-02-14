Выбирая лидеров

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин на встрече с вновь избранными губернаторами заявил, что администрации президента поручено организовать работу по созданию социальных лифтов.

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По словам главы государства, система должна быть такой, чтобы люди понимали: движение вверх возможно вне зависимости от каких-то родственных отношений. Профессиональный рост должен быть связан исключительно с личными деловыми качествами, уровнем подготовки, желанием и умением работать в интересах людей.

Одним из результатов исполнения этого поручения и стал конкурс «Лидеры России».

Задача этого уникального по многим параметрам конкурса состояла в выявлении наиболее талантливых людей, работающих в разных сферах. Возможность проявить себя была у любого гражданина России младше 50 лет, имеющего управленческий опыт – 5 лет для тех, кому больше 35 лет и 2 года для тех, кто еще не достиг этого возраста.

Открывая финал конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко пошутил, что «первый раз выступает перед тремя сотнями миллионеров». Дело в том, что все прошедшие в финал участники получили гранты размером 1 млн рублей, который можно потратить на дополнительное образование в российском вузе.

«Вы можете выбрать любое российское учебное заведение, единственное ограничение - это учебное заведение должно иметь соответствующую лицензию. В течение года после подписания договора вы должны выбрать программу или программы обучения и начать обучение», - объяснил первый замглавы АП.

Причем после того, как в ходе финала некоторые участники обратились с просьбой разрешить потратить миллион на обучение своих коллег, наблюдательный совет изменил правила конкурса – теперь сами конкурсанты решают, на чье образование они потратят грант, сообщил Кириенко.

Победители конкурса, помимо гранта, также получат наставников, которые будут лично консультировать их в течение года. Наставники могут выбрать себе подопечных не только из победителей, но и из всех трехсот финалистов.

В списках наставников крупнейшие руководители как государственных структур, так и представители бизнеса: глава администрации президента Антон Вайно, несколько губернаторов регионов, первый зампред правительства Игорь Шувалов, глава ЦСР Алексей Кудрин, президент РСПП Александр Шохин, гендиректор первого канала Константин Эрнст, гендиректор «Сплат-Косметика» Евгений Демин, сооснователь и руководитель компаний «Яндекс» Аркадий Волож и многие другие государственные деятели и успешные представители бизнеса.

Как много раз говорилось в ходе конкурса, это не значит, что наставник обязательно трудоустроит своего подопечного. Хотя ряд из них готовы пойти и на это. Например, сам Кириенко заявил, что присмотрит кого-то из лидеров на позиции в администрации президента.

Среди «Лидеров России» нет проигравших, отмечают организаторы. Каждый участник может считаться победителем, поскольку является активным человеком, «берущим судьбу в свои руки».

Конкурс «Лидеры России» стартовал в ноябре 2017 года. На первом этапе отбора участникам нужно было пройти несколько онлайн-тестов на общие знания - математики, географии, истории и т.д. Следующим этапом был тест на управленческие качества. Те участники, которые успешно прошли тесты, попали на полуфиналы в федеральных округах. В ходе них участники решали различные управленческие бизнес-кейсы.

Выбранные по всей стране финалисты собрались на финал в Сочи, где им опять пришлось столкнуться с различными командными задачами, но уже более сложного уровня. По словам старшего эксперта конкурса Павла Безручко, за некоторыми заданиями финала наблюдали не только эксперты, но и наставники, выставляя участникам оценки. Кроме того, они лично интервьюировали ряд участников.

Финалисты выступали перед школьниками города Сочи с лекциями о лидерстве и своем управленческом опыте. Оценки за это им выставили сами школьники.

Как отметил Безручко, многие участники изначально входили в конкурс с сильной конкурентной установкой «всех порвать».

«Они рассчитывали показать, какой каждый из них крутой и лучший. Но когда люди начинали работать и соревноваться в командах, конкурентная установка сменялась установкой на сотрудничество», - поделился эксперт впечатлением от конкурса. И только в ходе тестов некоторые конкурсанты поняли, что надо не только показать свои собственные способности, но достичь лучшего результат как вся команда.

Именно такие задачи часто встают перед управленцами в жизни, подчеркнул старший эксперт конкурса «Лидеры России».

Сами участники в своих интервью также часто отмечали, что в ходе конкурса надо было показать, что ты можешь показать не только индивидуальные таланты, но и умение работать в команде.

Руководитель конкурса «Лидеры России», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что организаторы не ожидали такого количества поданных заявок на конкурс.

По его словам, предполагалось, что заявок будет в районе 10-12 тысяч, а в итоге их насчиталось около 200 тысяч. Никаких ограничений по сферам деятельности для участников не было. К примеру, госслужащих в финале оказалось всего 7%, а наибольшее количество людей пришло из «реального сектора» - промышленности и сельского хозяйства, на втором месте – сфера услуг. Таким образом, конкурс стал отражением российской экономики.

По мнению Комиссарова, количество желающих поучаствовать в конкурсе уже показывает, что проект оказался востребованным, что называется - «попал в точку».

«Мы понимали и понимаем сейчас, что не существует идеальных методик для отбора на лидерские позиции. Все методики имеют разные недостатки, разную степень точности. Но финал нас приятно удивил. Мы увидели очень мотивированных людей, которые работают на разных позициях в разных регионах», - рассказал проректор РАНХиГС.

По его словам, организаторы надеются, что в будущем отобранные лидеры из разных регионов и с разной биографией смогут рассчитывать на вертикальный карьерный рост.

«Мы выбираем лидеров. Возможно, они смогут занять более высокие позиции в своих же отраслях и компаниях. И добьются большего успеха. Но порой интересно и движение по горизонтали. Смена отрасли расширяет кругозор. Возможно, кто-то из финалистов, пообщавшись с другими участниками, выберет для себя новую траекторию развития. Может, перейдет в госслужбу из бизнеса или просто сменит сферу. Мир уже не тот, что был в прошлом веке. Уверен, наши дети будут за жизнь несколько раз менять специальности», — объяснил Комиссаров.

Мэр Москвы Сергей Собянин, как один из наставников, сообщил о готовности взять не только победителей, но и финалистов конкурса на стажировку в Правительство Москвы, подчеркнув, что город заинтересован в профессионалах разных специальностей, которые умеют и хотят работать.

«В финал вышли люди, которые обладают серьезным управленческим опытом. Это не ботаники, которые просто чего-то хотят и хорошо проходят тесты, а реальные руководители высшего и среднего звена, — подчеркнул Собянин. – И совсем не факт, что они устремятся именно на государственную службу: 90 процентов финалистов — выходцы из бизнеса». Мы одному из них предложили работу, и он согласился стать заместителем начальника управления. А вот другой, увы, отказался, потому что на его нынешнем месте работы его сразу повысили в должности».

Конкурс завершился встречей президента РФ Владимира Путина с 16 финалистами.

«Хочу вас поздравить с результатами, хочу вам всего самого доброго пожелать в будущем. Я думаю, мы сделаем так, чтобы это было не разовое мероприятие», - сказал Путин в беседе. «Мне бы очень хотелось, чтобы этот конкурс был не просто приятным для вас времяпрепровождением, но чтобы он ещё был результативным с точки зрения вашего профессионального, служебного и в хорошем смысле этого слова карьерного роста. Мы постараемся сделать так, чтобы не потерять вас из вида», - добавил он.