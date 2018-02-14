«Киев наращивает масштабы беспредельности»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что принятый в январе Верховной радой закон «о реинтеграции» Донбасса не исключает возможности применения военной силы против самопровозглашенных народных республик ДНР и ЛНР.

Более того, добавил Турчинов, этот документ создает предпосылки для вооруженной попытки вернуть республики под контроль киевских властей.

В подтверждение «прогресса», которого достигли украинские военные, секретарь СНБО рассказал, что за 2017 год украинские военные продвинулись на 10 и более километров на некоторых участках линии соприкосновения сторон в Донбассе.

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Впрочем, в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергли слова Турчинова: силы ВСУ лишь занимали «некоторые участки в серой зоне», причем далеко не самые удачные.

«Это бред, у нас такого километража серых зон не было нигде.

Если они так считают, то они должны были войти на нашу территорию. На нашу территорию они нигде не входили», — подчеркнули в ОК ДНР.

Представители Донецкой народной республики также добавили, что подобные эскапады со стороны киевских властей представляют собой «демонстрацию якобы геройских поступков, которых нет».

В конце января помощник президента России Владислав Сурков уже заявлял, что цель украинского закона о реинтеграции Донбасса — запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке страны.

«В течение трех лет Украина незаконно применяет армию против собственных граждан», — подчеркнул Сурков.

Помощник президента РФ добавил, что официальные лица США (в ходе недавней встречи в Дубае со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером — «Газета.Ru») адекватно отреагировали на выраженные Москвой озабоченности, поскольку закон о реинтеграции «закрепляет насильственные практики [украинских властей], подводя под них юридическую базу».

Российская сторона подчеркнула в диалоге с американцами необходимость «проконтролировать, чтобы в законе не появились положения, прямо противоречащие минскому комплексу мер», отметил тогда Сурков.

Германия, как один из участников «Нормандской четверки», также ждет от Украины выполнения Минских соглашений.

В частности, в Берлине хотят видеть отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения сторон и установление настоящего, а не номинального, режима прекращения огня. Такие требования были выдвинуты коалицией ХДС/ХСС и социал-демократов.

Только в случае выполнения Киевом требований Берлина поддержка Украины на международной арене со стороны ФРГ будет продолжена, подчеркнули в совместном заялении неделю назад канцлер Германии Ангела Меркель и глава СДПГ Мартин Шульц.

Последние откровения Турчинова в очередной раз свидетельствуют о том, что открытое нарушение законов и международных договоров стали фирменным почерком киевской власти, полагает политолог Игорь Рябов.

«Говорить о пренебрежении к Минским договоренностям — особый шик, демонстрация своей политической состоятельности. При этом очевидно, что просто по умолчанию жить в режиме несоблюдения Мирных соглашений, втихаря их нарушать, бить по Донбассу, а потом делать вид, что это армия ДНР сама себя обстреливает — уже мало. Надо наращивать масштабы беспредельности», — констатирует эксперт.

«Именно Турчинов выступает застрельщиком этой беспредельности, потому что он, как и ряд некоторых людей в окружении Порошенко, марионетка проекта, согласно которому Украина пытается втянуть Россию в серьезный военный конфликт у своих границ. Он обостряет ситуацию осознанно», — пояснил Рябов в интервью ФАН.

О том, что тлеющий конфликт в Донбассе выгоден Петру Порошенко в контексте предстоящих президентских выборов на Украине, говорил также и директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

В этом контексте выполнение Минских договоренностей Порошенко не выгодно.

«Очевидно, что он использует все шансы для того, чтобы эту вялотекущую гражданскую войну перевести в более активный формат, это единственный для него способ сохранить пост президента путем переизбрания или введения военного положения и отсрочить выборы», — отметил Бондаренко, выступая в понедельник на круглом столе «Минские соглашения: три трудных года» .