«Мы не должны проигрывать Googlе»

Александр родился в ГДР, где его отец проходил службу в танковых войсках. После нескольких комфортных лет «на гражданке», Масловых перевели в небольшой городок на Дальнем Востоке. Так вышло, что в школу Александр пошел в 5 лет: молодой семье выделили всего одно место в садике на двоих детей и в сад пошла сестра. Оказавшись самым младшим и слабым среди одноклассников, он решил, что будет лучше всех в учебе. После переезда семьи из Хабаровского края в город Горький (сейчас Нижний Новгород), поступил в лицей с углубленным изучением естественных наук. Закончил его в 15 лет с серебряной медалью, не дотянув только русский язык и литературу.

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Перед молодым человеком стоял непростой выбор будущей профессии. По линии матери его родственники - потомственные врачи. «В старших классах я понял, что работа врачом не для меня - признается Александр -, Но и танкистом становиться по стопам деда и отца так же не хотелось, ведь на дворе были 90-е и работа военного перестала быть престижной».

Поэтому, вопреки «семейным» профессиям, Александр, которому с детства нравилась математика, решил стать программистом.

«От поступления на ВМК (вычислительная математика и кибернетика) меня отговорил отец, который в последние годы службы, перед пенсией, заочно закончил юридический факультет, - вспоминает Александр. - Он убедил меня, что это более универсальное образование, чем программирование, в совсем не обязательно потом работать юристом» с таким универсальным образованием не обязательно работать юристом.

Поступить помог счастливый случай - в год поступления разрешили сдавать информатику вместо русского языка, с которым были сложности. Так Александр попал в ННГУ им. Лобачевского, юрфак которого закончил в 20 лет. Учился на отлично, однако из-за того, что неуважительно вел себя на семинарах одного пожилого преподавателя получил четыре балла на государственном экзамене по теории права. «Это была моя первая серьезная неудача в жизни, которая научила уважать чужую точку зрения, резко отличающуюся от моей», - говорит Александр.

Осваивать профессию Александр начал уже на третьем курсе, попав юристом в Нижегородскую организацию инвалидов. Сначала занимался защитой их прав и консультацией на добровольных началах, а через несколько месяцев был принят в штат с небольшим окладом. Позже он попал в юридический центр, где провел четыре года в должности юрисконсульта. Руководитель Александра привил ему базовые ценности в профессии, однако в силу консервативности не разделял переполнявшие молодого специалиста идеи. Маслов предлагал активно завоёвывать нишу, используя в первую очередь возможности интернета - участвовать в различных форумах, конференциях, как виртуальных, так и очных, но не находил понимания. Руководитель считал это напрасной тратой времени.

Именно из-за невозможности реализовать проекты, и желания двигаться вперед родилась идея самому создать компанию.

Решающим фактором стало участие в ряде семинаров по управлению, на которых Александр осознал, что и юриспруденция может быть не только работой по найму, но и бизнесом. Спустя несколько месяцев совместно с коллегой открыл собственную юридическую компания. За 10 лет работы их фирма смогла стать одним из лидеров в регионе. Компания относительно небольшая (в штате сейчас 16 человек) и Александру помимо непосредственно управления приходится многое делать самому. «Свой бизнес дает понимание, как минимум, основ и в других сферах – бухгалтерии, подборе персонала, продвижении компании, психологии. Да, это порождает определённые трудности - приходится погружаться одновременно во весь спектр возникающих вопросов, а не только специализироваться на чём-то одном. Но это дает и более широкую эрудицию», - говорит Александр.

Маслов считает, что интернет составляет сейчас конкуренцию многим компаниям не только в юриспруденции, но и в образовании, медицине, дизайне, во многих других сферах.

«Часто человек со смартфоном уверен, что обладает очень широкой базой знаний, достаточно лишь открыть Google и прочесть нужную информацию. И действительно, в сети вы получаете ответ практически на любой вопрос. Но то что, к примеру, можно прочитать статьи Гражданского кодекса и пошаговую инструкцию, как оформить наследство, не означает, что вы это самостоятельно сделаете. Проблема возникает в том, как правильно эти знания скомбинировать и применить», - говорит Александр. Поэтому стратегическим вектором развития своей компании Маслов видит сочетание традиционного консервативного подхода с применением новых информационных технологий. Он уверен, что только так сейчас можно выиграть конкуренцию на рынке.

Но все-же основной акцент для себя Маслов делает на развитии управленческих компетенций. Пару лет назад он прочитал книгу А. Фридмана «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчиненных», после чего и увлекся развитием своих навыков в этой области. Сейчас он старается учиться, участвует в профессиональных форумах и семинарах, общается с другими руководителями юридических фирм.

Стремление развиваться и мотивировало его на участие в конкурсе «Лидеры России», в особенности то, что это конкурс именно управленцев.

О победе и грантах сначала даже не думал, не зная, как далеко пройдет. Основная задача была – попробовать свои силы, оценить не узко профессиональный, а общий уровень. Теперь, пройдя испытания, он нацелен на победу. Еще в момент регистрации на конкурсе, увидев спискок наставников, Маслов выбрал для себя Германа Грефа, как человека, занимающегося именно внедрением самых современных технологий в банковскую сферу.

И еще он отмечает, что для него конкурс стал уникальным опытом: «Удивительное впечатление на соревновании - сначала все смотрели друг на друга с подозрением, а через буквально несколько часов, после выполнения совместных заданий уже стал чувствоваться командный дух, чувство локтя, и к третьему дню всех мероприятий это сформировалось в единение в команде и быстрое понимание друг друга. У конкурса очень правильная цель - выявление пассионарных людей, которые вокруг себя создают атмосферу и коллективы, ведут команды за собой и воздействуют на окружающий мир позитивно.

Именно в таких людей следует инвестировать и обучать их на пользу стране и обществу».

Александр считает, что опыт конкурса можно распространить на школьные и студенческие олимпиады, которые можно перевести с проверки знаний в формат тренинга, проявления себя и своих навыков. «Сегодня для образования важна не передача знаний. Как я уже говорил, любую информацию можно загуглить. Меня заботит будущее и я согласен с теми, кто говорит, что мы на пороге четвёртой промышленной революции. Она незаметно входит в нашу жизнь, как до этого вошли различные станки, мануфактуры, машины, потом компьютеры. Сейчас - это big data, искусственный интеллект. Лично мне хочется соответствовать вызовам эпохи, вызовам реальности, изменяющемуся миру, для чего приходится постоянно находиться в состоянии развития, меняя прежде всего себя.»