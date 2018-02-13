Запад не нужен: Аббас приехал в Москву за Иерусалимом

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что в сегодняшней ситуации палестинская сторона «отказывается в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника». Аббас объяснил, что решение Палестины связано с действиями США по статусу Иерусалима — ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах перенести американское посольство в этот город из Тель-Авива, тем самым фактически признав Иерусалим столицей Израиля, против чего выступают многие правительства мира, передает ТАСС слова палестинского лидера. Эти действия он назвал «пощечиной» в адрес Палестины.

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Визит в Москву — первый для Аббаса в этом году и первый после решения Трампа.

Признав в начале декабря столицей Израиля Иерусалим, президент США смешал все карты в ближневосточном урегулировании. Это заявление вызвало протесты со стороны палестинцев, которые видят столицей своего государства восточную часть этого города, где находятся многие мусульманские святыни.

МИД России ранее заявил, что российская сторона считает столицей Израиля западный Иерусалим, однако это можно будет закрепить лишь после урегулирования вопроса о статусе восточной части этого города, который в Москве рассматривают в контексте создания здесь будущей столицы Палестины.

В декабре прошлого года, несмотря на протесты США, Генассамблея ООН приняла резолюцию против наделения Иерусалима статусом столицы Израиля.

Стоит отметить, что когда Аббас приезжал в Москву в мае 2017 года, он еще был настроен на диалог с США и перед встречей с Путиным посетил и американского президента. На этот раз ситуация принципиально иная — лидер Палестинской автономии больше надеется на Кремль, чем на Белый дом. Во время недавнего визита в Израиль вице-президента США Майкла Пенса Аббас должен был провести с ним переговоры на палестинской земле, но встреча была отложена.

Причиной стала как раз позиция США по Иерусалиму. Во время визита в Израиль Пенс заявил, что посольство США появится в Иерусалиме уже к концу 2019 года.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Аббас предложил Путину созвать конференцию по ближневосточному урегулированию, которая поможет создать механизм, при котором Соединенные Штаты были бы не единственным посредником, а лишь частью группы посредников».

Как отмечает ведущий аналитик Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик, в вопросе израильско-палестинского урегулирования Россия сейчас находится на «переднем сидении». «Аббасу нужна поддержка Путина, чтобы вопрос Иерусалима был решен», — говорит эксперт, подчеркивая, что «иерусалимский вопрос сближает обе стороны».

По словам эксперта, Москва в этом случае будет искать «замену провалившемуся квартету». Россия является частью международного квартета по урегулированию палестино-израильской ситуации. Другие три участника — ООН, ЕС и США. Многие годы между Израилем и Палестиной при международном посредничестве идут переговоры, однако достичь прогресса не удается.

Путин же сообщил Аббасу на встрече, что разговаривал о палестино-израильском урегулировании с президентом США Трампом незадолго до их встречи: «Хочу передать от него в ваш адрес самые наилучшие пожелания», — сказал Путин Аббасу во время встречи.

Учитывая, что на подобных мероприятиях ни одна фраза не может быть случайной, ее можно истолковать так: Трамп готов вести диалог с Аббасом, а Путин играет роль своеобразного посредника в их диалоге.

Однако ситуация осложняется не только вопросом Иерусалима, но и фигурой самого Аббаса. Глава Палестинской автономии не пользуется авторитетом у израильской стороны, так как не может занять твердую позицию в вопросе отношений с движением ХАМАС.

Эту радикальную группировку, которая контролирует палестинский сектор Газа, Израиль считает террористической. В сентябре прошлого года движение «Фатх», которым руководит Аббас, и ХАМАС после долгой вражды заключили перемирие. Ситуация вокруг Иерусалима еще больше сблизила позиции сторон.

Во вторник Аббас планирует посетить Московскую соборную мечеть и пообщаться с руководством Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. Встречи с мусульманской общиной у Аббаса уже проходили, однако на этой он, вероятнее всего, коснется ситуации вокруг Иерусалима.

Известно, что мусульмане — как в России, так и в других странах, — с симпатией относятся к требованиям палестинцев. При этом в последний год ряд арабских стран начал процесс сближения с Израилем. Известно, что тайные переговоры с этой страной проводила Саудовская Аравия, которая имеет огромный вес в исламском мире. Поводом для сближения стал Иран, который оба государства рассматривают как геополитического противника.