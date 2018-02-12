Язык до Польши доведет: Саакашвили выдворен с Украины

Бывший губернатор Одесской области, лидер политической партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили был арестован группой спецназа в киевском ресторане «Сулугуни». Как рассказывают сотрудники ресторана и очевидцы события, около 25 человек с оружием и нашивками на форме ДПСУ (пограничная служба Украины) ворвались ресторан, где в этот момент на втором этаже ресторана обедали сам Саакашвили и его окружение.

Реклама

Из всей компании был задержан только Саакашвили. Его вывели через черный ход ресторана. Политик пытался сбежать от своих преследователей через кухню, но его задержали и выволокли по ступенькам.

Как утверждают источники в окружении политика, ссылаясь на правоохранительные органы, Саакашвили был депортирован в Польшу. По их словам, политик покинул территорию Украины в 17.00 мск на чартерном рейсе.

Польша была выбрана в качестве места экстрадиции по той причине, что именно из этой страны Саакашвили въехал на территорию Украины летом прошлого года, прорвавшись через погранпосты без прохождения законных процедур.

Еще один источник в окружении бывшего губернатора Одесской области убежден: задержание связано с тем, что Украина получила от Грузии запрос на экстрадицию Саакашвили, где его заочно приговорили к 3 годам лишения свободы. В середине прошлого месяца украинский Минюст продлил срок экстрадиционной проверки до завершения рассмотрения в судах дел о лишении его гражданства Украины и отказе в статусе беженца.

Также источники в окружении политика заявили, что эти действия пограничной службы напрямую связаны с тем, что именно на эти выходные запланирован очередной марш по Киеву с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко. СБУ и Генеральная прокуратура Украины уже опровергли свою причастность к этому задержанию.

Напомним, что 4 февраля Саакашвили провел очередной «Марш за импичмент», в котором приняло участие, по различным оценкам, от 5 до 20 тыс человек. Акция прошла по центру города и завершилась митингом на Европейской площади.

В ходе митинга и сам Саакашвили, и его окружение потребовали от Порошенко лично прийти 18 февраля и отчитаться о своей работе, а возможно и сложить свои полномочия.

Последний раз эта акция состоялась в Киеве 17 декабря прошлого года. При этом тогда Саакашвили подчеркивалл, что будет требовать отставки своего оппонента — Петра Порошенко — исключительно мирным и конституционным путем. Тем не менее, во время декабрьского марша события закончились отнюдь не мирно: участники акции ворвались в здание Октябрьского дворца прямо во время проходившего там концерта и попытались разместить там свой штаб. Через достаточно короткий промежуток времени правоохранители заставили митингующих покинуть помещение, но для Саакашвили это закончилось очередными обвинениями, хотя политик и отрицал, что призывал своих сторонников идти на захват здания.

Комментируя сегодняшние события с задержанием Саакашвили, Порошенко уже заявил, что хотя он бы не хотел его высылки, но решение остается за пограничниками и миграционной службой. Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Саакашвили как иностранный гражданин не имеет права заниматься на Украине политической деятельностью.

Любопытно отметить, что бывший одесский губернатор уже неоднократно заявлял, что готов идти на переговоры с Порошенко и даже написал ему письмо с приглашением к началу диалога и прекращению конфликта. Одновременно с этим Саакашвили неоднократно заявлял о том, что он сам не собирается баллотироваться в президенты Украины.

По мнению политолога Дмитрия Мельникова, хотя Саакашвили не планирует участвовать в президентской гонке, его действия могут повлиять на исход выборов главы украинского государства.

«Следующей весной в Украине должны состояться выборы президента. Хотя официально Порошенко заявит о своем намерении баллотироваться только осенью, но реально мы с вами понимаем — ему нужна реальная победа. Без этого он лишается международного иммунитета как глава государства, и как следствие — по нему просто плачет Гаагский трибунал», — рассуждает эксперт.

«Саакашвили — не конкурент Порошенко, но зато хороший инструмент для раскачивания ситуации и привлечения внимания электората к накопившимся проблемам. Его задача — расчистить поле для тех, кто идет на выборы против Порошенко.

По моему мнению, сейчас таких конкурентов двое — лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко и мэр Львова Андрей Садовой», — резюмирует эксперт.

Формальным основанием для действий пограничников по депортации Саакашвили является решение коллегии судей Киевского апелляционного админсуда, накануне отклонившей апелляцию Саакашвили относительно отказа Государственной миграционной службы Украины в предоставлении ему статуса беженца. Саакашвили требовал признать, что украинский президент незаконно лишил его гражданства, которое сам же ему и выдал несколько лет назад.

Как прокомментировал эти события политолог Николай Спиридонов, «тактика украинской власти заключается в давлении на Саакашвили угрозой высылки».

«Угроза экстрадиции для Саакашвили сильнее ее исполнения. К тому же исполнение угрозы не только неэффективно, но и трудноосуществимо», — считает эксперт. По словам Спиридонова, «грузинский экс-президент остается чужеродным элементом даже со всеми теми козырями на руках, которые дает ему власть».

Главным вопросом, который продолжает мучить всех, кто наблюдает за акциями протеста Саакашвили — в чьих интересах он действует?

Как обычно, мнения экспертов сильно разделились. В декабре Генпрокуратура Украины обнародовала запись, на которой якобы Саакашвили договаривается о сотрудничестве с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко, которого считали близким к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Генпрокурор Юрий Луценко напрямую обвинил близкое окружение Саакашвили в налаживании контактов с Курченко и в получении от них денег на организацию активных протестных действий.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук в разговоре с «Газетой.Ru», высказал мнение, что задача Саакашвили — объединить вокруг себя всю украинскую оппозицию и максимально ее дискредитировать, например кровавыми и силовыми акциями. Примером такой пока неудавшейся акции эксперт назвал попытку захвата Октябрьского дворца. Прежде всего для этого Саакашвили нужно заручиться поддержкой Тимошенко вовлечь в свои акции протеста ее сторонников. Основным интересантом этих акций Корнейчук называет «Банковую» — улицу, где находится администрация президента Порошенко.

По мнению политолога Сергея Белашко, Саакашвили не смог объединить украинцев для серьезных акций протеста: «Это типичный спойлер, канализатор протестных настроений».

Эксперт отмечает, что сомневается в том, что за действиями Саакашвили стоит Россия, хотя последняя по его мнению и заинтересована в дестабилизации ситуации на Украине.

Его коллега, председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в свою очередь утверждает, что «украинцы не поддержат искусственно создаваемые майданы». «Для этого нужно, чтобы власть действительно перешла некие границы. Но Саакашвили может сыграть свою положительную роль как разрушитель олигархической системы, которую не удалось победить ни одному из майданов», — заключает эксперт.