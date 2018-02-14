«Важно понимать, где я нахожусь сейчас»

В жизни Ольги, родившейся в семье челябинских врачей, все могло бы сложиться совершенно иначе. Ее отец – доктор медицинских наук, профессор, преподаватель медицинской академии, мама – детский врач, трудится на руководящей позиции в детском здравоохранении, старшая сестра пошла по стопам родителей, став главврачом региональной больницы. Казалось бы, карьера Ольги была предопределена. Но в детстве она мечтала стать балериной или заняться спортом, потом заинтересовалась живописью, а получив экономическое образование, начала свою карьеру.. со специалиста по обслуживанию физических лиц в банке.

«Мои родители очень четко в детстве выстроили у меня понимание того, что профессию нужно выбирать для обеспечения определенного уровня жизни в части финансовой.

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А творческая карьера с этой точки зрения слишком ненадежна, профессиональный спорт или хореография - штука рисковая – ты либо звезда, либо – в случае травмы – уже никто. Поэтому отец сказал, что спорт и танцы – только в качестве хобби. Он у меня довольно жесткий человек с очень сильным характером, что, безусловно, тоже отразилось на моем мировоззрении», - рассказывает Ольга. И добавляет, что следует совету отца в воспитании своих детей – сына двух и дочери шести лет – но старается дать им возможность развиваться в разных сферах, в том числе, живописи, к которой большой интерес, по ее словам, проявляет дочь.

Начав с фронт-офиса в банке, Ольга быстро выросла до заместителя директора регионального центра Райффайзенбанка, где курировала направление прямых корпоративных продаж и партнерских отношений, и планировала дальше строить свой профессиональный путь в этом направлении. Но однажды они вместе с мужем приняли участие в состоявшемся в Челябинской области конкурсе «Команда мэр 2.0.» (по ее словам, это отчасти региональная версия «Лидеров России»), по итогам которого оба стали финалистами, и ей предложили попробовать себя в новой сфере деятельности.

И она решила рискнуть.

Так Ольга начала работу в центре кластерного развития Челябинской области, где сейчас занимает позицию генерального директора. «Челябинская область – это исторически промышленный регион, и мы занимаемся деятельностью в рамках поддержки именно этого сектора», - рассказывает она. Центр, по словам Ольги, решает такие задачи как развитие территорий, что особенно актуально, учитывая большое количество моногородов в регионе – а их 16! С этой задачей неразрывно связана и другая - формирование промышленных кластеров, что способствует созданию новых рабочих мест и развитию взаимодействия между предприятиями.

«Если банк - это про финансы, то сейчас мы взаимодействуем напрямую с реальным сектором - консультируем по возможности получения мер господдержки, формируем совместно с предприятиями инструменты для оптимизации их деятельности. Это совсем другая сфера деятельности, в которой я оказалась неожиданно для себя самой», - говорит Ольга.

Тому, что Ольга приняла участие в «Лидерах России», она обязана своему нынешнему руководителю.

В ее первый рабочий день замгубернатор Руслан Гаттаров рассказал об этом конкурсе и предложил попробовать свои силы. Упустить такую возможность Ольга в силу своей целеустремленности просто не могла.

Участие в «Лидерах России» для Ольги – это в первую очередь возможность получить объективную оценку собственного уровня компетенций безотносительно к сфере деятельности. «В банке в рамках корпоративного обучения я регулярно участвовала в различных оценочных мероприятиях и благодаря этому понимаю, чего стою на данном рынке труда как специалист банковского сектора. А сравнить себя с другими руководителями безотносительно сферы деятельности – а в конкурсе принимали участие самые разные специалисты - оценить свое место среди них – наверное, это и является для меня основной целью», - рассказывает она. По словам Ольги, «важно понимать не только то, где я хочу быть, но и где я нахожусь сейчас и уже от этой точки выстраивать алгоритм дальнейших действий».

Подобные конкурсы – это не только способ оценить свои способности, но и возможность пообщаться с признанными авторитетами в разных сферах.

«Мой прежний опыт в банковской сфере говорит о том, что получение обратной связи - это очень важный момент и для меня лично наиболее мотивирующий. В своей работе с людьми я также стараюсь всегда использовать эти инструменты», - комментирует Ольга.

Относительно результатов по итогам нынешнего, всероссийского конкурса, прогнозов у его участницы не было – она, по ее словам, предпочитает строить планы, опираясь на факты, а не на иллюзии. При этом конкурс, безусловно, внес изменения в ее и без того насыщенную жизнь, уверена Углева. «Это и новые контакты, и новая мотивация, понимание новых путей развития, - говорит Ольга. - Поскольку когда каждый из нас работает в своей сфере и в своем регионе, кругозор так или иначе ограничен, а такие проекты помогают расширить свои горизонты и увидеть какие-то перспективы и пути, о которых ты раньше и понятия не имел».

Однако даже вне зависимости от результатов конкурса возможность развития и профессионального роста для Ольги остается одним из основополагающих жизненных принципов. «Мы живем в постоянно меняющемся мире, поэтому очень важным для любого профессионала, лидера становится гибкость, умение принимать решения в изменяющихся условиях, - считает Ольга. - Я активно учусь, стараюсь участвовать в различных тренингах в рамках программ по повышению квалификации, не просто участвовать, но и применять в работе эти знания». Во время работы в банковской сфере она сама занималась преподаванием финансовых дисциплин в университете и вела тренинги на работе в качестве бизнес-коуча. «Опыт преподавания дает очень многое для профессиональной деятельности - когда учишь других, ты в еще большей степени учишься сам!», - уверена участница конкурса.

Расширять горизонты своих знаний - необходимость для профессионала в любом деле.

А для Ольги сейчас необходимыми новыми знаниями является то, что относится к юридической сфере. «В моей нынешней деятельности, когда необходимо принимать и стратегические и тактические решения, необходимо со всех сторон оценивать последствия этих решений, поэтому здесь очень полезными являются базовые знания в юриспруденции», - говорит она. А что же для души? « Для души я бы защитила еще кандидатскую диссертацию. Аспирантуру я закончила, кандидатский минимум получила - хочется довести начатое дело до конца, - говорит Ольга. С другой стороны – это некая дань моим родителям, это очень порадовало бы моего отца, имеющего ученую степень».