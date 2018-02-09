«Бесполезный»: Собчак не понравился завтрак с Трампом

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак рассказала о своих впечатлениях от молитвенного завтрака с президентом США Дональдом Трампом. Собчак охарактеризовала мероприятие как «абсолютно бесполезное и бессмысленное». Телеведущей-кандидату не понравился формат завтрака: «бессмысленные речи» Собчак назвала неинтересными.

По мнению Собчак, завтрак мог бы стать хорошей площадкой для диалога на неправительственном уровне.

«Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой. Там много государственных деятелей. Казалось бы, это хорошая площадка для общения. Но за счет того, что бесконечно идет поток официальных, ничего не значащих речей, никто не может между собой поговорить», — отметила Собчак.

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Национальный молитвенный завтрак — ежегодное мероприятие, организованное религиозными общинами США, на котором обязательно присутствует американский президент.

По сведениям официального представителя неправительственной организации Fellowship Foundation Ларри Росса, на завтраке в этом году собралось 55 «молодых профессионалов» из России. Трое приглашенных парламентариев из комитетов российской Государственной думы отказались от участия в завтраке после публикации «Кремлевского доклада», где содержался предварительный список российских граждан, на которых может распространиться новый пакет санкций США.

Молитвенный завтрак представляет собой «дань протестантизму и протестантской этике», писала ранее «Газета.Ru». Впервые завтрак состоялся 65 лет назад — в 1953 году. Тогда на завтраке присутствовал 34-й президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр.

Ксения Собчак была на этом молитвенном завтраке впервые.

«Я посетила его как раз с целью пообщаться с различными высокопоставленными чиновниками, крупными деятелями. У меня было несколько встреч, но само это мероприятие крайне странное», — разочарованно сказала Собчак.

Выступая в четверг в Нью-Йорке в Гарримановском институте российских, евразийских и восточноевропейских исследований при Колумбийском университете, Ксения Собчак также рассказала, что хотела в ходе американского визита установить ряд неправительственных и неофициальных связей с американскими должностными лицами. По ее словам, такие связи России и США важно поддерживать вне зависимости от того, на каком уровне находятся отношения двух держав.

Собчак заявила, что беседовала с членами конгресса США, но не может распространяться о сути разговора, потому что эти встречи были конфиденциальными.

Своей поездкой Ксения Собчак хотела продемонстрировать россиянам, что не боится посещать США «во времена, когда отношения такие плохие». Также кандидат в президенты России заявила в ходе пресс-конференции, что ее не волнуют обвинения в том, что она якобы «приехала в Америку к своим хозяевам».

Кандидат в президенты также подчеркнула, что ответственность за похолодание отношений между РФ и Западом лежит на США и Евросоюзе.

«Россия — крупнейшая европейская держава, мы — европейцы, а не азиаты. Серьезная проблема в том, что Америка и ЕС в какой-то момент решили немного дистанцироваться от России», — добавила Собчак.

По ее мнению, Запад «должен впустить Россию», а не держать снаружи. Также Собчак объяснила свое видение конфликта в востоке Украины. Она считает, что Россия должна «вывести войска из Донбасса».

Начиная с 2014 года, когда в Донбассе начался военный конфликт между киевскими властями и самопровозглашенными ЛНР и ДНР, Россия постоянно выступала в качестве посредника при переговорах сторон. Также, несмотря на поток обвинений в военной агрессии России в Донбассе, Украина не смогла привести ни одного доказательства, подтверждающего эти утверждения. Москва неоднократно опровергала информацию о присутствии регулярных войск РФ в зоне конфликта.

Выборы президента России пройдут 18 марта. ЦИК уже утвердил бюллетень на президентские выборы. В бюллетень вошли восемь кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке. Первым номером идет Сергей Бабурин, за ним Павел Грудинин (2-й номер), Владимир Жириновский (3), Владимир Путин (4), Ксения Собчак (5), Максим Сурайкин (6), Борис Титов (7) и Григорий Явлинский (8).