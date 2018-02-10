Почему Киев не стал воевать за Крым

Экс-депутат Верховной рады Украины от Крыма Андрей Сенченко, бывший весной 2014 года врио замглавы администрации украинского президента объяснил украинскому изданию «Вести», почему Киев решил не отстаивать Крым с помощью военных действий.

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По словам Сенченко, если бы на полуострове было введено военное положение, то на Украине стало бы невозможным проведение выборов главы государства — поскольку украинская конституция не предусматривает возможность проведения выборов в условиях войны.

Сенченко подчеркнул, что закон изменить было невозможно из-за присутствия в Верховной раде большинства от Партии регионов. По мнению депутата, «регионалы» заблокировали бы поправки, проголосовав против.

Также экс-депутат добавил, что бывший врио президента Украины Александр Турчинов «имел соблазн» пожертвовать выборами.

«С точки зрения Турчинова, соблазн был. Соблазн был, и если бы мы согласились, Турчинов, может, до сих пор был бы [исполняющим обязанности] президента», — убежден Сенченко.

Кроме того, бывший парламентарий подчеркнул, что в переговорах по Крыму участвовал вместе с Турчиновым и бывшим тогда врио главы Минобороны Игорем Тенюхом.

«Я был участником — зашел в кабинет к Турчинову, когда у него был Тенюх. И по просьбе Турчинова их соединили с командиром морских пехотинцев в Керчи. Турчинов ему говорит: «Почему вы не стреляете?» Оснований было более чем достаточно. А тот начинает ерзать», — заявил Сенченко.

Он добавил, что начинать боевые действия в Крыму без приказа украинские военнослужащие отказались. По словам Сенченко, Турчинов и Тенюх требовали по телефону открыть огонь, но военные ВСУ отказались выполнять этот приказ, поскольку

«важную роль в отсутствии вооруженного конфликта сыграли тесные отношения российских и украинских военных, служивших в Крыму».

«На одной лестничной клетке жили командир российского корабля и его коллега с украинского судна. Ходили в гости друг к другу, дети — в школу вместе», — подытожил Сенченко.

По словам экс-депутата, воевать с людьми, «c которыми дружишь много лет, всегда непросто».

7 февраля стало известно, что решение о выводе украинских частей из Крыма после референдума 2014 года было принято Степаном Полтораком и Сергеем Пашинским. Это следует из опубликованной копии допроса бывшего и.о. министра обороны Украины Игоря Тенюха, который заявил, что на заседании СНБО 23 марта Пашинский отверг его предложение об оказании сопротивления, а

Полторак призвал «выводить войска с гордо поднятыми знаменами».

«После захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23 марта 2014 года я доложил обстановку по Крыму и о результатах развертывания ВСУ в районе Широкого Лана и жестко выступил с предложением идти на прорыв в Крым», — рассказывал Тенюх.

«В ответ Сергей Пашинский сказал: «С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов».

Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации по итогам общенародного референдума жителей Крыма, проведенного в 2014 году после государственного переворота на Украине. Тогда более 96% жителей республики проголосовали за возвращение в Россию.

Украина результатов плебисцита не признает и называет полуостров «временно оккупированной территорией». Москва много раз подчеркивала, что выбор о воссоединении с Россией жители Крыма принимали демократическим путем и в полном соответствии с международным правом. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил 29 января, что после присоединения к России полуостров стал «неприступной крепостью».

«Крым никогда не вернется в состав Украины, и бессмысленно ставить какие-либо условия для достижения этого», — отметил Аксенов. Он также подчеркнул, что теперь Крым не сталкивается с военными угрозами.

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил также, что Украина никаким образом не могла оставить Крым за собой, изменив мнение его жителей.

«Никакие действия украинского правительства в то время, на мой взгляд, уже не могли изменить мнение крымчан. Я глубоко убежден, что Крым все равно вернулся бы в состав России. Тогда сложилась такая ситуация на Украине, что нам, крымчанам, надо было принимать решение. Мы его приняли», — сказал Гемпель.

Обратной дороги, по мнению Гемпеля, для Крыма на Украину нет.