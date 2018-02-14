Агентство, которого нет: как генерал отразит «удар России»

Генерал-лейтенант Пол Накасоне, участник боевых действий в Ираке и Афганистане, ранее занимал высокие посты в Объединенном комитете начальников штабов, а также в киберкомандовании США. На этом посту он сменит нынешнего директора агентства Майка Роджерса.

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Анонсируя новое назначение, специальный помощник президента и координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс поздравил Накасоне, отметив, что у нового главы АНБ богатый опыт работы с кибертехнологиями.

Чтобы приступить к работе на этой должности, Накасоне требуется пройти утверждение в сенате.

Агентство национальной безопасности США является одной из главных американских спецслужб. В ее задачи входит ведение радиоэлектронной разведки, защита коммуникационных систем правительственных органов, а также борьба с киберугрозами противника.

Работа ее столь секретна, что многие американцы в шутку расшифровывают английское название службы NSA как «Нет такого агентства».

При этом именно эта служба оказалась под ударом после скандальных разоблачений его экс-сотрудника Эдварда Сноудена. Он заявил, что

агентство использовало свои возможности для шпионажа за американскими гражданами, а также прослушивания телефонов иностранных руководителей, в том числе президента России Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Комментируя эту историю, президент России Владимир Путин отмечал, что слежка за государствами-союзниками подрывает доверие и наносит ущерб собственной национальной безопасности страны. «Следить за союзниками — если вы считаете их союзниками, а не вассалами, — это неприлично», — сказал российский лидер в интервью для фильма Оливер Стоуна.

Тогдашний глава спецслужбы генерал Кит Александр отрицал, что агентство занималось сбором информации о гражданах США. Эту информацию генерал охарактеризовал как «лживую». Однако имидж агентства в глазах политических кругов и американской общественности сильно пострадал, и его покинуло несколько сотен сотрудников. В АНБ также произошло несколько утечек конфиденциальной информации.

На днях АНБ отметилось еще в одной сомнительной истории — американские СМИ сообщили, что агентство якобы выплатило некому россиянину $100 тыс. за компромат на президента США Дональда Трампа, а также украденное у США «кибероружие». Эти сведения, правда, были опровергнуты ЦРУ.

«Люди, которых надули в действительности, — это [журналисты] Джеймс Райзен и Мэтт Розенберг. Вымышленная история, будто у ЦРУ выманили $100 тыс., является абсолютной неправдой», — заявила представитель ЦРУ Николь де Хэй.

Против России и Китая

Учитывая послужной список нового назначенца, Накасоне легко пройдет слушания в сенате. Главная задача, которая встанет перед новым главой АНБ, — это противодействие киберугрозам со стороны России и Китая. Обе эти страны оцениваются экспертами как сильные игроки в этой области:

«В США говорят, что Россия в упадке, но когда речь идет обо всем, что связано с киберугрозами, выясняется, что страна очень конкурентоспособна и с большими возможностями, чем Китай. Россия проводит эти операции на более высоком уровне», — говорил ранее «Газете.Ru» ведущий эксперт Atlantic Council Мэтью Берроуз.

Стоит отметить, что АНБ вместе с ЦРУ и ФБР выпустило в январе 2017 года доклад о вмешательстве России в выборы в США. Однако взгляды на уровень российского вмешательства у трех спецслужб разошлись.

Так, утверждение, что президент Путин помог президенту США Дональду Трампу выиграть выборы путем дискредитации своего противника от Демократической партии Хиллари Клинтон, было поддержано всеми тремя агентствами. Однако в докладе подчеркивалось, что если ФБР и ЦРУ «глубоко уверены» в этом, то АНБ относится к подобной позиции «более сдержано».

О своем видении задач АНБ Накасоне расскажет во время слушаний в конгрессе. Однако с большой степенью вероятности можно предположить, что он собирается привлечь к работе молодых сотрудников.

Еще будучи главой киберкомандования США, он рассказал, что ведомство «ищет таланты», привлекая на работу молодых ребят, увлекающихся этой тематикой. Для привлечения внимания служба даже размещала ролики о своей работе в социальных сетях.

Новому директору также возможно предстоит начать и реформу разведывательной службы. Как ранее сообщило издание The Hill,

Пентагон в настоящее время рассматривает идею раздела АНБ и киберкомандования США. Это может означать, что у служб появятся два руководителя.

В американских политических кругах не скрывают, что опасаются «российского вмешательства» в промежуточные выборы в конгресс, которые должны состояться осенью 2018 года. Во вторник в подкомитете по кибербезопасности сената США прошли слушания посвященные роли Минобороны США «в защите демократических выборов».

Несмотря на то что Пентагон не занимается проблематикой выборов, сенаторы считают, что военные должны обучить национальных гвардейцев борьбе с кибертерроризмом. Это предложение было высказано во время слушаний в сенате сенатором-демократом Кирстеном Джиллибрандом.

Пока неясно, прислушаются ли военные к просьбам законодателей, однако представители спецслужб заявили, что киберугрозы для США сегодня находятся на первом месте.

Глава национальной разведки США Дэниэл Коутс отметил, что «противники США используют кибероружие и другие инструменты силы, чтобы «менять международные правила и институты в собственных интересах».

Говоря о России, глава службы заявил, что Москва будет активно использовать кибероружие. «Это относительно дешево, это низкий риск, оно дает возможность отрицать его применение, а также является эффективным, чтобы сеять раздрай», — заявил Коутс.

Как говорит «Газете.Ru» глава аналитического агентства Global Security Org Джон Пайк, вопрос возможного вмешательства в выборы сегодня является «весьма политизированным» для Белого дома. «Любое предположение о том, что иностранные разведывательные службы могут планировать враждебные действия или участвовать в любых активных мерах против США, немедленно подразумевают множество неудобных вопросов для Белого дома», — считает он.