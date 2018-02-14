Местная власть и СМИ: опыт синергии

Школьником Дмитрий Новиков объездил весь Союз – от Западной Украины до Казахстана: родители, работники ВПК, кочевали по стране. То и дело приходилось менять школы – и это стало первым опытом социальной адаптации. Дима не просто «вписывался в контекст» – становился одним из лидеров: занимался общественной работой, был капитаном школьной команды КВН. Мечтал стать космонавтом, как все мальчишки, или лечить людей. Но поступая в Дальневосточный государственный университет, выбрал специальность «менеджмент».

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«Тогда была уверенность, что мы, молодые специалисты, отлично впишемся в новые рыночные отношения. К сожалению, этого не случилось. Но в конце 90-ых «менеджер» - это было самое актуальное. И самое модное – а я решил от моды не отставать», - улыбается Дмитрий.

Стать студентом престижного направления было нелегко, к тому же факультет тогда только что открылся – Дмитрий попал в первый набор. Но и вступительные удались, и учеба давалась.

Однажды преподаватель, принимая у третьекурсника Новикова экзамен по маркетингу, предложила ему попробовать себя в качестве рекламного агента – их тогда искала Российская вещательная корпорация.

В 90-ых этот телеканал был самым популярным во Владивостоке. А Дмитрий уже с 1-го курса работал охранником - то на автостоянке, то в ночном ларьке. Новая работа была явным шагом в карьере. На собеседовании парню предложили пройти конкурс на репортера - 3 человека на место. Дмитрий удачно прошел конкурс и стал корреспондентом новостей. После полутора лет за кадром его перевели в ведущие, но и репортерскую работу он не оставил. С 1999 года начал заниматься собственным проектом – программой «Сталкер» (ведет ее и до сих пор). Тогда жанр телевизионных расследований был в новинку, на местных каналах аналогов еще не было.

«Подход был чисто маркетинговый – изучили рынок, искали, где можно сделать прорыв. Эта ниша была свободна».

Начали с самого яркого на тот момент – с криминала. Дело было рисковое, но добиться удавалось многого. «Когда повсюду строились финансовые пирамиды, у нас появилось такое Общество социальных новаций «Эрайз плюс». Мы пробрались на презентацию, охранники заметили, что идет съемка, начался скандал. Нас скрутили, я кричал «Люди, вас обманывают», но кассету мы отстояли. В итоге было возбуждено уголовное дело, и организаторы аферы получили сроки».

Постепенно темы программы логично прорастали в социальные, экономические, политические сферы. «В те годы СМИ и власти зачастую вступали в конфликт. Это случалось во многих регионах и мы не были исключением. После ряда материалов о местных тяжеловесах были попытки закрыть программу. Не удалось. Но сменились собственники телеканала – и мне пришлось уйти. Скитался много – иногда звали, иногда становился персоной нон грата. Пришлось сменить 4-5 каналов. Часть команды, конечно, выбрала спокойную жизнь. Но со многими работаю до сих пор – с первых дней. А некоторые из тех, кто ушел, потом возвращались».

Тогда, на телевидении, одной из главных задач для Новикова стало нахождение баланса между требованиями работодателя и личными взглядами. «Идти приходится по грани. Нужно соблюдать информационную политику своей компании, со всеми ее симпатиями и антипатиями. А с другой стороны, материал выходит под твоей фамилией, и ты за него отвечаешь».

В те годы Дмитрий приобрел и еще один бесценный опыт – управления коллективом. И речь не только о «Сталкере» - полгода Новиков был директором одной из местных радиостанций.

«Это совершенно новая вершина. Около ста человек под началом, другие компетенции… Но для меня главным была работа с персоналом.

Творческие люди во многом отличаются от обычных исполнителей. Привычные мотиваторы - кнут, пряник и морковка - действуют не всегда: коллективу нужно объяснять, чего именно хочешь и почему хочешь именно этого».

Но главным для Новикова оставалось телевидение. Оно и подвигло на первые шаги в политике. «Чтобы критиковать власть, нужно самому идти во власть. Когда начались первые нападки на программу, мой руководитель – он у меня в числе сенсэев, - в разговоре предложил попробовать баллотироваться в городские депутаты. Благодаря узнаваемости я выиграл выборы довольно легко. И так же легко проиграл вторые. Еще одним ударом стало очередное закрытие программы. Я легкомысленно надеялся, что зрители потребуют ее возвращения – чуть ли не на улицы выйдут с плакатами. Но ничего такого не случилось, конечно. Это не просто удар по самолюбию – возникает чувство своей ненужности. Но благодаря этому меня почти миновало искушение «медными трубами», хотя и был краткий период, когда я, что называется, «гнул пальцы».

Главное в этот момент – не поломаться».

В статусе городского депутата Новиков был заместителем председателя комитета по городскому хозяйству и заместителем председателя комиссии по разработке антикризисных мер и борьбе с коррупцией. «Совмещая обязанности журналиста и депутата, получаешь конкурентное преимущество во обеих сферах: можешь снять сюжет о работе управляющей компании, а если этого недостаточно – пишешь депутатский запрос. А у каждого из коллег – только одна из этих возможностей. У меня же возникала синергия. Так что удавалось работать эффективно. Правда, жена упрекала, что я «грязь в дом тащу». Ну, а что делать – полазаешь по подвалам вместе с жителями, снимаешь… А у нас уже был ребенок, потом второй».

Сегодня отец троих сыновей Владимир Новиков по-прежнему берется за эти темы – и в качестве депутата Законодательного собрания Приморского края, и в своей программе, и в интернете – на созданном его командой сайте «задело.рф» и в социальных сетях.

«Хочется и помогать людям, и получать информацию о том, что их интересует».

Конкурс «Лидеры России» для Новикова стал очередным переломным моментом. «Мне 40, это новый этап, новые возможности. Хотелось бы сказать и «новые компетенции». Думаю, мне пора переходить в другую сферу – бизнес или исполнительную власть. Наставник – тот самый человек, который может научить новым знаниям и поделиться уникальным опытом. Институт наставничества – самое важное, что есть в этом конкурсе. Впрочем, не менее важно еще одно. Я по службе общаюсь в основном либо с обычными горожанами, либо с властями. В полуфинале у нас было очень много представителей бизнеса. И я для себя увидел, что в этой среде много людей умных, талантливых, целеустремленных. С некоторыми уже задумываем новые проекты. Да и в целом такое общение обогащает. И еще важная вещь: среди ярких представителей бизнес-сферы много молодежи – по 20-30 лет. Это внушает оптимизм».